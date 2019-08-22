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Фотофакт

И по усам текло, и в рот попало

Ремонт в горбольнице №1 - вопрос решенный

Светлана Вьюниченко
22 августа 2019 Просмотров: 34 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Новое руководство страны решило приостановить выплату средств из Госфонда регионального развития городам страны. Но, как объяснил Вадим Лях, Славянска это не коснулось. Город получает финансирование по проектам развития в полном объеме.

Кроме того, некоторую сумму Славянск получит на реконструкцию горбольницы №1. Этот транш в 2-3 млн пойдет на ремонт неврологического отделения. Его ожидают не раньше октября.  

- Это европейские деньги. Они к нам долго шли. Мы даже успели сделать корректировку в проектах 2016 года. Средства предусматривают полную тепломодернизацию и капремонт больницы. Но пока их дадут мало - чтобы мы успели освоить до конца года. 

А вот ремонт первого хирургического отделения пока остается под вопросом. Причем, местные власти уже определились, что переводить отделение в другое здание нецелесообразно.

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Комментарии к статье «Ремонт в горбольнице №1 - вопрос решенный»

Новое руководство страны решило приостановить выплату средств из Госфонда регионального развития городам страны. Но, как объяснил Вадим Лях, Славянска это не коснулось. Город получает финансирование по проектам развития в полном объеме.

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