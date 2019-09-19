Нормальная работа ландшафтного парка невозможна без решения проблемы Славкурорта

|19 сентября 2019
|Просмотров: 64
|
На заседании славянского исполкома 18 сентября рассматривался один основной вопрос. Он касался работы регионального ландшафтного парка «Славянский курорт» и вызвал довольно бурную дискуссию.
Отчет о работе РЛП за 9 месяцев текущего года сделала заместитель его директора Лилия Рудич (на фото). По ее словам, в ландшафтном парке трудятся 19 человек. Причем 8 из них - сезонные работники на пляже озера Вейсовое. Из оставшихся 11-ти - всего два инспектора. В их обязанности входит охрана 431 га заповедной территории. За отчетный период инспекторы составили 14 актов, 15 предписаний, 2 дела направили в правоохранительные органы.
Лилия Рудич акцентировала внимание на том, что РЛП «Славянский курорт» следует увеличить штат инспекторов. Кроме того, в организации отсутствует научный отдел, хотя проведение научной работы - одна из важных составляющих деятельности, наряду с рекреацией и охраной окружающей среды.
Но все это вместе взятое - не единственная проблема ландшафтного парка. Главной бедой является деятельность или бездействие частных организаций, которые находятся на его территории. Из-за этого большая часть земель пребывает в запущенном состоянии. Самым проблемным арендатором Лилия Рудич ожидаемо назвала ДП СКРЦ «Славянский курорт» и ДП «Лесхоз».
Члены исполкома поделились своими впечатлениями от сегодняшнего состояния Славкурорта и порекомендовали городской власти «усилить работу». В свою очередь городской голова Вадим Лях заявил о том, что работа ведется. Но усилить ее до решения проблем с землей не представляется возможным.
- Мы обратились в суд, выиграли суд первой инстанции в отношении ДП СКРЦ. Сейчас дело находится в апелляции. Уверен, что выиграем и ее. Но пока земля, на которой находится курорт, не принадлежит городу, за бюджетные деньги мы можем провести там разве что субботник, - говорит мэр.
Напомним, что в 1998 году ЗАО «Укрпрофздравница», чьим дочерним предприятием является санаторно-курортный реабилитационный центр «Славянский курорт», заключило договор со Славянским городским советом на право временного пользования землей сроком на 25 лет, до 2023 года. Поскольку с тех пор границы предприятия менялись, горсовет имеет полное право добиться расторжения договора в суде, что на данный момент и происходит.
По словам Вадима Ляха, такая же претензионная работа ведется и в отношении других собственников, например, тех, в чьем ведении находится земля возле озеро Слепное. Однако ситуация с «Укрпрофздравницей» - самая сложная.
Также присутствующим на заседании исполкома общественникам было непонятно, за счет чего ДП СКРЦ ведет санаторно-курортное лечение. Ведь все гидрологическое оборудование, которое позволяло поставлять в санатории лечебную грязь и рапу, разрушено. Более того, лицензия на его добычу принадлежало другому предприятию.
Градоначальник объяснил, что и этот аспект местной власти хорошо известен. Вопрос поднимался на уровне области и Киева. Но решения пока нет.
- «Укрпрофздравница» ведет свою деятельность за счет продажи путевок в санаторий и энергопоставщиков Славянска, которым оно не платит. Даже если ЗАО обанкротится, взыскать долги по суду город не сможет, ведь взять с него решительно нечего, - говорит мэр.
Заседание выявило еще одну проблему. Оказалось, часто обсуждаемые властью, узкими специалистами и общественниками вопросы неизвестны членам исполкома. Поэтому было решено провести по ним отдельное совещание.
19 сентября 2019
• Уже не секретарь: депутаты тайным голосованием лишили Жана Кима должности
• Нормальная работа ландшафтного парка невозможна без решения проблемы Славкурорта
• В Славянске появится консульство Латвии
• Славянцам предлагают выбрать лучшего учителя и воспитателя
• Славянцы должны увидеть выставку «На изломе»
• Губернатор надеется, что реконструкция «Шелковичного» завершится к концу года
• Ремонт хирургии поставили на паузу, а у моста шансы есть
• Уходим от «Воды Донбасса». Но медленно
• На ремонт санузлов в 1-й хирургии горздрав просит 300 тысяч гривен
• Машмету обещают модульную котельную к отопительному сезону
• В роддоме отремонтируют один этаж и присоединят к клинической больнице
• Амбулаторию для взрослых на Артема откроют еще в этом году
• Святогорские депутаты разрешили строительство спортивной базы олимпийского резерва
• Их осталось 70: в Славянске заканчиваются мусорные контейнеры
• Три добровольческих батальона сдали полиции оружие и боеприпасы
• В славянском общежитии люди с мая живут без электричества
• Виновников ДТП со смертельным исходом нашли через сутки
• «Кто такой этот Джексон Поллок?»: случаи, когда люди нашли шедевры среди мусора
18 сентября 2019
• Триумф Испании и провал США на мировом чемпионате в Китае
• «Славянск» уступил «Прометею»
• Кубок области по боевому самбо
• 8 медалей славянских пловцов
• Жан Беленюк – двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе
12 сентября 2019
• Славянску вновь сократили подачу воды
• Кабанчик от мэра и реконструкция - чем запомнится День города-2019
• «Живая улица» - символ малой родины
— 19 сентября 2019 —
Проект решения о досрочном прекращении полномочий секретаря Славянского городского совета Жана Кима все-таки вынесли на рассмотрение сессии, состоявшейся 18 сентября. Результаты проведенного голосования показали, что такое решение поддерживают 21 депутат, 10 местных избранников проголосовали против, 1 бюллетень оказался испорченным.
— 19 сентября 2019 —
В Славянске планируют открыть почетное консульство Латвийской Республики. Это стало известно во время визита в Донецкую область чрезвычайного и полномочного посла Латвийской Республики в Украине Юриса Пойканса.
— 19 сентября 2019 —
Славянск 13 сентября посетил губернатор Донецкой области Павел Кириленко. В ходе рабочей поездки он осмотрел ООШ №13, парк «Шелковичный» и полигон бытовых отходов, где идет рекультивация. Для экскурсии были выбраны объекты, реконструкция которых проводится за счет областного бюджета.
— 19 сентября 2019 —
Комментируя приезд губернатора, городской голова Вадим Лях рассказал, что попросил у руководителя области денег на ремонт детского сада №26 на ул. Ярослава Мудрого. На сегодняшний день ремонт объекта завершен, коллектив и группы набраны. Садик откроется уже в сентябре. Однако реконструкция обошлась в 8 млн грн, вместо 5-ти запланированных.
Приветствую, гость! Вход
19 сентября 2019
• Уже не секретарь: депутаты тайным голосованием лишили Жана Кима должности
• Нормальная работа ландшафтного парка невозможна без решения проблемы Славкурорта
• В Славянске появится консульство Латвии
• Славянцам предлагают выбрать лучшего учителя и воспитателя
• Славянцы должны увидеть выставку «На изломе»
• Губернатор надеется, что реконструкция «Шелковичного» завершится к концу года
• Ремонт хирургии поставили на паузу, а у моста шансы есть
• Уходим от «Воды Донбасса». Но медленно
• На ремонт санузлов в 1-й хирургии горздрав просит 300 тысяч гривен
• Машмету обещают модульную котельную к отопительному сезону
• В роддоме отремонтируют один этаж и присоединят к клинической больнице
• Амбулаторию для взрослых на Артема откроют еще в этом году
• Святогорские депутаты разрешили строительство спортивной базы олимпийского резерва
• Их осталось 70: в Славянске заканчиваются мусорные контейнеры
• Три добровольческих батальона сдали полиции оружие и боеприпасы
• В славянском общежитии люди с мая живут без электричества
• Виновников ДТП со смертельным исходом нашли через сутки
• «Кто такой этот Джексон Поллок?»: случаи, когда люди нашли шедевры среди мусора
18 сентября 2019
• Триумф Испании и провал США на мировом чемпионате в Китае
• «Славянск» уступил «Прометею»
• Кубок области по боевому самбо
• 8 медалей славянских пловцов
• Жан Беленюк – двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе
12 сентября 2019
• Славянску вновь сократили подачу воды
• Кабанчик от мэра и реконструкция - чем запомнится День города-2019
• «Живая улица» - символ малой родины
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Нормальная работа ландшафтного парка невозможна без решения проблемы Славкурорта»
На заседании славянского исполкома 18 сентября рассматривался один основной вопрос. Он касался работы регионального ландшафтного парка «Славянский курорт» и вызвал довольно бурную дискуссию.