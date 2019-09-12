Салют, которого ждали 5 лет

|12 сентября 2019
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Вечерний блок мероприятий, посвященный Дню города, также оказался очень насыщенным. Он начался в 17:00 с концерта творческих коллективов Славянска. Далее следовало поздравление мэра Вадима Ляха. Ближе к 19:00 на сцену вышли приглашенные артисты.
В этот раз город радовали своим творчеством участница «Голосу країни» Алина Башкина, «Оркестр гарного настрою» и Артем Пивоваров.
«Оркестр» - это музыкальный коллектив, исполняющий, по их собственному определению, «халабуда-рок», объединивший рок, украинский фольклор и авторские композиции. Что касается певца в стиле нью-вейв Пивоварова, он в минувшем году вошел в топ-10 исполнителей Украины.
Концерт закончился строго в заявленные 21:30. Народ ждал обещанного фейерверка. Но вместо него началась дискотека. Приготовления на крыше административного здания указывали на то, что это обычная заминка. Однако взбудораженный народ решил скандировать. Впрочем, крики «Салют-салют» продолжались недолго. А вот задержка затянулась на 40 минут. Родители, как могли, успокаивали детей, малышам, которых держали на руках, не давали уснуть.
По словам заместителя городского головы Юрия Подлесного, заминка носила технический характер. Пусковые установки не прошли через двери административного здания, и поэтому, чтобы внести их на крышу, пришлось использовать вышку.
Скажем откровенно - ожидание того стоило. Фейерверк, начавшийся в 22:10, был красочным, длился достаточно долго и вызвал бурю эмоций.
Люди на площади встретили его однозначно на позитиве. В соцсетях общественность оставляла разные комментарии.
Можно много спорить о том, насколько этичен салют в прифронтовом городе. Но если перефразировать известную фразу Достоевского: «Счастье всего мира не стоит одной слезы на щеке невинного ребенка», - получим, что горе не стоит детской улыбки. А дети улыбались. Ведь многие из них видели салют впервые за свою жизнь.
Еще одним аспектом можно назвать тот факт, что фейерверк на площади стал своеобразным «спусковым крючком» для отдельных жителей Славянска. Уже следующим вечером во многих частях города люди слышали «персональные» салюты. Напомним, что их запуск по-прежнему запрещен. На проведение городской акции местная власть брала разрешение у командования ООС и СБУ.
Добавим, что салют обошелся в 70 тыс. грн. Их заплатили из городского бюджета.
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Приветствую, гость! Вход
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• Славянску вновь сократили подачу воды
• Кабанчик от мэра и реконструкция - чем запомнится День города-2019
• «Живая улица» - символ малой родины
• В парке «Шелковичный» прошел митинг-реквием
• На «Бюджет участия-2020» обещают выделить миллион гривен
• Активисты Ивано-Франковщины приехали перенимать опыт в Славянск
• Славянцы проигнорировали слушания по парку «Лесной»
• Аграрии Славянского района намолотили более 100 тысяч тонн зерна
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• За что депутаты хотят досрочно сместить секретаря горсовета Жана Кима
• Один забрал, другой продал: под суд пойдут оба
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• Жимовый марафон на Соборной площади
• Литва-Украина - 0:3: победа на классе
• Виргил ван Дейк – игрок сезона Лиги чемпионов
• 19-й шлем Надаля, достижение Андрееску
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• Славянску - 374! С днем рождения, любимый город!
• На день рождения города славянцам подарят салют
• Все флаги в гости будут к нам
• Городская комиссия не смогла попасть в здание ДК для его паспортизации
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• Жители Изюмской боятся дождей
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Комментарии к статье «Салют, которого ждали 5 лет»
Вечерний блок мероприятий, посвященный Дню города, также оказался очень насыщенным. Он начался в 17:00 с концерта творческих коллективов Славянска. Далее следовало поздравление мэра Вадима Ляха. Ближе к 19:00 на сцену вышли приглашенные артисты.