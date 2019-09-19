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Фотофакт

Славянск праздничный

Машмету обещают модульную котельную к отопительному сезону

Светлана Вьюниченко
19 сентября 2019 Просмотров: 15 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В мкр-не Машмет, на ул. Новый Быт, стартовали работы по установке модульной котельной. По словам городского головы Вадима Ляха, она будет готова к началу отопительного сезона.

- Собрать модуль большого труда не составляет. Самая сложная задача - сделать подвод-отвод воды, электроэнергии, газа. Это требует отдельных проектов и документации. Поэтому на ближайшей сессии горсовета выделим для этих целей дополнительно 300 тыс. грн, - пообещал градоначальник.

На сегодняшний день краматорская подрядная организация «Донтехно» ведет на Машмете подготовительные работы. Сам модуль уже готов и закуплен. По плану, его установят в первых числах октября. 

Котельная обеспечит теплом пять многоэтажных домов. Ранее они отапливались за счет завода «Бетонмаш». Но предприятие из-за этого несло убытки, по словам мэра - до 1 млн грн. В результате завод отказался отапливать микрорайон, и эта обязанность легла на город. 

Весь проект обойдется в 4,5 млн грн. Однако эта сумма не предусматривает благоустройство территории. Его будут делать за счет дополнительных 300 тыс. грн, о которых говорилось выше.

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Комментарии к статье «Машмету обещают модульную котельную к отопительному сезону»

В мкр-не Машмет, на ул. Новый Быт, стартовали работы по установке модульной котельной. По словам городского головы Вадима Ляха, она будет готова к началу отопительного сезона.

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