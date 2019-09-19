Губернатор надеется, что реконструкция «Шелковичного» завершится к концу года

Славянск 13 сентября посетил губернатор Донецкой области Павел Кириленко. В ходе рабочей поездки он осмотрел ООШ №13, парк «Шелковичный» и полигон бытовых отходов, где идет рекультивация. Для экскурсии были выбраны объекты, реконструкция которых проводится за счет областного бюджета.

Опорная школа у председателя ДонОГА нареканий не вызвала. По его словам, ей могут позавидовать лучшие учебные заведения столицы. Ремонт ООШ №13 обошелся в 80 млн грн. Еще 7 потратили на закупку оборудования. Но и эти расходы - не окончательные. В школе остается недостроенным спортивный комплекс. Его сооружение потребует 11 млн грн. По словам заместителя городского головы Юрия Подлесного, эти средства уже выделены из государственной казны.

Работы в парке на сегодняшний день обошлись областному экологическому фонду свыше 20 млн грн. В отличие от школы, здесь закончены лишь некоторые локации. Губернатор выразил надежду, что до конца года подрядчик ликвидирует недочеты и сдаст объект полностью. Насколько реальными окажутся эти надежды, покажет ближайшее время.

Рекультивация полигона оказалась самым дорогостоящим мероприятием из вышеперечисленным. Она потребовала 116 млн грн. Работы там идут полным ходом согласно графику.