Как заброшенные здания становятся очагами социальной напряженности

Понятие «заброшка» в Славянске давно стало нарицательным. Заброшенные сооружения привлекают подростков и асоциальные элементы, беспокоят родителей и правоохранительные органы. Местные власти соглашаются с тем. что проблема существует. Но глобальное решение никто не предлагает.

Очередной пример из этой серии редакции "ТВ плюс" показали жители переулка Лермонтова, одно из зданий которого превратилось в настоящий "дом с химерами" (на фото). В качестве последних выступают, как правило, асоциальные круги населения.

Внешне дом № 32 в переулке Лермонтова (на фото) еще сохранил следы былого благополучия. Внутри он представляет собой руину. По словам местных жителей, после того, как здание выкупил частник, использовать его перестали, и сооружение начало "дичать". Пользуясь отсутствием ограды и дверей, в доме стали собираться, шуметь и разжигать костры подозрительные компании.

Несколько раз жители близлежащих домов вынуждены были вызывать полицию и пожарных. Но локальные вмешательства правоохранителей не меняли ситуацию в корне.

С просьбой решить проблему люди неоднократно обращались в горисполком, однако и это оказалось недейственным методом. В последнем ответе на запрос разъяснялось, что по 319-й статье Гражданского кодекса собственник имеет право делать со зданием что угодно. Лишь бы это не противоречило закону, интересам общества и не нарушало права других людей. Далее сообщалось, что владельца недвижимости уведомили о необходимости содержать строение в надлежащем техническом состоянии.

Проблема в том, что такие уведомления юридической силы не имеют и носят, скорее, характер увещевания. Другими словами, частник может их банально проигнорировать. Ничего более решительного местная власть, как выяснилось, предпринять не может. Даже через правила благоустройства "надавить" на нерадивого владельца нельзя, поскольку они регулируют только содержание прилегающей территории и фасада.

Для полноты картины напомним, что только в центральной части города расположены несколько заброшенных частных объектов, содержание которых не осуществляется совсем. Не говоря уже о десятках "развалюх" на периферии, также имеющих неприятное свойство становиться со временем очагом раздражения для живущих по соседству людей.

Все поднятые по этой теме информационные волны разбивались о неприкосновенный статус "частная собственность". Какие-то конфликты удавалось уладить неофициально, другие угасали сами. Комплексное решения проблемы за все предыдущие годы так и не было найдено. Почему - вопрос. Ведь если проблема связана с несовершенством законов, то их нужно изменить. И у местных органов самоуправления инструменты для этого есть: поручения нардепам, обращения в центр законодательных инициатив и так далее. Дорогу, как гласит известный афоризм, осилит идущий. Так, может быть, пора в путь?

P. S. Отдельную категорию заброшенных сооружений представляют собой объекты незавершенного строительства или так называемые «долгострои». Поскольку они фактически имеют статус стройплощадки, закон прямо обязывает их собственников обеспечить невозможность доступа туда посторонних лиц. В реальности, как показывает практика, эти требования также зачастую нарушаются.