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Фотофакт

Славянск праздничный

На «Бюджет участия-2020» обещают выделить миллион гривен

Павел Коротенко
12 сентября 2019 Просмотров: 26 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
По завершении торжественной части участники программы «Бюджет участия» сделали коллективное памятное фото.

Торжественная церемония, в ходе которой участники и победители программы «Бюджет участия Славянска-2019» получили награды, состоялась в 9 сентября.

Это случилось несколько позже предполагавшейся изначально даты. Задержка связана с тем, что фокус общественного внимания раньше был направлен на парламентские выборы, а потом на празднование Дня независимости и Дня города. 

Напомним, что городская программа «Бюджет участия» начала действовать в Славянске с прошлого года. В дебютном году поучаствовали 25 проектов. Пять из них стали победителями и получили возможность реализовать свои идеи за счет местного бюджета. 

В этом году пропорция получилась несколько иной: общее количество участников составило 20 человек, а шанс на воплощение проекта в жизнь получили 6 жителей города. Как и в прошлом году, в список победителей включили и проект, немного не дотянувший до нужного количества голосов. Тогда недостающие средства поступили из городского бюджета, теперь для этого использовались средства целевой субвенции.

Увеличение общего числа победителей обусловлено, в первую очередь, увеличением местного финансирования. В 2018 году на программу горсовет выделил полмиллиона гривен, в этом – на 300 тыс. грн больше. По словам городского головы Вадима Ляха, на следующий год «призовой фонд» программы будет не меньше, а может и больше 1 млн грн. 

Мэр Славянска поблагодарил горожан за активность. Он отметил, что даже не победившие в голосовании проекты для руководства очень важны, так как помогают понять, в каком направлении нужно работать. Примером этому Вадим Лях назвал инициативу переоснастить остановки пассажирского транспорта. Проект не победил, но обратил на себя внимание. И сейчас в городе готовится к реализации новая программа по современному переоборудованию остановочных пунктов. 

Исходя из этого, на торжественную церемонию пригласили не только победителей, но и весь состав участников программы. Все они получили памятные дипломы и подарки. Победителям, кроме того, достались кубки, стилизованные под логотип программы «Бюджет участия Славянска». Отдельные слова благодарности заочно звучали в адрес тех горожан, которые приняли участие в голосовании, а это более 5 тысяч славянцев.

Напомним, что в «Бюджете участия-2019» победили такие проекты: «Помощь беспризорным животным» (автор Ирина Орловская), веревочный парк «Лазанка» в ООШ №16 (Ирина Кожухова), уличная спортивная площадка «Территория здоровья» возле спорткомплекса ДГПУ, в пер. Учительском (Александр Холодный), «Сквер семейного отдыха» в мкр-не Химик (Елена Семенец) и скульптурный мини-парк «Арт-хуторок» на Славкурорте, разработанный группой авторов под руководством Валентины Стельмах. На условиях софинансирования в число победителей вошел также проект «Баскетбол объединяет всех», поданный на конкурс Сергеем Овсянниковым. 

Реализация проектов должна завершиться до конца года. По заверениям чиновников, договора с подрядными организациями уже заключены. Насколько нам известно, работы по созданию скульптурного парка на Славкурорте уже ведутся.

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Комментарии к статье «На «Бюджет участия-2020» обещают выделить миллион гривен»

Торжественная церемония, в ходе которой участники и победители программы «Бюджет участия Славянска-2019» получили награды, состоялась в 9 сентября.

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