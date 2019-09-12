Кабанчик от мэра и реконструкция - чем запомнится День города-2019

На Соборной улице уже в 10:00 было достаточно людно. Работали различные локации, стояли палатки и стенды предприятий торговли и кафе.

Здесь же был и городской голова (на фото), засыпавший продукты в большой тандыр и крутивший вертел. По традиции, он готовил для славянцев венгерский суп - бограч, распространенный в Западной Украине.

Новинкой сезона стал кабанчик, запеченный на вертеле. Изначально градоначальник планировал порадовать жителей запеченным быком. Но оказалось, что бригада поваров, специализирующаяся на приготовлении этого блюда, в сентябре нарасхват - слишком много украинских населенных пунктов отмечают в этот период день города.

За угощениями, как и обычно, собралась очередь. Большой котелок супа и немаленького кабана разобрали быстро. Тем, кому бесплатной еды не хватило, на помощь приходили бесчисленные торговые палатки от ведущих кафе и магазинов города. Шашлык, свинина на вертеле, сладости, расписные пряники, маринованные и свежие овощи - на любой вкус и кошелек.

Под народные гулянья был задействован практически каждый метр территории. Возле клумбы перед исполкомом организовали импровизированную сцену. Здесь в стиле нон-стоп шел концерт местных художественных коллективов. Возле библиотеки проводилась викторина. Место на поляне под дубом делили соревнования по жиму лежа и игротека. Дети и подростки могли попробовать себя в роли спортсменов, а могли поиграть в игры народов мира. Французские, итальянские, английские развлечения явно пришлись по душе славянской детворе - к локациям стояла небольшая очередь.

У фонтана ребята-поисковики из «Плацдарма» организовали выставку оружия Второй мировой. Поисковики были одеты в советскую и немецкую форму военных лет. Были представлены и форма УПА, УНР и даже древних русичей.

Все желающие могли подержать в руках оружие, передернуть затвор пулемета, Каждый экспонат был подлинным. Он помнил кровавые бои 1941-1943 годов. Организаторы интересно рассказывали о каждом виде оружия, объясняли, для чего нужен тот или иной элемент формы.

Для многих стала настоящим потрясением инсталляция со скелетами, одетыми в форму воинов Второй мировой. Руководитель славянской миссии «Черный тюльпан» Алексей Юков рассказал, что эту локацию в реконструкцию включили специально - чтобы мирные жители города понимали: война - это смерть и боль.

На боковых аллеях расположились выставки: изделия хенд-мэйд и картины. Здесь также было много гуляющих. Кто-то фотографировал и глазел, кто-то - покупал.

Чтобы обойти всю площади и поучаствовать во всех развлечениях, нужно было потратить не один час.