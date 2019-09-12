Славянску вновь сократили подачу воды

|12 сентября 2019
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Телефонограмма о том, что Славянску на 15% сокращается подача воды поступила от КП «Вода Донбасса» 9 сентября. Причиной непопулярного решения назван низкий уровень проплаты за предоставленную услугу.
В свою очередь, «Славгорводоканал» обратился к жителям с настоятельной просьбой погасить существующую задолженность. Когда это произойдет, подачу услуги обещают нормализовать.
Отметим, что такое сокращение стало неожиданным. По словам городского головы Вадима Ляха, Славянск значится среди тех потребителей «Воды Донбасса», кто регулярно оплачивает текущие расходы и гасит накопившийся долг. Это дается городу нелегко. Мэр подчеркивает, что «вода съела все доходы от децентрализации». Другими словами, за поистине золотую воду от «Воды Донбасса» город расплачивается невыполненной программой социально-экономического развития.
Добавим также, что губернатор Донецкой области Павел Кириленко обещает содействовать решению проблемы с накопившимися долгами прошлых лет. Но текущие платежи рекомендует регулярно оплачивать. Руководитель области несколько раз подчеркивал в интервью, что населенные пункты Донетчины будут получать такое количество воды, за которое заплатили.
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Приветствую, гость! Вход
12 сентября 2019
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• Кабанчик от мэра и реконструкция - чем запомнится День города-2019
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• На «Бюджет участия-2020» обещают выделить миллион гривен
• Активисты Ивано-Франковщины приехали перенимать опыт в Славянск
• Славянцы проигнорировали слушания по парку «Лесной»
• Аграрии Славянского района намолотили более 100 тысяч тонн зерна
• Как заброшенные здания становятся очагами социальной напряженности
• За что депутаты хотят досрочно сместить секретаря горсовета Жана Кима
• Один забрал, другой продал: под суд пойдут оба
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• Жимовый марафон на Соборной площади
• Литва-Украина - 0:3: победа на классе
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• 19-й шлем Надаля, достижение Андрееску
• «Славянск» поделил очки с «Долиной»
• Кубок Украины по кикбоксингу: у Ефимцева - «золото», у Богданова – «бронза»
10 сентября 2019
• Пуховик – тепло и стильно с Md Fashion
5 сентября 2019
• Славянску - 374! С днем рождения, любимый город!
• На день рождения города славянцам подарят салют
• Все флаги в гости будут к нам
• Городская комиссия не смогла попасть в здание ДК для его паспортизации
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• Жители Изюмской боятся дождей
• В Славянске отметили День памяти защитников Украины
• С 5 сентября проезд в троллейбусе снова стоит 3 грн. Но это ненадолго
• Данные получены, но сравнить их не с чем: контрольная комиссия зашла в тупик
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Комментарии к статье «Славянску вновь сократили подачу воды»
Телефонограмма о том, что Славянску на 15% сокращается подача воды поступила от КП «Вода Донбасса» 9 сентября. Причиной непопулярного решения назван низкий уровень проплаты за предоставленную услугу.