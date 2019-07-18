На бездомных животных потратили 300 тысяч

На стерилизацию бездомных животных в текущем году город дважды выделял по 100 тыс. грн. Эта информация прозвучала на пресс-конференции городского головы 16 июля.

Также стало известно, что вольеры, где содержаться славянские четвероногие бродяжки, перебазируются на ул. Коккинаки. К сожалению, о полноценном питомнике речь пока не идет. Но на новые вольеры город также выделил 100 тыс. гривен.

В них будут содержать не всех бездомных собак. Место обещают предоставить лишь агрессивным животным. Определять их будут по жалобам горожан. В целом же, стерилизованных собак, которым не удалось найти новых хозяев, вновь выпускают на улицу.