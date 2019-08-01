|1 августа 2019
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Увеличение количества зеленых зон актуализировало вопрос их качественного содержания. Поскольку своих коммунальных ресурсов у города для этого не хватает, с 1 августа данную функцию отдадут на договорной основе частному предприятию. Цена вопроса – около 30 тыс. грн. в месяц.
Продолжая тему расходования местного бюджета, Вадим Лях рассказал о планах по проведению текущего ремонта дорожного покрытия и системы наружного освещения. По первой позиции в перечень вошли улицы Д. Галицкого, Свободы, Торговая, Светлодарская, Машчерметовская, Почтовая, Изюмская, Целинная, Армейская и переулок Медицинский.
Текущий ремонт системы освещения планируется выполнить на улицах Луганская, Аэродромная, Волжская, Геологическая, Сорочинская, Малогородская, Музейная, Машчерметовская, Репина, Самборская. В «штучном» выражении это 209 светоточек, 7 опор и 7,5 км линий электропередач. В денежном эквиваленте - 685 тыс. грн. Работы обещают закончить до конца текущего года.
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• Букмекерская компания 1xBet стала глобальным партнером «Барселоны»
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Комментарии к статье «Обслуживать зеленые зоны будет частный предприниматель»
Увеличение количества зеленых зон актуализировало вопрос их качественного содержания. Поскольку своих коммунальных ресурсов у города для этого не хватает, с 1 августа данную функцию отдадут на договорной основе частному предприятию. Цена вопроса – около 30 тыс. грн. в месяц.