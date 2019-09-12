Салют, которого ждали 5 лет

Вечерний блок мероприятий, посвященный Дню города, также оказался очень насыщенным. Он начался в 17:00 с концерта творческих коллективов Славянска. Далее следовало поздравление мэра Вадима Ляха. Ближе к 19:00 на сцену вышли приглашенные артисты.

В этот раз город радовали своим творчеством участница «Голосу країни» Алина Башкина, «Оркестр гарного настрою» и Артем Пивоваров.

«Оркестр» - это музыкальный коллектив, исполняющий, по их собственному определению, «халабуда-рок», объединивший рок, украинский фольклор и авторские композиции. Что касается певца в стиле нью-вейв Пивоварова, он в минувшем году вошел в топ-10 исполнителей Украины.

Концерт закончился строго в заявленные 21:30. Народ ждал обещанного фейерверка. Но вместо него началась дискотека. Приготовления на крыше административного здания указывали на то, что это обычная заминка. Однако взбудораженный народ решил скандировать. Впрочем, крики «Салют-салют» продолжались недолго. А вот задержка затянулась на 40 минут. Родители, как могли, успокаивали детей, малышам, которых держали на руках, не давали уснуть.

По словам заместителя городского головы Юрия Подлесного, заминка носила технический характер. Пусковые установки не прошли через двери административного здания, и поэтому, чтобы внести их на крышу, пришлось использовать вышку.

Скажем откровенно - ожидание того стоило. Фейерверк, начавшийся в 22:10, был красочным, длился достаточно долго и вызвал бурю эмоций.

Люди на площади встретили его однозначно на позитиве. В соцсетях общественность оставляла разные комментарии.

Можно много спорить о том, насколько этичен салют в прифронтовом городе. Но если перефразировать известную фразу Достоевского: «Счастье всего мира не стоит одной слезы на щеке невинного ребенка», - получим, что горе не стоит детской улыбки. А дети улыбались. Ведь многие из них видели салют впервые за свою жизнь.

Еще одним аспектом можно назвать тот факт, что фейерверк на площади стал своеобразным «спусковым крючком» для отдельных жителей Славянска. Уже следующим вечером во многих частях города люди слышали «персональные» салюты. Напомним, что их запуск по-прежнему запрещен. На проведение городской акции местная власть брала разрешение у командования ООС и СБУ.

Добавим, что салют обошелся в 70 тыс. грн. Их заплатили из городского бюджета.