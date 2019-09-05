Жители Изюмской боятся дождей

Пресс-конференция городского головы 3 сентября неожиданно переросла в импровизированный прием граждан. Неравнодушные жители города, вместе с журналистами посетившие мэра, просили провести проверку в детском территориальном центре для детей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах.

Кроме того, жители мкр-на Восточный возмутились нарушением экологических норм одной из христианских общин города. По словам горожан, прихожане на большом числе автотранспорта въехали на природоохранную территорию ландшафтного парка. Об этом даже имеется заявление в полицию.

Самой эмоциональной оказалась делегация жителей ул. Изюмской. Они уже посещали градоначальника пару недель назад. Наступившая осень заставила людей вновь обратиться к властям с той же проблемой - подтопление.

Мэру понадобилась поддержка профильного зама Андрея Секлецова. Вдвоем они попытались объяснить жителям, что вопрос решается.

Как выяснилось, камнем преткновения стала траншея, по которой уходила вода. Один из жильцов закопал ее возле своего дома. По словам Секлецова, эти действия не имеют значения, поскольку по улица Целинной и Изюмской будет проложена труба. В районе магазина сделают озеро, куда и будут уходить стоки.

- Это временная мера. Мы решим все до дождей. Потом разработаем проект, который снимет вопрос полностью. Но на это понадобится время, - пообещал Андрей Секлецов.

Чтобы снизить накал страстей, городской голова разрешил активным жителям Изюмской раскапывать закопанную канаву, пока они не убедятся, что этот отвод воды ни на что не влияет.