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Фотофакт

Результаты борьбы

Ремонт хирургии поставили на паузу, а у моста шансы есть

Светлана Вьюниченко
19 сентября 2019 Просмотров: 72 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Проектно-сметная документация на ремонт моста на улице Свободы сейчас находится на рассмотрении в области.

Комментируя приезд губернатора, городской голова Вадим Лях рассказал, что попросил у руководителя области денег на ремонт детского сада №26 на ул. Ярослава Мудрого. На сегодняшний день ремонт объекта завершен, коллектив и группы набраны. Садик откроется уже в сентябре. Однако реконструкция обошлась в 8 млн грн, вместо 5-ти запланированных.

- Мы попросили у области половину этой сумму - 3,9 млн. Если их выделят, получится, что объект город отремонтировал на условиях софинансирования, - говорит градоначальник.

И если на садик деньги Славянску, скорее всего, дадут, средства на ремонт хирургического отделения №1 в нынешнем году область не выделит. 

Зато губернатор сам акцентировал внимание на необходимости ремонта моста на ул. Свободы. Проектно-сметная документация была готова еще в прошлом году. Но самостоятельно осилить ремонтные работы город не смог. Речь идет о сумме от 22,5 до 45 млн грн. 

Сейчас, как объяснил градоначальник, все документы направлены в областной департамент. Есть надежда, что ремонт стартует еще нынешней осенью.

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Комментарии к статье «Ремонт хирургии поставили на паузу, а у моста шансы есть»

Комментируя приезд губернатора, городской голова Вадим Лях рассказал, что попросил у руководителя области денег на ремонт детского сада №26 на ул. Ярослава Мудрого. На сегодняшний день ремонт объекта завершен, коллектив и группы набраны. Садик откроется уже в сентябре. Однако реконструкция обошлась в 8 млн грн, вместо 5-ти запланированных.

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