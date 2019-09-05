|5 сентября 2019
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На День города Славянск ожидает большую делегацию гостей, в том числе - иностранных. По словам мэра, подтвердили свой приезд представители польского Опочно, Бучи, Коростеня.
- Это будет довольно большая делегация. У каждого города есть свои интересы, поэтому общая программа для них пока еще в процессе разработки, - говорит Вадим Лях.
Известно, что гостей заинтересовали инвестиции, культура и историческая составляющая. Исходя из этого и будет строиться их знакомство с городом.
5 сентября 2019
• Славянску - 374! С днем рождения, любимый город!
• На день рождения города славянцам подарят салют
• Все флаги в гости будут к нам
• Городская комиссия не смогла попасть в здание ДК для его паспортизации
• Для роддома нашли другого подрядчика
• Жители Изюмской боятся дождей
• В Славянске отметили День памяти защитников Украины
• С 5 сентября проезд в троллейбусе снова стоит 3 грн. Но это ненадолго
• Данные получены, но сравнить их не с чем: контрольная комиссия зашла в тупик
• Лучшие учителя Славянска получат по 10 тысяч гривен от мэра
• Не «Сільпо»: что откроют вместо «Бруснички»
• Славянцы победили в литературном конкурсе. Один из них - посмертно
• Дешевый летний газ на зиму в Славянске пока недоступен
• В Славянске появилось первое в области инклюзивное банковское отделение
• Какой памятник разрушили в районе Славтяжмаша, придется устанавливать суду
• Житель Славянска вырастил более 100 кустов конопли
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• В Славянском районе недовольны уровнем инвестиций и темпами развития предпринимательства
— 5 сентября 2019 —
Свой 374-й День рождения Славянск встретит фейерверком. Об этом на пресс-конференции 3 сентября рассказал городской голова Вадим Лях. Последний раз салют на городской площади гремел в довоенном, 2013 году (на фото).
— 5 сентября 2019 —
Известие о возможной продаже бывшего ДК Ленина с аукциона активизировала работу чиновников по паспортизации здания как объекта культурного наследия. 30 августа комплексная городская комиссия пришла к сооружению, чтобы осмотреть его изнутри. Однако, внутрь представителей местной власти не пустили.
— 5 сентября 2019 —
Славянские объекты, на которых идет реконструкция, наконец определились с подрядчиком. Так, вести работы в роддоме будет киевская фирма «Монолит-Центр». Это предприятие уже зарекомендовало себя в Славянске, поскольку ведет ремонт «Прозрачного офиса» для УСЗН.
— 5 сентября 2019 —
Пресс-конференция городского головы 3 сентября неожиданно переросла в импровизированный прием граждан. Неравнодушные жители города, вместе с журналистами посетившие мэра, просили провести проверку в детском территориальном центре для детей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах.
Приветствую, гость! Вход
5 сентября 2019
• Славянску - 374! С днем рождения, любимый город!
• На день рождения города славянцам подарят салют
• Все флаги в гости будут к нам
• Городская комиссия не смогла попасть в здание ДК для его паспортизации
• Для роддома нашли другого подрядчика
• Жители Изюмской боятся дождей
• В Славянске отметили День памяти защитников Украины
• С 5 сентября проезд в троллейбусе снова стоит 3 грн. Но это ненадолго
• Данные получены, но сравнить их не с чем: контрольная комиссия зашла в тупик
• Лучшие учителя Славянска получат по 10 тысяч гривен от мэра
• Не «Сільпо»: что откроют вместо «Бруснички»
• Славянцы победили в литературном конкурсе. Один из них - посмертно
• Дешевый летний газ на зиму в Славянске пока недоступен
• В Славянске появилось первое в области инклюзивное банковское отделение
• Какой памятник разрушили в районе Славтяжмаша, придется устанавливать суду
• Житель Славянска вырастил более 100 кустов конопли
• Пожар в общежитии тушили 30 спасателей
4 сентября 2019
• Полтавский триумф Яны Киптенко
• У Ломаченко новый титул, у Усика – новый соперник
• Элина Свитолина пробилась в полуфинал US Open
• Из Германии в Украину: Коноплянка стал игроком «Шахтера»
• Роман Мартынов – чемпион Донецкой области по шахматам
31 августа 2019
• Как быстро уложить волосы: ловкость рук и никакого мошенничества
29 августа 2019
• Руководство Славянска встретилось с представителями «Укрпрофздравницы»
• «Дети войны» смогут получить надбавку, невыплаченную в 2011 году
• Впереди всей Украины: в Славянске работает уникальная веб-платформа
• Фонтан-глобус установят возле Шелковичного озера
• К весне в городе появятся смарт-остановки
• В Славянском районе недовольны уровнем инвестиций и темпами развития предпринимательства
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Комментарии к статье «Все флаги в гости будут к нам»
На День города Славянск ожидает большую делегацию гостей, в том числе - иностранных. По словам мэра, подтвердили свой приезд представители польского Опочно, Бучи, Коростеня.