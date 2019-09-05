Для роддома нашли другого подрядчика

Славянские объекты, на которых идет реконструкция, наконец определились с подрядчиком. Так, вести работы в роддоме будет киевская фирма «Монолит-Центр». Это предприятие уже зарекомендовало себя в Славянске, поскольку ведет ремонт «Прозрачного офиса» для УСЗН.

Детским садом №25 займется «Проміньбудсервіс». Этот подрядчик также прибыл из Киева. Амбулаторию №2 в мкр-не Артема будет реконструировать ФЛП Гусев.

Городской голова рассказал, что на первую очередь ремонтных работ по родильному дому выделено 24 млн грн. На эти средства проведут наружное утепление фасада, заменят кровлю, доведут до ума хозблок. Также денег должно хватить на внутренние работы на одном из этажей.

- Сейчас появились новые стандарты, в которых должны находиться пациенты родильных домов. Поэтому, возможно, и хорошо, что ремонт затянулся. По крайней мере, теперь мы сделаем палаты такими, чтобы и мамочки, и детки чувствовали себя максимально комфортно, - пообещал мэр.

Напомним, что ремонтные работы в родильном доме ведутся на протяжении четырех лет. Заказчик в лице области отказался от прежнего подрядчика. Теперь реконструкция стартует по второму разу.