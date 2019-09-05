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Фотофакт

Визитные карточки Славянска

Все флаги в гости будут к нам

Светлана Вьюниченко
5 сентября 2019 Просмотров: 37 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Впервые мэр Опочно посетил Славянск в июле 2018 года.

На День города Славянск ожидает большую делегацию гостей, в том числе - иностранных. По словам мэра, подтвердили свой приезд представители польского Опочно, Бучи, Коростеня.

- Это будет довольно большая делегация. У каждого города есть свои интересы, поэтому общая программа для них пока еще в процессе разработки, - говорит Вадим Лях. 

Известно, что гостей заинтересовали инвестиции, культура и историческая составляющая. Исходя из этого и будет строиться их знакомство с городом.

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Комментарии к статье «Все флаги в гости будут к нам»

На День города Славянск ожидает большую делегацию гостей, в том числе - иностранных. По словам мэра, подтвердили свой приезд представители польского Опочно, Бучи, Коростеня.

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