На день рождения города славянцам подарят салют

|5 сентября 2019
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Свой 374-й День рождения Славянск встретит фейерверком. Об этом на пресс-конференции 3 сентября рассказал городской голова Вадим Лях. Последний раз салют на городской площади гремел в довоенном, 2013 году (на фото).
По словам мэра, к нему с такой просьбой неоднократно обращались жители города. Но ранее были запреты по линии СБУ. Теперь таких запретов больше нет.
- Мы согласовали свои действия и с ООС, и с СБУ. В Славянске существовала многолетняя традиция праздничных салютов. Пора ее возвращать, - говорить градоначальник.
На вопрос, будут ли салюты на другие праздники, например, День Независимости, Вадим Лях ответил, что для этого нужны обращения граждан.
Отметим, что праздничный фейерверк на площади не означает тотальное разрешение салютов. Но может ли рядовой гражданин обратиться в штаб ООС и службу безопасности, чтобы украсить свой личный праздник, мэр не знает.
На салют 7 сентября местная казна потратит около 100 тыс. грн. Запускать его будут харьковские пиротехники.
В конце сентября в Славянске планируется проведение общественных слушаний по работе управляющих компаний. До этого, как анонсировал городской голова, волонтеры проведут опрос жителей проблемных домов.
В понедельник, 9 сентября, в 10:00, в большом зале исполкома состоятся общественные слушания по парку «Лесной». Он должен возникнуть на месте посадки в одноименном микрорайоне. Мэр Славянска пообещал учесть все разумные предложения граждан.
В Славянске состоялось выездное совещание с участием руководителя областного департамента здравоохранения Юрия Узуна. Вопрос касался ремонта первого хирургического отделения славянской клинической больницы. Пока, по словам городского головы, области не удалось найти подрядчика, который бы взялся за проведение работ в памятнике архитектуры. В свою очередь, город не готов забрать на себя функции заказчика до выяснения всех обстоятельств.
Детский сад №26, расположенный на ул. Ярослава Мудрого, готов к приему детей. Из неоконченных работ здесь осталась установка забора. Дошкольное учреждение будет открыто предположительно к 15 сентября, когда наберут 4 группы.
5 сентября 2019
• Славянску - 374! С днем рождения, любимый город!
• На день рождения города славянцам подарят салют
• Все флаги в гости будут к нам
• Городская комиссия не смогла попасть в здание ДК для его паспортизации
• Для роддома нашли другого подрядчика
• Жители Изюмской боятся дождей
• В Славянске отметили День памяти защитников Украины
• С 5 сентября проезд в троллейбусе снова стоит 3 грн. Но это ненадолго
• Данные получены, но сравнить их не с чем: контрольная комиссия зашла в тупик
• Лучшие учителя Славянска получат по 10 тысяч гривен от мэра
• Не «Сільпо»: что откроют вместо «Бруснички»
• Славянцы победили в литературном конкурсе. Один из них - посмертно
• Дешевый летний газ на зиму в Славянске пока недоступен
• В Славянске появилось первое в области инклюзивное банковское отделение
• Какой памятник разрушили в районе Славтяжмаша, придется устанавливать суду
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• Впереди всей Украины: в Славянске работает уникальная веб-платформа
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• В Славянском районе недовольны уровнем инвестиций и темпами развития предпринимательства
— 5 сентября 2019 —
На День города Славянск ожидает большую делегацию гостей, в том числе - иностранных. По словам мэра, подтвердили свой приезд представители польского Опочно, Бучи, Коростеня.
— 5 сентября 2019 —
Известие о возможной продаже бывшего ДК Ленина с аукциона активизировала работу чиновников по паспортизации здания как объекта культурного наследия. 30 августа комплексная городская комиссия пришла к сооружению, чтобы осмотреть его изнутри. Однако, внутрь представителей местной власти не пустили.
— 5 сентября 2019 —
Славянские объекты, на которых идет реконструкция, наконец определились с подрядчиком. Так, вести работы в роддоме будет киевская фирма «Монолит-Центр». Это предприятие уже зарекомендовало себя в Славянске, поскольку ведет ремонт «Прозрачного офиса» для УСЗН.
— 5 сентября 2019 —
Пресс-конференция городского головы 3 сентября неожиданно переросла в импровизированный прием граждан. Неравнодушные жители города, вместе с журналистами посетившие мэра, просили провести проверку в детском территориальном центре для детей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах.
Приветствую, гость! Вход
5 сентября 2019
• Славянску - 374! С днем рождения, любимый город!
• На день рождения города славянцам подарят салют
• Все флаги в гости будут к нам
• Городская комиссия не смогла попасть в здание ДК для его паспортизации
• Для роддома нашли другого подрядчика
• Жители Изюмской боятся дождей
• В Славянске отметили День памяти защитников Украины
• С 5 сентября проезд в троллейбусе снова стоит 3 грн. Но это ненадолго
• Данные получены, но сравнить их не с чем: контрольная комиссия зашла в тупик
• Лучшие учителя Славянска получат по 10 тысяч гривен от мэра
• Не «Сільпо»: что откроют вместо «Бруснички»
• Славянцы победили в литературном конкурсе. Один из них - посмертно
• Дешевый летний газ на зиму в Славянске пока недоступен
• В Славянске появилось первое в области инклюзивное банковское отделение
• Какой памятник разрушили в районе Славтяжмаша, придется устанавливать суду
• Житель Славянска вырастил более 100 кустов конопли
• Пожар в общежитии тушили 30 спасателей
4 сентября 2019
• Полтавский триумф Яны Киптенко
• У Ломаченко новый титул, у Усика – новый соперник
• Элина Свитолина пробилась в полуфинал US Open
• Из Германии в Украину: Коноплянка стал игроком «Шахтера»
• Роман Мартынов – чемпион Донецкой области по шахматам
31 августа 2019
• Как быстро уложить волосы: ловкость рук и никакого мошенничества
29 августа 2019
• Руководство Славянска встретилось с представителями «Укрпрофздравницы»
• «Дети войны» смогут получить надбавку, невыплаченную в 2011 году
• Впереди всей Украины: в Славянске работает уникальная веб-платформа
• Фонтан-глобус установят возле Шелковичного озера
• К весне в городе появятся смарт-остановки
• В Славянском районе недовольны уровнем инвестиций и темпами развития предпринимательства
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Комментарии к статье «На день рождения города славянцам подарят салют»
Свой 374-й День рождения Славянск встретит фейерверком. Об этом на пресс-конференции 3 сентября рассказал городской голова Вадим Лях. Последний раз салют на городской площади гремел в довоенном, 2013 году (на фото).