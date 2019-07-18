Школам - ограды

В нынешнем году в Славянске идет кампания по ограждению заведений образования.

На середину июля новые заборы появились в детском саду №3, школах №№ 4, 8, 15. Уже закуплены конструкции для ООШ №10 и детских садов №№ 1, 8, 28, 70. Их начнут устанавливать в ближайшее время. Кроме того. выделены средства на заборы для святогорского детского сада и славянской ООШ №5.

В ООШ №13 закончена установка футбольного поля с искусственным покрытием. А вот 11 млн, необходимых для оборудования стадиона, у Славянска пока нет. Эти средства обещает выделить министерство образования. Соответствующая договоренность, по словам городских властей, уже достигнута.

Кроме того. городские власти обещают найти средства на оборудование стадиона в ООШ №10. Однако сроки начала работ не называются.