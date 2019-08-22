Ремонт в горбольнице №1 - вопрос решенный

Новое руководство страны решило приостановить выплату средств из Госфонда регионального развития городам страны. Но, как объяснил Вадим Лях, Славянска это не коснулось. Город получает финансирование по проектам развития в полном объеме.

Кроме того, некоторую сумму Славянск получит на реконструкцию горбольницы №1. Этот транш в 2-3 млн пойдет на ремонт неврологического отделения. Его ожидают не раньше октября.

- Это европейские деньги. Они к нам долго шли. Мы даже успели сделать корректировку в проектах 2016 года. Средства предусматривают полную тепломодернизацию и капремонт больницы. Но пока их дадут мало - чтобы мы успели освоить до конца года.

А вот ремонт первого хирургического отделения пока остается под вопросом. Причем, местные власти уже определились, что переводить отделение в другое здание нецелесообразно.