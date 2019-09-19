Ремонт хирургии поставили на паузу, а у моста шансы есть

Комментируя приезд губернатора, городской голова Вадим Лях рассказал, что попросил у руководителя области денег на ремонт детского сада №26 на ул. Ярослава Мудрого. На сегодняшний день ремонт объекта завершен, коллектив и группы набраны. Садик откроется уже в сентябре. Однако реконструкция обошлась в 8 млн грн, вместо 5-ти запланированных.

- Мы попросили у области половину этой сумму - 3,9 млн. Если их выделят, получится, что объект город отремонтировал на условиях софинансирования, - говорит градоначальник.

И если на садик деньги Славянску, скорее всего, дадут, средства на ремонт хирургического отделения №1 в нынешнем году область не выделит.

Зато губернатор сам акцентировал внимание на необходимости ремонта моста на ул. Свободы. Проектно-сметная документация была готова еще в прошлом году. Но самостоятельно осилить ремонтные работы город не смог. Речь идет о сумме от 22,5 до 45 млн грн.

Сейчас, как объяснил градоначальник, все документы направлены в областной департамент. Есть надежда, что ремонт стартует еще нынешней осенью.