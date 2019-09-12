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Фотофакт

Славянск праздничный

Славянцы проигнорировали слушания по парку «Лесной»

Светлана Вьюниченко
12 сентября 2019 Просмотров: 48 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Детально ознакомиться с планом можно на сайте горсовета slavrada.gov.ua.

В Славянске 9 сентября состоялись общественные слушания, касающиеся проекта оборудования парка «Лесной» в одноименном микрорайоне. Возможно, из-за неудачно выбранного времени - они проходили утром рабочего дня - собрание оказалось  немноголюдным.

В большом зале горсовета практически не было людей. На слушания, в основном, пришли сотрудники исполкома и журналисты. Тем не менее, слушания состоялись. И теперь реализация проекта перейдет на утверждение градостроительного совета. По процедуре, до 29 сентября на сайте горсовета с проектом смогут ознакомиться все желающие и внести свои предложения. 

Все пожелания учтены

Как рассказал главный архитектор города Сергей Руденко (на фото), на протяжении года в  Славянске проводился опрос. У жителей спрашивали, какой они видят территорию будущего парка. Практически все предложения нашли свою реализацию в созданном проекте. При этом он полностью согласуется с генеральным планом города. 

Сегодня будущий парк выглядит как довольно запущенная посадка. Но если проект будет реализован, 16 га в спальном микрорайоне превратятся в очень привлекательную зону отдыха. Причем, выполненную в европейском стиле. 

Проект разрабатывался Донбасской национальной академией архитектуры и строительства. Его автор Виталий Вязовский не исключает, что в дальнейшем парк Лесной объединится в одну рекреационную зону с озером Лиман. 

Шесть кварталов - это немало

На данный момент будущий парк поделен на так называемые кварталы. Первый из них примыкает к ул. Батюка. Его отдадут под застройку коммерческими объектами, имеющими отношение к отдыху. По мнению архитектора, это может быть кинотеатр, кафе и тому подобное. 

Во втором квартале разместятся две детских площадки, одна из них - инклюзивная. Здесь же запланированы два веревочных городка, зона настольного тенниса, беседки для пикников и лужайки. Предполагается, что на лужайках жители смогут заниматься йогой или другими полезными для здоровья упражнениями. 

Третий квартал расположен в центре посадки. Здесь планируется соорудить смотровую площадку, поскольку открывающийся пейзаж на гору Карачун признан красивым. Возле площадки разместится эстрада, где будут проходить концерты и другие массовые мероприятия. 

Четвертый квартал находится в юго-западной части сегодняшней посадки. Он задуман как спортивный. По проекту тут появятся спортплощадка, скейтпарк, беговая дорожка, площадка для выгула собак. Зимой спортплощадку можно будет переоборудовать в каток. 

Четвертый квартал заканчивается старым фруктовым садом. Его решено оставить и обновить. Проектировщики назвали его познавательной площадкой для подрастающего поколения. По их мнению, жители города захотят на общественных началах ухаживать за деревьями. 

Пятый квартал парка представляет собой овраг. Его предполагается частично засыпать и проложить дренаж. В отношении оврага есть два предложения. Либо он станет зоной зимних забав - с санками и лыжами, либо превратится в элемент ландшафтного дизайна. Конечно, если у города хватит средств на организацию комплекса каскадов и прудов и уход за ними. 

Шестой квартал пока существует лишь на бумаге. Это зона будущей частной застройки. Дома здесь планируется располагать лицом к парку, чтобы не нарушать гармонию. В смелых архитектурных планах также значится возведение арочного моста между жилым сектором и озером Лиман. 

Парк будет опоясан аллеями, тропинками, велодорожками. Здесь будет два туалета и четыре входа. Проезд транспорта окажется под запретом, кроме обслуживающих машин. 

Что делать с курганами

Отметим, что проект обошелся городу в 48 тыс. грн. Сколько средств потребует его реализация, пока неясно. Точно так же неясно, на какое время растянется строительство. 

Начальник отдела экологии Лариса Соловей выразила сомнения, что у города найдутся финансы на арочные мосты и каскады водопадов. Ее больше заинтересовала вырубка зеленых насаждения в первом парковом квартале. 

В свою очередь, представитель управления архитектуры Александр Пахомов не увидел, как будет решена проблема с сохранением древних курганов, которые, оказывается, находятся на территории посадки. 

В целом, на сегодняшний день проект выглядит впечатляюще. Однако на фоне обустройства Шелковичного парка и сквера «Память поколений» его быстрая реализация вызывает сомнения.

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Комментарии к статье «Славянцы проигнорировали слушания по парку «Лесной»»

В Славянске 9 сентября состоялись общественные слушания, касающиеся проекта оборудования парка «Лесной» в одноименном микрорайоне. Возможно, из-за неудачно выбранного времени - они проходили утром рабочего дня - собрание оказалось  немноголюдным.

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