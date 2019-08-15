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Фотофакт

Зацепило циклоном

Область обещает решить вопрос с энергоснабжением, но не с передачей здравницы государству

Светлана Вьюниченко
15 августа 2019 Просмотров: 39 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
От городского совета на совещании в области присутствовали депутат Алексей Яковленко (слева) и заммэра Андрей Рубан.

В тот же день с представителями славянской местной власти и активистами, перекрывшими дорогу на трассе «Киев-Должанский», встретился заместитель председателя ДонОГА Вадим Филашкин.

Чиновник пообещал «как можно быстрее» урегулировать ситуацию с электроснабжением. Также последовало обещание разобраться с долгами рекреационного предприятия.

Вопрос о передаче ДП СКРЦ «Славянский курорт» в государственную собственность - гораздо сложнее, признался замгубернатора. Решить его на уровне области не получится. 

- Такие вопросы должно решать правительство страны с привлечением собственника, - объяснил Вадим Филашкин.

При этом заместитель гендиректора ДП СКРЦ Оксана Демченко утверждает, что предприятие «настроено на диалог с властью, но встречных шагов не видит». По ее словам, долги за электроэнергию возникли из-за того, что «Славянский курорт» платит деньги за обслуживание большого количества сетей. При этом потребляет всего 20%, остальное идет на нужды города. 

С ее слов, руководство курорта считает, что кому-то выгодно собирать митинги и «натравливать» общественников, что делает работу предприятия еще более проблематичной. 

Заведующая центром по связям с общественностью «Славянского курорта» Татьяна Любимая говорит, что «курорт фактически банкротят, только непонятно, кто». По ее мнению, городские власти не заинтересованы в развитии территории курорта, как здравницы. «Их интересует только земля». 

По словам заведующей, предприятие обращалось в ДТЭК с просьбой взять сети на баланс. Но из этого ничего не вышло. Не получилось найти компромисс и с местной властью. Городу курорт также предлагал забрать электросети у предприятия. 

Проблемы с жителями микрорайона Татьяна Любимая объясняет тем, что, получая электроэнергию от здравницы, многие даже не имели счетчиков. «Платили по 3 копейки, но содержали частные пансионаты. теперь, когда мы отрезали должников и им придется платить на общих основаниях, люди недовольны», - утверждает она.

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Комментарии к статье «Область обещает решить вопрос с энергоснабжением, но не с передачей здравницы государству»

В тот же день с представителями славянской местной власти и активистами, перекрывшими дорогу на трассе «Киев-Должанский», встретился заместитель председателя ДонОГА Вадим Филашкин.

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