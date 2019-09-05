Городская комиссия не смогла попасть в здание ДК для его паспортизации

Известие о возможной продаже бывшего ДК Ленина с аукциона активизировала работу чиновников по паспортизации здания как объекта культурного наследия. 30 августа комплексная городская комиссия пришла к сооружению, чтобы осмотреть его изнутри. Однако, внутрь представителей местной власти не пустили.

Аукцион или суд

По словам начальника отдела культуры Марины Олейник, накануне с собственником здания, "Донецкоблгазом", была достигнута устная договоренность о том, что комиссию в ДК допустят. Но в назначенный день дверь оказалась заперта, а сторож сказала, что никаких распоряжений насчет допуска она от своего начальства не получала. Решить недоразумение попытался заместитель городского головы Юрий Подлесный. Он напрямую позвонил руководителю "Донецкоблгаза" Виталию Федорченко. Разговор явно не задался и закончился тем, что абонент отключил связь. Пришедшим под здание ДК чиновникам пришлось ограничиться комментариями ситуации для собравшихся журналистов.

Юрий Подлесный констатировал, что наладить контакт с руководством "Донецкоблгаза", по-видимому, уже не получится. Поэтому город будет апеллировать к минюсту, исполнительная служба которого сейчас готовит документы для продажи здания с аукциона. Как заверил заммэра, до проведения паспортизации объекта культурного наследия и внесения его в государственный реестр исполком будет всячески блокировать этот процесс. Необходимость выполнить процедуру паспортизации как можно скорее подтвердила и Марина Олейник. Она сделала акцент на том, что деньги для этого горсовет выделил на текущий бюджетный год, до конца которого остается не так уж много времени. Что касается конкретных действий, то сошлись члены комиссии в одном - надо действовать через суд.

Экспертное мнение

Профессиональную оценку ситуации дал специалист Донбасской национальной академии архитектуры и строительства Алексей Губанов. Он участвовал в комиссии, как представитель организации, с которой город заключил договор на составление паспорта объекта. Эксперт объяснил, что отсутствие данных по внутреннему состоянию здания процессу паспортизации глобально не повредит. Просто данные об объекте будут несколько неполными, но внести его в госреестр это не помешает.

Он также добавил, что спорный объект представляет собой крайне редкий для восточноукраинских земель образец украинского национального модерна. Это позволяет зданию получить статус памятника архитектуры не местного, как сейчас, а общегосударственного значения.

Хуже всего, что даже такой статус не спасет ДК от продажи. Ведь закон этого делать не запрещает, хотя и налагает на собственника дополнительные обязательства по соблюдению требований профильного охранного законодательства. Вернется ли здание в коммунальную собственность города или его перекупит другой частник, сегодня не может сказать никто. Но страсти вокруг объекта накаляются.