На день рождения города славянцам подарят салют

Свой 374-й День рождения Славянск встретит фейерверком. Об этом на пресс-конференции 3 сентября рассказал городской голова Вадим Лях. Последний раз салют на городской площади гремел в довоенном, 2013 году (на фото).

По словам мэра, к нему с такой просьбой неоднократно обращались жители города. Но ранее были запреты по линии СБУ. Теперь таких запретов больше нет.

- Мы согласовали свои действия и с ООС, и с СБУ. В Славянске существовала многолетняя традиция праздничных салютов. Пора ее возвращать, - говорить градоначальник.

На вопрос, будут ли салюты на другие праздники, например, День Независимости, Вадим Лях ответил, что для этого нужны обращения граждан.

Отметим, что праздничный фейерверк на площади не означает тотальное разрешение салютов. Но может ли рядовой гражданин обратиться в штаб ООС и службу безопасности, чтобы украсить свой личный праздник, мэр не знает.

На салют 7 сентября местная казна потратит около 100 тыс. грн. Запускать его будут харьковские пиротехники.

Одним абзацем

В конце сентября в Славянске планируется проведение общественных слушаний по работе управляющих компаний. До этого, как анонсировал городской голова, волонтеры проведут опрос жителей проблемных домов.

В понедельник, 9 сентября, в 10:00, в большом зале исполкома состоятся общественные слушания по парку «Лесной». Он должен возникнуть на месте посадки в одноименном микрорайоне. Мэр Славянска пообещал учесть все разумные предложения граждан.

В Славянске состоялось выездное совещание с участием руководителя областного департамента здравоохранения Юрия Узуна. Вопрос касался ремонта первого хирургического отделения славянской клинической больницы. Пока, по словам городского головы, области не удалось найти подрядчика, который бы взялся за проведение работ в памятнике архитектуры. В свою очередь, город не готов забрать на себя функции заказчика до выяснения всех обстоятельств.

Детский сад №26, расположенный на ул. Ярослава Мудрого, готов к приему детей. Из неоконченных работ здесь осталась установка забора. Дошкольное учреждение будет открыто предположительно к 15 сентября, когда наберут 4 группы.