В парке «Шелковичный» прошел митинг-реквием

|12 сентября 2019
|Просмотров: 27
|
Большинство жителей Славянска ассоциируют День города прежде всего с развлекательной программой, забывая, что этот праздник связан с конкретной исторической датой – 6 сентября 1943 года. 76-ю годовщину освобождения города от фашистских оккупантов Славянск отметил традиционным митингом у Мемориала неизвестному солдату.
С каждым годом мероприятие оставляет все более двойственное впечатление. Наверное, потому что в контексте пересмотра истории Второй мировой войны оперирование ее усеченным вариантом, то есть понятием «Великая Отечественная», воспринимается, как атавизм. Тем более, что аудиторию таких митингов, за редким исключением, составляют уже не участники боевых действий, а их потомки. В данном случае это были чиновники и учащиеся образовательных заведений, коим и пришлось быть очевидцами того, как сложно выступающим проецировать отточенные советскими идеологами штампы на сегодняшнюю войну с РФ. Дальше всех в своих высказываниях пошла народный депутат от «ОПЗЖ», прямо обвинившая бывшего президента Украины в разжигании войны и насаживании лозунга «Слава Бандере!» Должны ли такое слушать организованно приведенные на митинг дети и подростки – вопрос к организаторам. А еще - к родителям детей.
К чести ведущих, тему подвига воинов-освободителей они раскрыли шире: к числу героев отнесли и воинов ВСУ, освобождавших Славянск в 2014-м. Память погибших солдат и офицеров почтили минутой молчания.
Культурная часть программы состояла из выступлений хора ветеранов войны и труда, а также юных воспитанников вокальных студий города. Закончилось мероприятие возложением цветов к зажженному у памятника вечному огню, после чего делегация чиновников и ветеранов объехала расположенные на территории Славянска братские могилы, где тоже проводились «летучие» памятные мероприятия.
12 сентября 2019
• Славянску вновь сократили подачу воды
• Кабанчик от мэра и реконструкция - чем запомнится День города-2019
• «Живая улица» - символ малой родины
• В парке «Шелковичный» прошел митинг-реквием
• На «Бюджет участия-2020» обещают выделить миллион гривен
• Активисты Ивано-Франковщины приехали перенимать опыт в Славянск
• Славянцы проигнорировали слушания по парку «Лесной»
• Аграрии Славянского района намолотили более 100 тысяч тонн зерна
• Как заброшенные здания становятся очагами социальной напряженности
• За что депутаты хотят досрочно сместить секретаря горсовета Жана Кима
• Один забрал, другой продал: под суд пойдут оба
• В двух шагах до войны: Гляйвицкая провокация
• Жимовый марафон на Соборной площади
• Литва-Украина - 0:3: победа на классе
• Виргил ван Дейк – игрок сезона Лиги чемпионов
• 19-й шлем Надаля, достижение Андрееску
• «Славянск» поделил очки с «Долиной»
• Кубок Украины по кикбоксингу: у Ефимцева - «золото», у Богданова – «бронза»
10 сентября 2019
• Пуховик – тепло и стильно с Md Fashion
5 сентября 2019
• Славянску - 374! С днем рождения, любимый город!
• На день рождения города славянцам подарят салют
• Все флаги в гости будут к нам
• Городская комиссия не смогла попасть в здание ДК для его паспортизации
• Для роддома нашли другого подрядчика
• Жители Изюмской боятся дождей
• В Славянске отметили День памяти защитников Украины
• С 5 сентября проезд в троллейбусе снова стоит 3 грн. Но это ненадолго
• Данные получены, но сравнить их не с чем: контрольная комиссия зашла в тупик
— 12 сентября 2019 —
Телефонограмма о том, что Славянску на 15% сокращается подача воды поступила от КП «Вода Донбасса» 9 сентября. Причиной непопулярного решения назван низкий уровень проплаты за предоставленную услугу.
— 12 сентября 2019 —
Вечерний блок мероприятий, посвященный Дню города, также оказался очень насыщенным. Он начался в 17:00 с концерта творческих коллективов Славянска. Далее следовало поздравление мэра Вадима Ляха. Ближе к 19:00 на сцену вышли приглашенные артисты.
— 12 сентября 2019 —
На Соборной улице уже в 10:00 было достаточно людно. Работали различные локации, стояли палатки и стенды предприятий торговли и кафе.
— 12 сентября 2019 —
В субботу, 7 сентября, Славянск отмечал свой 374-й День рождения.
Приветствую, гость! Вход
12 сентября 2019
• Славянску вновь сократили подачу воды
• Кабанчик от мэра и реконструкция - чем запомнится День города-2019
• «Живая улица» - символ малой родины
• В парке «Шелковичный» прошел митинг-реквием
• На «Бюджет участия-2020» обещают выделить миллион гривен
• Активисты Ивано-Франковщины приехали перенимать опыт в Славянск
• Славянцы проигнорировали слушания по парку «Лесной»
• Аграрии Славянского района намолотили более 100 тысяч тонн зерна
• Как заброшенные здания становятся очагами социальной напряженности
• За что депутаты хотят досрочно сместить секретаря горсовета Жана Кима
• Один забрал, другой продал: под суд пойдут оба
• В двух шагах до войны: Гляйвицкая провокация
• Жимовый марафон на Соборной площади
• Литва-Украина - 0:3: победа на классе
• Виргил ван Дейк – игрок сезона Лиги чемпионов
• 19-й шлем Надаля, достижение Андрееску
• «Славянск» поделил очки с «Долиной»
• Кубок Украины по кикбоксингу: у Ефимцева - «золото», у Богданова – «бронза»
10 сентября 2019
• Пуховик – тепло и стильно с Md Fashion
5 сентября 2019
• Славянску - 374! С днем рождения, любимый город!
• На день рождения города славянцам подарят салют
• Все флаги в гости будут к нам
• Городская комиссия не смогла попасть в здание ДК для его паспортизации
• Для роддома нашли другого подрядчика
• Жители Изюмской боятся дождей
• В Славянске отметили День памяти защитников Украины
• С 5 сентября проезд в троллейбусе снова стоит 3 грн. Но это ненадолго
• Данные получены, но сравнить их не с чем: контрольная комиссия зашла в тупик
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В парке «Шелковичный» прошел митинг-реквием»
Большинство жителей Славянска ассоциируют День города прежде всего с развлекательной программой, забывая, что этот праздник связан с конкретной исторической датой – 6 сентября 1943 года. 76-ю годовщину освобождения города от фашистских оккупантов Славянск отметил традиционным митингом у Мемориала неизвестному солдату.