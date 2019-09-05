|5 сентября 2019
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Пресс-конференция городского головы 3 сентября неожиданно переросла в импровизированный прием граждан. Неравнодушные жители города, вместе с журналистами посетившие мэра, просили провести проверку в детском территориальном центре для детей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах.
Кроме того, жители мкр-на Восточный возмутились нарушением экологических норм одной из христианских общин города. По словам горожан, прихожане на большом числе автотранспорта въехали на природоохранную территорию ландшафтного парка. Об этом даже имеется заявление в полицию.
Самой эмоциональной оказалась делегация жителей ул. Изюмской. Они уже посещали градоначальника пару недель назад. Наступившая осень заставила людей вновь обратиться к властям с той же проблемой - подтопление.
Мэру понадобилась поддержка профильного зама Андрея Секлецова. Вдвоем они попытались объяснить жителям, что вопрос решается.
Как выяснилось, камнем преткновения стала траншея, по которой уходила вода. Один из жильцов закопал ее возле своего дома. По словам Секлецова, эти действия не имеют значения, поскольку по улица Целинной и Изюмской будет проложена труба. В районе магазина сделают озеро, куда и будут уходить стоки.
- Это временная мера. Мы решим все до дождей. Потом разработаем проект, который снимет вопрос полностью. Но на это понадобится время, - пообещал Андрей Секлецов.
Чтобы снизить накал страстей, городской голова разрешил активным жителям Изюмской раскапывать закопанную канаву, пока они не убедятся, что этот отвод воды ни на что не влияет.
5 сентября 2019
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• На день рождения города славянцам подарят салют
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• Для роддома нашли другого подрядчика
• Жители Изюмской боятся дождей
• В Славянске отметили День памяти защитников Украины
• С 5 сентября проезд в троллейбусе снова стоит 3 грн. Но это ненадолго
• Данные получены, но сравнить их не с чем: контрольная комиссия зашла в тупик
• Лучшие учителя Славянска получат по 10 тысяч гривен от мэра
• Не «Сільпо»: что откроют вместо «Бруснички»
• Славянцы победили в литературном конкурсе. Один из них - посмертно
• Дешевый летний газ на зиму в Славянске пока недоступен
• В Славянске появилось первое в области инклюзивное банковское отделение
• Какой памятник разрушили в районе Славтяжмаша, придется устанавливать суду
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— 5 сентября 2019 —
Свой 374-й День рождения Славянск встретит фейерверком. Об этом на пресс-конференции 3 сентября рассказал городской голова Вадим Лях. Последний раз салют на городской площади гремел в довоенном, 2013 году (на фото).
— 5 сентября 2019 —
На День города Славянск ожидает большую делегацию гостей, в том числе - иностранных. По словам мэра, подтвердили свой приезд представители польского Опочно, Бучи, Коростеня.
— 5 сентября 2019 —
Известие о возможной продаже бывшего ДК Ленина с аукциона активизировала работу чиновников по паспортизации здания как объекта культурного наследия. 30 августа комплексная городская комиссия пришла к сооружению, чтобы осмотреть его изнутри. Однако, внутрь представителей местной власти не пустили.
— 5 сентября 2019 —
Славянские объекты, на которых идет реконструкция, наконец определились с подрядчиком. Так, вести работы в роддоме будет киевская фирма «Монолит-Центр». Это предприятие уже зарекомендовало себя в Славянске, поскольку ведет ремонт «Прозрачного офиса» для УСЗН.
Приветствую, гость! Вход
5 сентября 2019
• Славянску - 374! С днем рождения, любимый город!
• На день рождения города славянцам подарят салют
• Все флаги в гости будут к нам
• Городская комиссия не смогла попасть в здание ДК для его паспортизации
• Для роддома нашли другого подрядчика
• Жители Изюмской боятся дождей
• В Славянске отметили День памяти защитников Украины
• С 5 сентября проезд в троллейбусе снова стоит 3 грн. Но это ненадолго
• Данные получены, но сравнить их не с чем: контрольная комиссия зашла в тупик
• Лучшие учителя Славянска получат по 10 тысяч гривен от мэра
• Не «Сільпо»: что откроют вместо «Бруснички»
• Славянцы победили в литературном конкурсе. Один из них - посмертно
• Дешевый летний газ на зиму в Славянске пока недоступен
• В Славянске появилось первое в области инклюзивное банковское отделение
• Какой памятник разрушили в районе Славтяжмаша, придется устанавливать суду
• Житель Славянска вырастил более 100 кустов конопли
• Пожар в общежитии тушили 30 спасателей
4 сентября 2019
• Полтавский триумф Яны Киптенко
• У Ломаченко новый титул, у Усика – новый соперник
• Элина Свитолина пробилась в полуфинал US Open
• Из Германии в Украину: Коноплянка стал игроком «Шахтера»
• Роман Мартынов – чемпион Донецкой области по шахматам
31 августа 2019
• Как быстро уложить волосы: ловкость рук и никакого мошенничества
29 августа 2019
• Руководство Славянска встретилось с представителями «Укрпрофздравницы»
• «Дети войны» смогут получить надбавку, невыплаченную в 2011 году
• Впереди всей Украины: в Славянске работает уникальная веб-платформа
• Фонтан-глобус установят возле Шелковичного озера
• К весне в городе появятся смарт-остановки
• В Славянском районе недовольны уровнем инвестиций и темпами развития предпринимательства
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Комментарии к статье «Жители Изюмской боятся дождей»
Пресс-конференция городского головы 3 сентября неожиданно переросла в импровизированный прием граждан. Неравнодушные жители города, вместе с журналистами посетившие мэра, просили провести проверку в детском территориальном центре для детей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах.