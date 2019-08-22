Троллейбусное движение в городе не остановится

На текущей неделе компания «Донецкие энергетические услуги» распространила информацию о том, что славянское троллейбусное управление не оплачивает их услуги, и потому может быть отключено от электроснабжения.

Как сообщила компания-поставщик, СТрУ задолжала 547 тыс. грн. Срок оплаты истек 10 августа. Поскольку коммунальное предприятие не предоставило никаких гарантий оплаты, «Донецкие энергетические услуги» вынесли предупреждение и дали местным властям срок до вечера, 19 августа.

Новость взволновала жителей города. Ведь троллейбус в Славянске является социальным видом транспорта и пользуется большим спросом у пенсионеров. Однако ситуацию удалось решить, не доводя до крайних мер. Комментируя ее, городской голова Вадим Лях заявил, что «ДТЭК работает по предоплате, а потому предлагает платить наперед и шлет грозные письма». Но для мэра осталась непонятной и позиция СТрУ.

- Деньги у них на счету были - более 150 тыс. грн. Почему не заплатили хотя бы их, мне непонятно, - говорит градоначальник.

По его словам, транш для оплаты электроэнергии будет выделен СТрУ на внеочередной сессии, 22 августа.