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Фотофакт

Славянск - это Украина

Амбулатории на Банковской облагородят снаружи, но не внутри

Светлана Вьюниченко
11 июля 2019 Просмотров: 63 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • По словам Александра Корчмы, тепломодернизация здания позволит экономить на коммунальных услугах до 500 тыс. в год.

Термомодернизация здания, в котором расположены амбулатории №№1 и 2 (бывшая поликлиника АИЗа), позволит сократить затраты на его содержание в три раза. Такие цифры озвучил энергоменеджер Славянского горсовета Александр Корчма.

Бывшая поликлиника - один из городских проектов, которые реализуются за средства НЭФКО. Северная экологическая финансовая корпорация выделила на термомодернизацию двух поликлиник - «АИЗовской» и детской на ул. Ярослава Мудрого, а также на уличное освещение Славянска 1 млн евро. Деньги, как рассказывает городское руководство, выделялись двумя траншами - по 0,5 млн. Славянск к ним никакого отношения не имеет. Корпорация сама ищет подрядчиков и проводит тендеры. 

- Сначала планировалось, что в поликлинике только заменят окна и стены оденут в «шубу». Но после того, как были выделены дополнительные суммы, речь пошла о замене крыши и утеплении фундамента, - говорит Александр Корчма. 

По плану, ремонтные работы завершатся к концу лета. Как рассказал директор первичного центра медико-санитарной помощи Сергей Агапов, они движутся «небыстро, но качественно».

-НЭФКО все держит на контроле, здесь постоянные проверки. Поэтому подрядчик - ООО «Добробуд» - не расслабляется, - говорит он.

С сентября здесь стартует реализация другого проекта - теперь уже городского. За средства местного бюджета возле здания амбулаторий будет организована въездная зона, парковка, расширена проезжая часть. В следующем году городские власти обещают выполнить благоустройство территории. Возможно - также со скульптурным объектом. Из славянской казны на это выделено 2,5 млн грн. 

А вот ремонт внутренних помещений поликлиники пока не обсуждается. На данный момент силы и средства местная власть выделяет на оборудование взрослой амбулатории в мкр-не Артема. Она расположится в здании на ул. Батюка, 25.

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Комментарии к статье «Амбулатории на Банковской облагородят снаружи, но не внутри»

Термомодернизация здания, в котором расположены амбулатории №№1 и 2 (бывшая поликлиника АИЗа), позволит сократить затраты на его содержание в три раза. Такие цифры озвучил энергоменеджер Славянского горсовета Александр Корчма.

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