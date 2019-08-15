Область обещает решить вопрос с энергоснабжением, но не с передачей здравницы государству

|15 августа 2019
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В тот же день с представителями славянской местной власти и активистами, перекрывшими дорогу на трассе «Киев-Должанский», встретился заместитель председателя ДонОГА Вадим Филашкин.
Чиновник пообещал «как можно быстрее» урегулировать ситуацию с электроснабжением. Также последовало обещание разобраться с долгами рекреационного предприятия.
Вопрос о передаче ДП СКРЦ «Славянский курорт» в государственную собственность - гораздо сложнее, признался замгубернатора. Решить его на уровне области не получится.
- Такие вопросы должно решать правительство страны с привлечением собственника, - объяснил Вадим Филашкин.
При этом заместитель гендиректора ДП СКРЦ Оксана Демченко утверждает, что предприятие «настроено на диалог с властью, но встречных шагов не видит». По ее словам, долги за электроэнергию возникли из-за того, что «Славянский курорт» платит деньги за обслуживание большого количества сетей. При этом потребляет всего 20%, остальное идет на нужды города.
С ее слов, руководство курорта считает, что кому-то выгодно собирать митинги и «натравливать» общественников, что делает работу предприятия еще более проблематичной.
Заведующая центром по связям с общественностью «Славянского курорта» Татьяна Любимая говорит, что «курорт фактически банкротят, только непонятно, кто». По ее мнению, городские власти не заинтересованы в развитии территории курорта, как здравницы. «Их интересует только земля».
По словам заведующей, предприятие обращалось в ДТЭК с просьбой взять сети на баланс. Но из этого ничего не вышло. Не получилось найти компромисс и с местной властью. Городу курорт также предлагал забрать электросети у предприятия.
Проблемы с жителями микрорайона Татьяна Любимая объясняет тем, что, получая электроэнергию от здравницы, многие даже не имели счетчиков. «Платили по 3 копейки, но содержали частные пансионаты. теперь, когда мы отрезали должников и им придется платить на общих основаниях, люди недовольны», - утверждает она.
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15 августа 2019
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• Общественный транспорт продолжит работать по «детскому времени»
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• Как превратить День знаний в праздник
• Привет из Славянска! В арке на улице Шевченко появился новый мурал
• За нелегальные сигареты вместо прибыли - штраф
• С начала августа 9 пожаров и 8 мин
• Под славянском ликвидировали плантацию конопли
14 августа 2019
• «Динамо» снова пролетело мимо группового этапа Лиги чемпионов
• Достижение Алексея Середы и 2-е место сборной Украины в командном зачете
• Спортсмены Славянска собрали урожай наград областного турнира по пляжному самбо
• Реванш и единоличное лидерство «горняков»
13 августа 2019
• Серьги-пусеты: особенности выбора и виды популярных моделей
• Обзор букмекерской конторы GORILLA
8 августа 2019
• Люди, свет и трубы: переговоры с ДП СКРЦ «Славянский курорт» окончательно зашли в тупик
• Активных горожан приглашают на субботник
• Владимир Кравченко - новый командующий ООС
• Герою Украины Виктору Смирнову купят квартиру в Славянске
• Определен подрядчик по проекту реконструкции общежития на ул. Кольцевой, 2а
• Депутаты снова решали, что делать с 1-м хирургическим отделением
• Будут ли славянские школьники есть минестроне вместо манки
• Победитель конкурса на лучший логотип Славянска получит 10 тысяч гривен
• Как это - быть леворуким в мире, созданном для правшей
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Комментарии к статье «Область обещает решить вопрос с энергоснабжением, но не с передачей здравницы государству»
В тот же день с представителями славянской местной власти и активистами, перекрывшими дорогу на трассе «Киев-Должанский», встретился заместитель председателя ДонОГА Вадим Филашкин.