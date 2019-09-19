|19 сентября 2019
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Славянск 13 сентября посетил губернатор Донецкой области Павел Кириленко. В ходе рабочей поездки он осмотрел ООШ №13, парк «Шелковичный» и полигон бытовых отходов, где идет рекультивация. Для экскурсии были выбраны объекты, реконструкция которых проводится за счет областного бюджета.
Опорная школа у председателя ДонОГА нареканий не вызвала. По его словам, ей могут позавидовать лучшие учебные заведения столицы. Ремонт ООШ №13 обошелся в 80 млн грн. Еще 7 потратили на закупку оборудования. Но и эти расходы - не окончательные. В школе остается недостроенным спортивный комплекс. Его сооружение потребует 11 млн грн. По словам заместителя городского головы Юрия Подлесного, эти средства уже выделены из государственной казны.
Работы в парке на сегодняшний день обошлись областному экологическому фонду свыше 20 млн грн. В отличие от школы, здесь закончены лишь некоторые локации. Губернатор выразил надежду, что до конца года подрядчик ликвидирует недочеты и сдаст объект полностью. Насколько реальными окажутся эти надежды, покажет ближайшее время.
Рекультивация полигона оказалась самым дорогостоящим мероприятием из вышеперечисленным. Она потребовала 116 млн грн. Работы там идут полным ходом согласно графику.
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• Уже не секретарь: депутаты тайным голосованием лишили Жана Кима должности
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• Славянцам предлагают выбрать лучшего учителя и воспитателя
• Славянцы должны увидеть выставку «На изломе»
• Губернатор надеется, что реконструкция «Шелковичного» завершится к концу года
• Ремонт хирургии поставили на паузу, а у моста шансы есть
• Уходим от «Воды Донбасса». Но медленно
• На ремонт санузлов в 1-й хирургии горздрав просит 300 тысяч гривен
• Машмету обещают модульную котельную к отопительному сезону
• В роддоме отремонтируют один этаж и присоединят к клинической больнице
• Амбулаторию для взрослых на Артема откроют еще в этом году
• Святогорские депутаты разрешили строительство спортивной базы олимпийского резерва
• Их осталось 70: в Славянске заканчиваются мусорные контейнеры
• Три добровольческих батальона сдали полиции оружие и боеприпасы
• В славянском общежитии люди с мая живут без электричества
• Виновников ДТП со смертельным исходом нашли через сутки
• «Кто такой этот Джексон Поллок?»: случаи, когда люди нашли шедевры среди мусора
18 сентября 2019
• Триумф Испании и провал США на мировом чемпионате в Китае
• «Славянск» уступил «Прометею»
• Кубок области по боевому самбо
• 8 медалей славянских пловцов
• Жан Беленюк – двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе
12 сентября 2019
• Славянску вновь сократили подачу воды
• Кабанчик от мэра и реконструкция - чем запомнится День города-2019
• «Живая улица» - символ малой родины
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Комментарии к статье «Губернатор надеется, что реконструкция «Шелковичного» завершится к концу года»
Славянск 13 сентября посетил губернатор Донецкой области Павел Кириленко. В ходе рабочей поездки он осмотрел ООШ №13, парк «Шелковичный» и полигон бытовых отходов, где идет рекультивация. Для экскурсии были выбраны объекты, реконструкция которых проводится за счет областного бюджета.