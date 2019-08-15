Привет из Славянска! В арке на улице Шевченко появился новый мурал

Несколько дней назад между домами №№ 1 и 3 на улице Т. Шевченко возник новый арт-объект (на фото). Инициатором его создания стала общественная организация "Теплица", финансовую поддержку проекту оказало Агентство США по международному развитию USAID.

Напомним, что проект по созданию в Славянске новых муралов стартовал еще в прошлом году. В его рамках планировалось создать три настенных изображения. Сюжеты для них выбирались из работ, поданных на конкурс местными начинающими художниками. После отбора и профессиональной доработки лучших заявок картины начали воплощаться в жизнь. Так, на детской игровой площадке возле УСЗН появился коллаж из мультипликационных героев, а на фасаде трансформаторной подстанции СТрУ (ул. Сользаводская) - авторская работа художника Ильи Кудиненко "Магические кристаллы". Поскольку художнику пришлось много отвлекаться на внешние проекты, третий мурал появился только сейчас.

Краеведам Донетчины изображения в арке на улице Шевченко известны очень хорошо, ведь они представляют собой репродукции поздравительных фотооткрыток, популярных в Славянске в начале ХХ века. По словам инициаторов проекта, идея состоит в том, чтобы напомнить местным жителям и рассказать гостям города о том, чем известен был Славянск более столетия назад. А наиболее пытливые люди смогут провести параллель с сегодняшним днем, расширив тем самым собственное восприятие родного города.