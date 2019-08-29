Фонтан-глобус установят возле Шелковичного озера

Новый фонтан в виде гранитного глобуса, который удерживают струи воды, который обещали Славянску на День города, приобрел постоянное место дислокации.

Напомним, что будущая скульптура несколько раз меняла свое предполагаемое расположение. Сначала планировалось, что фонтан установят возле центральной библиотеки. Потом была выбрана клумба на ул. Свободы, 5. Следующим решением оказалась привокзальная площадь. И вот теперь славянские власти определились окончательно. Фонтан установят на новой набережной Шелковичного озера, возле строящегося цветочного рынка.

Таким образом, по мнению городского головы Вадима Ляха, он будет доступен для большего количество славянцев и гостей города.

Тот факт, что городское руководство так долго не могло определиться с месторасположением скульптурного сооружения, говорит только об одном: Славянску нужно больше подобных украшений.

Пока же, чтобы установить фонтан, понадобится снести два киоска, у которых закончился срок аренды. Из-за этого местные власти опасаются не успеть с установкой до Дня города.