Все флаги в гости будут к нам

На День города Славянск ожидает большую делегацию гостей, в том числе - иностранных. По словам мэра, подтвердили свой приезд представители польского Опочно, Бучи, Коростеня.

- Это будет довольно большая делегация. У каждого города есть свои интересы, поэтому общая программа для них пока еще в процессе разработки, - говорит Вадим Лях.

Известно, что гостей заинтересовали инвестиции, культура и историческая составляющая. Исходя из этого и будет строиться их знакомство с городом.