Общественный транспорт продолжит работать по «детскому времени»

Славянский исполком не счел нужным продлить работу общественного транспорта в городе. На самых востребованных маршрутах троллейбусы по-прежнему будут ходить до 20:40, а автобусы до 21:40. В осенне-зимний период расписание движения электротранспорта, наоборот, будет откорректировано в сторону уменьшения рабочих часов.

«Детские» часы работы транспорта в Славянске возмущают жителей уже давно. Если в 2014-2016 годах это еще было как-то оправдано военной ситуацией и перманентными обострениями на линии фронта, теперь логического объяснения данному факту нет. Почему жизнь в Славянске, в 70 км от фронта, замирает в 21:00, а в прифронтовом Бахмуте общественный транспорт благополучно ходит до 23:00? Этот вопрос горожане задали в очередной петиции, где просили власти рассмотреть вопрос работы троллейбусов и автобусов до 22:30.

Петиция быстро набрала необходимое количество голосов и была сначала рассмотрена на депутатской комиссии по вопросам ЖКХ. Депутаты не поддержали чаяния избирателей, сославшись на то, что авторы петиции не дали конкретных предложений по всем городским маршрутам. Комиссия рекомендовала исполкому не поддерживать петицию. Что он и сделал на своем августовском заседании.

Отметим, что городской голова также не видит необходимости в увеличении часов работы общественного транспорта. По мнению градоначальника, это приведет к тому, что троллейбусному управлению придется вводить дополнительную смену сотрудников. А это, в свою очередь, тяжким бременем ляжет на местный бюджет.

Внятного ответа на вопрос, почему не могут увеличить часы работы частные перевозчики, от мэра не прозвучало. Тем более, что вечерние маршруты вряд ли оказались бы убыточными. Ведь основная масса льготников приходится на пенсионеров, а они в такое время, как правило, уже не ездят.

У этой проблемы есть еще один аспект. «Детское время» работы транспорта мало кто из горожан и переселенцев связывает с наполнением местной казны. Самая первая ассоциация, которая возникает у людей связана с войной. Нормализация этого вопроса позволила бы людям почувствовать себя жителями благополучного мирного города.