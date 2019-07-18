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Фотофакт

Славянск - это Украина

Школам - ограды

Светлана Вьюниченко
18 июля 2019 Просмотров: 70 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Забор вокруг детского сада № 3 установили в конце весны.

В нынешнем году в Славянске идет кампания по ограждению заведений образования.

На середину июля новые заборы появились в детском саду №3, школах №№ 4, 8, 15. Уже закуплены конструкции для ООШ №10 и детских садов №№ 1, 8, 28, 70. Их начнут устанавливать в ближайшее время. Кроме того. выделены средства на заборы для святогорского детского сада и славянской ООШ №5.

В ООШ №13 закончена установка футбольного поля с искусственным покрытием. А вот 11 млн, необходимых для оборудования стадиона, у Славянска пока нет. Эти средства обещает выделить министерство образования. Соответствующая договоренность, по словам городских властей, уже достигнута. 

Кроме того. городские власти обещают найти средства на оборудование стадиона в ООШ №10. Однако сроки начала работ не называются.

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Комментарии к статье «Школам - ограды»

В нынешнем году в Славянске идет кампания по ограждению заведений образования.

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