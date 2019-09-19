На ремонт санузлов в 1-й хирургии горздрав просит 300 тысяч гривен

|19 сентября 2019
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Перед проведением очередной сессии Славянского городского совета депутаты снова обсуждали ситуацию в хирургическом отделении № 1, бытовые условия которого не отвечают не только санитарным, но даже общечеловеческим требованиям. Полемика по этой теме была достаточно жесткой.
Вопрос о необходимости навести порядок в проблемном лечебном учреждении изучался на двух депутатских комиссиях. Одну из них возглавляет Сергей Савченко, с подачи которого тема и получила широкий резонанс. Доклад руководителя горздрава Елены Джим о двух профильных оперативных совещаниях, а также составлении сметы на ремонт санузлов и частичную замену коммуникаций, депутатов не удовлетворил. В частности они сделали упор на темпы выполнения депутатских поручений. Ведь проблема обсуждалась еще в начале августа, а сейчас заканчивается сентябрь. Все это время, подчеркнул председатель комиссии, пациенты продолжают получать медицинские услуги в кошмарной обстановке. В результате комиссия негативно оценила работу горздрава и УЖКХ по данному вопросу и предложила на сессии заслушать отчет отдела здравоохранения и заместителя мэра Юрия Подлесного.
Много критики в адрес профильных чиновников прозвучало и по поводу ремонтов в других подразделениях городской клинической больницы - в центральном корпусе и в здании, где расположена 2-е хирургическое отделение. Мало того, что сроки его окончания давно пропущены, так еще и качество вызывает ряд претензий. К примеру, нанесенная на фасад штукатурка уже начала осыпаться. При этом акты выполненных работ были успешно подписаны.
Отсутствие реакции на такие обстоятельства со стороны горздрава депутаты позволили себе трактовать как мотивированное «покрывательство» областных заказчиков. После достаточно эмоционального обсуждения комиссия решила рекомендовать горсовету провести аудиторскую поверку ремонтов, выполнявшихся в медучреждениях Славянска с 2016 года. По выявленным нарушениям городскому отделу здравоохранения поручили писать заявления в прокуратуру.
На другой комиссии, где председательствовал депутат Игорь Дубограй, прозвучала информация, что областной департамент здравоохранения, выступающий заказчиком проекта, пообещал завершить работы по центральному корпусу и 2-й хирургии до апреля 2020 года. Поскольку срок весьма отдаленный, он предложил, чтобы заммэра Юрий Подлесный ежемесячно докладывал депутатам о ситуации. Такой формат, по мнению Игоря Дубограя, не позволит теме «затереться» в череде других насущных проблем и обяжет исполком держать ее под постоянным контролем.
Возвращаясь к ситуации в хирургическом отделении № 1, добавим, согласно составленной смете, на мало-мальский ремонт санузлов необходимо затратить 300 тыс. грн. Эти деньги чиновники намереваются получить из городского бюджета.
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• «Славянск» уступил «Прометею»
• Кубок области по боевому самбо
• 8 медалей славянских пловцов
• Жан Беленюк – двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе
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• Славянску вновь сократили подачу воды
• Кабанчик от мэра и реконструкция - чем запомнится День города-2019
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Комментарии к статье «На ремонт санузлов в 1-й хирургии горздрав просит 300 тысяч гривен»
Перед проведением очередной сессии Славянского городского совета депутаты снова обсуждали ситуацию в хирургическом отделении № 1, бытовые условия которого не отвечают не только санитарным, но даже общечеловеческим требованиям. Полемика по этой теме была достаточно жесткой.