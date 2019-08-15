|15 августа 2019
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Несколько дней назад между домами №№ 1 и 3 на улице Т. Шевченко возник новый арт-объект (на фото). Инициатором его создания стала общественная организация "Теплица", финансовую поддержку проекту оказало Агентство США по международному развитию USAID.
Напомним, что проект по созданию в Славянске новых муралов стартовал еще в прошлом году. В его рамках планировалось создать три настенных изображения. Сюжеты для них выбирались из работ, поданных на конкурс местными начинающими художниками. После отбора и профессиональной доработки лучших заявок картины начали воплощаться в жизнь. Так, на детской игровой площадке возле УСЗН появился коллаж из мультипликационных героев, а на фасаде трансформаторной подстанции СТрУ (ул. Сользаводская) - авторская работа художника Ильи Кудиненко "Магические кристаллы". Поскольку художнику пришлось много отвлекаться на внешние проекты, третий мурал появился только сейчас.
Краеведам Донетчины изображения в арке на улице Шевченко известны очень хорошо, ведь они представляют собой репродукции поздравительных фотооткрыток, популярных в Славянске в начале ХХ века. По словам инициаторов проекта, идея состоит в том, чтобы напомнить местным жителям и рассказать гостям города о том, чем известен был Славянск более столетия назад. А наиболее пытливые люди смогут провести параллель с сегодняшним днем, расширив тем самым собственное восприятие родного города.
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• Общественный транспорт продолжит работать по «детскому времени»
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• Что выявили правозащитники за стенами славянской психбольницы
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• Собираем первоклассника в Страну знаний
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• Привет из Славянска! В арке на улице Шевченко появился новый мурал
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• С начала августа 9 пожаров и 8 мин
• Под славянском ликвидировали плантацию конопли
14 августа 2019
• «Динамо» снова пролетело мимо группового этапа Лиги чемпионов
• Достижение Алексея Середы и 2-е место сборной Украины в командном зачете
• Спортсмены Славянска собрали урожай наград областного турнира по пляжному самбо
• Реванш и единоличное лидерство «горняков»
13 августа 2019
• Серьги-пусеты: особенности выбора и виды популярных моделей
• Обзор букмекерской конторы GORILLA
8 августа 2019
• Люди, свет и трубы: переговоры с ДП СКРЦ «Славянский курорт» окончательно зашли в тупик
• Активных горожан приглашают на субботник
• Владимир Кравченко - новый командующий ООС
• Герою Украины Виктору Смирнову купят квартиру в Славянске
• Определен подрядчик по проекту реконструкции общежития на ул. Кольцевой, 2а
• Депутаты снова решали, что делать с 1-м хирургическим отделением
• Будут ли славянские школьники есть минестроне вместо манки
• Победитель конкурса на лучший логотип Славянска получит 10 тысяч гривен
• Как это - быть леворуким в мире, созданном для правшей
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Комментарии к статье «Привет из Славянска! В арке на улице Шевченко появился новый мурал»
Несколько дней назад между домами №№ 1 и 3 на улице Т. Шевченко возник новый арт-объект (на фото). Инициатором его создания стала общественная организация "Теплица", финансовую поддержку проекту оказало Агентство США по международному развитию USAID.