Обслуживать зеленые зоны будет частный предприниматель

Увеличение количества зеленых зон актуализировало вопрос их качественного содержания. Поскольку своих коммунальных ресурсов у города для этого не хватает, с 1 августа данную функцию отдадут на договорной основе частному предприятию. Цена вопроса – около 30 тыс. грн. в месяц.

Продолжая тему расходования местного бюджета, Вадим Лях рассказал о планах по проведению текущего ремонта дорожного покрытия и системы наружного освещения. По первой позиции в перечень вошли улицы Д. Галицкого, Свободы, Торговая, Светлодарская, Машчерметовская, Почтовая, Изюмская, Целинная, Армейская и переулок Медицинский.

Текущий ремонт системы освещения планируется выполнить на улицах Луганская, Аэродромная, Волжская, Геологическая, Сорочинская, Малогородская, Музейная, Машчерметовская, Репина, Самборская. В «штучном» выражении это 209 светоточек, 7 опор и 7,5 км линий электропередач. В денежном эквиваленте - 685 тыс. грн. Работы обещают закончить до конца текущего года.