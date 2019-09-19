Ремонт хирургии поставили на паузу, а у моста шансы есть

|19 сентября 2019
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Комментируя приезд губернатора, городской голова Вадим Лях рассказал, что попросил у руководителя области денег на ремонт детского сада №26 на ул. Ярослава Мудрого. На сегодняшний день ремонт объекта завершен, коллектив и группы набраны. Садик откроется уже в сентябре. Однако реконструкция обошлась в 8 млн грн, вместо 5-ти запланированных.
- Мы попросили у области половину этой сумму - 3,9 млн. Если их выделят, получится, что объект город отремонтировал на условиях софинансирования, - говорит градоначальник.
И если на садик деньги Славянску, скорее всего, дадут, средства на ремонт хирургического отделения №1 в нынешнем году область не выделит.
Зато губернатор сам акцентировал внимание на необходимости ремонта моста на ул. Свободы. Проектно-сметная документация была готова еще в прошлом году. Но самостоятельно осилить ремонтные работы город не смог. Речь идет о сумме от 22,5 до 45 млн грн.
Сейчас, как объяснил градоначальник, все документы направлены в областной департамент. Есть надежда, что ремонт стартует еще нынешней осенью.
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• Амбулаторию для взрослых на Артема откроют еще в этом году
• Святогорские депутаты разрешили строительство спортивной базы олимпийского резерва
• Их осталось 70: в Славянске заканчиваются мусорные контейнеры
• Три добровольческих батальона сдали полиции оружие и боеприпасы
• В славянском общежитии люди с мая живут без электричества
• Виновников ДТП со смертельным исходом нашли через сутки
• «Кто такой этот Джексон Поллок?»: случаи, когда люди нашли шедевры среди мусора
18 сентября 2019
• Триумф Испании и провал США на мировом чемпионате в Китае
• «Славянск» уступил «Прометею»
• Кубок области по боевому самбо
• 8 медалей славянских пловцов
• Жан Беленюк – двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе
12 сентября 2019
• Славянску вновь сократили подачу воды
• Кабанчик от мэра и реконструкция - чем запомнится День города-2019
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Комментарии к статье «Ремонт хирургии поставили на паузу, а у моста шансы есть»
Комментируя приезд губернатора, городской голова Вадим Лях рассказал, что попросил у руководителя области денег на ремонт детского сада №26 на ул. Ярослава Мудрого. На сегодняшний день ремонт объекта завершен, коллектив и группы набраны. Садик откроется уже в сентябре. Однако реконструкция обошлась в 8 млн грн, вместо 5-ти запланированных.