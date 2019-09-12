«Живая улица» - символ малой родины

|12 сентября 2019
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В субботу, 7 сентября, Славянск отмечал свой 374-й День рождения.
Утренняя программа празднования уже традиционно началась с фестиваля «Жива улица». Он расположился на отрезке ул. Шевченко - от площади до перекрестка с Банковской. Как и в прошлом году, «Живую улицу» организовали волонтеры различных общественных организаций.
Фотозоны, мастер-классы по изготовлению открыток и керамических изделий, интеллектуальные игры, танцевальные баттлы, демонстрация картин, дегустация сыра - это далеко не полное перечисление локаций, которые предлагал посетителям фестиваль.
Рядом расположилась детская зона аттракционов. Количество локаций на ней, по сравнению с прошлым годом, значительно увеличилось.
Гулянья здесь продолжались до вечера. Каждый, кто их посетил, наверняка почувствовал свое родство и сопричастность со Славянском. Именно такой город - неравнодушный, веселый, расслабленный - хочется назвать своей малой родиной.
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— 12 сентября 2019 —
Телефонограмма о том, что Славянску на 15% сокращается подача воды поступила от КП «Вода Донбасса» 9 сентября. Причиной непопулярного решения назван низкий уровень проплаты за предоставленную услугу.
— 12 сентября 2019 —
Вечерний блок мероприятий, посвященный Дню города, также оказался очень насыщенным. Он начался в 17:00 с концерта творческих коллективов Славянска. Далее следовало поздравление мэра Вадима Ляха. Ближе к 19:00 на сцену вышли приглашенные артисты.
— 12 сентября 2019 —
На Соборной улице уже в 10:00 было достаточно людно. Работали различные локации, стояли палатки и стенды предприятий торговли и кафе.
— 12 сентября 2019 —
Большинство жителей Славянска ассоциируют День города прежде всего с развлекательной программой, забывая, что этот праздник связан с конкретной исторической датой – 6 сентября 1943 года. 76-ю годовщину освобождения города от фашистских оккупантов Славянск отметил традиционным митингом у Мемориала неизвестному солдату.
Приветствую, гость! Вход
12 сентября 2019
• Славянску вновь сократили подачу воды
• Кабанчик от мэра и реконструкция - чем запомнится День города-2019
• «Живая улица» - символ малой родины
• В парке «Шелковичный» прошел митинг-реквием
• На «Бюджет участия-2020» обещают выделить миллион гривен
• Активисты Ивано-Франковщины приехали перенимать опыт в Славянск
• Славянцы проигнорировали слушания по парку «Лесной»
• Аграрии Славянского района намолотили более 100 тысяч тонн зерна
• Как заброшенные здания становятся очагами социальной напряженности
• За что депутаты хотят досрочно сместить секретаря горсовета Жана Кима
• Один забрал, другой продал: под суд пойдут оба
• В двух шагах до войны: Гляйвицкая провокация
• Жимовый марафон на Соборной площади
• Литва-Украина - 0:3: победа на классе
• Виргил ван Дейк – игрок сезона Лиги чемпионов
• 19-й шлем Надаля, достижение Андрееску
• «Славянск» поделил очки с «Долиной»
• Кубок Украины по кикбоксингу: у Ефимцева - «золото», у Богданова – «бронза»
10 сентября 2019
• Пуховик – тепло и стильно с Md Fashion
5 сентября 2019
• Славянску - 374! С днем рождения, любимый город!
• На день рождения города славянцам подарят салют
• Все флаги в гости будут к нам
• Городская комиссия не смогла попасть в здание ДК для его паспортизации
• Для роддома нашли другого подрядчика
• Жители Изюмской боятся дождей
• В Славянске отметили День памяти защитников Украины
• С 5 сентября проезд в троллейбусе снова стоит 3 грн. Но это ненадолго
• Данные получены, но сравнить их не с чем: контрольная комиссия зашла в тупик
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В субботу, 7 сентября, Славянск отмечал свой 374-й День рождения.