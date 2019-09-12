«Живая улица» - символ малой родины

Утренняя программа празднования уже традиционно началась с фестиваля «Жива улица». Он расположился на отрезке ул. Шевченко - от площади до перекрестка с Банковской. Как и в прошлом году, «Живую улицу» организовали волонтеры различных общественных организаций.

Фотозоны, мастер-классы по изготовлению открыток и керамических изделий, интеллектуальные игры, танцевальные баттлы, демонстрация картин, дегустация сыра - это далеко не полное перечисление локаций, которые предлагал посетителям фестиваль.

Рядом расположилась детская зона аттракционов. Количество локаций на ней, по сравнению с прошлым годом, значительно увеличилось.

Гулянья здесь продолжались до вечера. Каждый, кто их посетил, наверняка почувствовал свое родство и сопричастность со Славянском. Именно такой город - неравнодушный, веселый, расслабленный - хочется назвать своей малой родиной.