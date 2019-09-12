В парке «Шелковичный» прошел митинг-реквием

Большинство жителей Славянска ассоциируют День города прежде всего с развлекательной программой, забывая, что этот праздник связан с конкретной исторической датой – 6 сентября 1943 года. 76-ю годовщину освобождения города от фашистских оккупантов Славянск отметил традиционным митингом у Мемориала неизвестному солдату.

С каждым годом мероприятие оставляет все более двойственное впечатление. Наверное, потому что в контексте пересмотра истории Второй мировой войны оперирование ее усеченным вариантом, то есть понятием «Великая Отечественная», воспринимается, как атавизм. Тем более, что аудиторию таких митингов, за редким исключением, составляют уже не участники боевых действий, а их потомки. В данном случае это были чиновники и учащиеся образовательных заведений, коим и пришлось быть очевидцами того, как сложно выступающим проецировать отточенные советскими идеологами штампы на сегодняшнюю войну с РФ. Дальше всех в своих высказываниях пошла народный депутат от «ОПЗЖ», прямо обвинившая бывшего президента Украины в разжигании войны и насаживании лозунга «Слава Бандере!» Должны ли такое слушать организованно приведенные на митинг дети и подростки – вопрос к организаторам. А еще - к родителям детей.

К чести ведущих, тему подвига воинов-освободителей они раскрыли шире: к числу героев отнесли и воинов ВСУ, освобождавших Славянск в 2014-м. Память погибших солдат и офицеров почтили минутой молчания.

Культурная часть программы состояла из выступлений хора ветеранов войны и труда, а также юных воспитанников вокальных студий города. Закончилось мероприятие возложением цветов к зажженному у памятника вечному огню, после чего делегация чиновников и ветеранов объехала расположенные на территории Славянска братские могилы, где тоже проводились «летучие» памятные мероприятия.