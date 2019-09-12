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Фотофакт

Славянск праздничный

Славянску вновь сократили подачу воды

Светлана Вьюниченко
12 сентября 2019 Просмотров: 25 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Телефонограмма о том, что Славянску на 15% сокращается подача воды поступила от КП «Вода Донбасса» 9 сентября. Причиной непопулярного решения назван низкий уровень проплаты за предоставленную услугу.

В свою очередь, «Славгорводоканал» обратился к жителям с настоятельной просьбой погасить существующую задолженность. Когда это произойдет, подачу услуги обещают нормализовать.

Отметим, что такое сокращение стало неожиданным. По словам городского головы Вадима Ляха, Славянск значится среди тех потребителей «Воды Донбасса», кто регулярно оплачивает текущие расходы и гасит накопившийся долг. Это дается городу нелегко. Мэр подчеркивает, что «вода съела все доходы от децентрализации». Другими словами, за поистине золотую воду от «Воды Донбасса» город расплачивается невыполненной программой социально-экономического развития. 

Добавим также, что губернатор Донецкой области Павел Кириленко обещает содействовать решению проблемы с накопившимися долгами прошлых лет. Но текущие платежи рекомендует регулярно оплачивать. Руководитель области несколько раз подчеркивал в интервью, что населенные пункты Донетчины будут получать такое количество воды, за которое заплатили.

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Комментарии к статье «Славянску вновь сократили подачу воды»

Телефонограмма о том, что Славянску на 15% сокращается подача воды поступила от КП «Вода Донбасса» 9 сентября. Причиной непопулярного решения назван низкий уровень проплаты за предоставленную услугу.

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