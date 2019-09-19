Нормальная работа ландшафтного парка невозможна без решения проблемы Славкурорта

На заседании славянского исполкома 18 сентября рассматривался один основной вопрос. Он касался работы регионального ландшафтного парка «Славянский курорт» и вызвал довольно бурную дискуссию.

Отчет о работе РЛП за 9 месяцев текущего года сделала заместитель его директора Лилия Рудич (на фото). По ее словам, в ландшафтном парке трудятся 19 человек. Причем 8 из них - сезонные работники на пляже озера Вейсовое. Из оставшихся 11-ти - всего два инспектора. В их обязанности входит охрана 431 га заповедной территории. За отчетный период инспекторы составили 14 актов, 15 предписаний, 2 дела направили в правоохранительные органы.

Лилия Рудич акцентировала внимание на том, что РЛП «Славянский курорт» следует увеличить штат инспекторов. Кроме того, в организации отсутствует научный отдел, хотя проведение научной работы - одна из важных составляющих деятельности, наряду с рекреацией и охраной окружающей среды.

Но все это вместе взятое - не единственная проблема ландшафтного парка. Главной бедой является деятельность или бездействие частных организаций, которые находятся на его территории. Из-за этого большая часть земель пребывает в запущенном состоянии. Самым проблемным арендатором Лилия Рудич ожидаемо назвала ДП СКРЦ «Славянский курорт» и ДП «Лесхоз».

Члены исполкома поделились своими впечатлениями от сегодняшнего состояния Славкурорта и порекомендовали городской власти «усилить работу». В свою очередь городской голова Вадим Лях заявил о том, что работа ведется. Но усилить ее до решения проблем с землей не представляется возможным.

- Мы обратились в суд, выиграли суд первой инстанции в отношении ДП СКРЦ. Сейчас дело находится в апелляции. Уверен, что выиграем и ее. Но пока земля, на которой находится курорт, не принадлежит городу, за бюджетные деньги мы можем провести там разве что субботник, - говорит мэр.

Напомним, что в 1998 году ЗАО «Укрпрофздравница», чьим дочерним предприятием является санаторно-курортный реабилитационный центр «Славянский курорт», заключило договор со Славянским городским советом на право временного пользования землей сроком на 25 лет, до 2023 года. Поскольку с тех пор границы предприятия менялись, горсовет имеет полное право добиться расторжения договора в суде, что на данный момент и происходит.

По словам Вадима Ляха, такая же претензионная работа ведется и в отношении других собственников, например, тех, в чьем ведении находится земля возле озеро Слепное. Однако ситуация с «Укрпрофздравницей» - самая сложная.

Также присутствующим на заседании исполкома общественникам было непонятно, за счет чего ДП СКРЦ ведет санаторно-курортное лечение. Ведь все гидрологическое оборудование, которое позволяло поставлять в санатории лечебную грязь и рапу, разрушено. Более того, лицензия на его добычу принадлежало другому предприятию.

Градоначальник объяснил, что и этот аспект местной власти хорошо известен. Вопрос поднимался на уровне области и Киева. Но решения пока нет.

- «Укрпрофздравница» ведет свою деятельность за счет продажи путевок в санаторий и энергопоставщиков Славянска, которым оно не платит. Даже если ЗАО обанкротится, взыскать долги по суду город не сможет, ведь взять с него решительно нечего, - говорит мэр.

Заседание выявило еще одну проблему. Оказалось, часто обсуждаемые властью, узкими специалистами и общественниками вопросы неизвестны членам исполкома. Поэтому было решено провести по ним отдельное совещание.