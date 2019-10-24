Почему КРУ зашло на КАТП

На спорные вопросы о КАТП должно ответить КРУ. Об этом городской голова Вадим Лях заявил на пресс-конференции 22 октября. Речь шла о конфликте, возникшем накануне на совместном заседании депутатских комиссий между заместителем мэра Андреем Рубаном и директором КАТП Константином Водопьяновым.

Тогда Андрей Рубан указал, что после проведения тендера директор КАТП увеличил стоимость топлива через дополнительные соглашения. Всего для предприятия, занимающегося вывозом мусора, купили топлива на 4,5 млн. По мнению Рубана, возможные убытки могли составить 1,2 млн.

Заммэра объяснил, что дополнительные соглашения возможны, если на рынке произошел рост цен на предмет тендера. Но такого с весны нынешнего года не было. По его словам, предполагаемая «схема» могла выглядеть таким образом. Поставщик услуги дает заведомо заниженную цену и выигрывает торги. Потом через допсоглашения цена поднимается до средней по рынку или даже чуть выше.

На заседании Андрей Рубан анонсировал аудиторскую проверку КАТП. Часть депутатов усмотрела в этом политическую составляющую. По мнению местных народных избранников так городская власть борется с депутатской группой ОПЗЖ, которая хотела сместить секретаря городского совета. Директор КАТП Константин Водопьянов также входит в эту группу.

Комментируя конфликт, мэр Славянска заявил, что дело не в политике.

- Проверки управлений и отделов исполкома, коммунальных предприятий и структур идут постоянно. Недавно КРУ проверяла БТИ, потом троллейбусное управление. Теперь КАТП. Остальных тоже проверят, просто пока очередь не дошла, - говорит Вадим Лях.

После проверки, если будут найдены нарушения, дело передадут в правоохранительные органы.

- Там есть спорные вопросы. Мы считаем, что присутствует коррупционная составляющая. Но реагировать сами не имеем права, - подвел итог градоначальник.