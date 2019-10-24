Почему КРУ зашло на КАТП

|24 октября 2019
|Просмотров: 51
|
На спорные вопросы о КАТП должно ответить КРУ. Об этом городской голова Вадим Лях заявил на пресс-конференции 22 октября. Речь шла о конфликте, возникшем накануне на совместном заседании депутатских комиссий между заместителем мэра Андреем Рубаном и директором КАТП Константином Водопьяновым.
Тогда Андрей Рубан указал, что после проведения тендера директор КАТП увеличил стоимость топлива через дополнительные соглашения. Всего для предприятия, занимающегося вывозом мусора, купили топлива на 4,5 млн. По мнению Рубана, возможные убытки могли составить 1,2 млн.
Заммэра объяснил, что дополнительные соглашения возможны, если на рынке произошел рост цен на предмет тендера. Но такого с весны нынешнего года не было. По его словам, предполагаемая «схема» могла выглядеть таким образом. Поставщик услуги дает заведомо заниженную цену и выигрывает торги. Потом через допсоглашения цена поднимается до средней по рынку или даже чуть выше.
На заседании Андрей Рубан анонсировал аудиторскую проверку КАТП. Часть депутатов усмотрела в этом политическую составляющую. По мнению местных народных избранников так городская власть борется с депутатской группой ОПЗЖ, которая хотела сместить секретаря городского совета. Директор КАТП Константин Водопьянов также входит в эту группу.
Комментируя конфликт, мэр Славянска заявил, что дело не в политике.
- Проверки управлений и отделов исполкома, коммунальных предприятий и структур идут постоянно. Недавно КРУ проверяла БТИ, потом троллейбусное управление. Теперь КАТП. Остальных тоже проверят, просто пока очередь не дошла, - говорит Вадим Лях.
После проверки, если будут найдены нарушения, дело передадут в правоохранительные органы.
- Там есть спорные вопросы. Мы считаем, что присутствует коррупционная составляющая. Но реагировать сами не имеем права, - подвел итог градоначальник.
24 октября 2019
• Славянские депутаты сказали «нет» ремонту дорог. И не только ему
• В ночь на воскресенье не забудьте перевести часы
• Как поступать, если соседи жгут листву
• Сто дней губернатора: дороги, вода, парк, кадры. За что отвечает «дежурный по области»
• Каникулы заканчиваются, а отопительный сезон еще не начинается
• Ждем ярмарку и фестиваль близнецов
• Чиновникам Славянского района добавили денег на зарплаты, надбавки и премии
• Шевченковед-путешественник Руслан Телипский привез в Славянск свою выставку
• Генплан и деньги ГФРР: что сделал город за средства госфонда
• Активисты Святогорска не хотят видеть спортивную базу в заповедной зоне
• Дело Штепы достали из-под сукна
• Грибники находят артснаряды и бомбы
• Возле Славянска машина насмерть сбила велосипедиста
• Пожарные спасли пенсионера из огня
• В Лимане BMW наехал на маленького ребенка
23 октября 2019
• Новые победы спортсменов СК «Боец» и БК «Триада»
• «Шахтер» - «Динамо» З: боевая ничья в Харькове
• «Сапфир» - чемпион Донецкой области по футболу
• В Славянске прошли областные соревнования по рукопашному бою
• Воспитанники БК «Триада» завоевали 10 медалей
• Три награды представителей пляжной борьбы
18 октября 2019
• Спешите увидеть «Осенний вернисаж»
17 октября 2019
• В Славянске стало на один детский садик больше
• На месте гибели вертолета Ми-8 установили мемориал
• Играем вместе: в сквере «Мечта» открылась инклюзивная детская площадка
— 24 октября 2019 —
Внеочередная, 71-я сессия Славянского горсовета, состоявшаяся 23 октября, оказалась крайне непродуктивной. По большому счету, она проходила за пределами здравого смысла. В повестке дня значились 7 вопросов. Голосование по четырем из них местные избранники провалили.
— 24 октября 2019 —
Проблема утилизации опавших листьев в октябре-ноябре выходит в Славянске на первый план. Пока частный сектор «дедовскими мерами» борется с отходами, горожане задыхаются от удушливого дыма.
— 24 октября 2019 —
Из 40 славянских школ и садиков отопление пока включат лишь в 18-ти. В перечень счастливчиков попадут те заведения образования, в которых имеются индивидуальные пеллетные котельные. Об этом рассказал начальник гороо Игорь Рублевский.
— 17 октября 2019 —
В Славянске 10 октября состоялось долгожданное открытие детского сада №26, расположенного на ул. Ярослава Мудрого. Дошкольное учреждение пребывало в стадии ремонта с 2012 года.
Приветствую, гость! Вход
24 октября 2019
• Славянские депутаты сказали «нет» ремонту дорог. И не только ему
• В ночь на воскресенье не забудьте перевести часы
• Как поступать, если соседи жгут листву
• Сто дней губернатора: дороги, вода, парк, кадры. За что отвечает «дежурный по области»
• Каникулы заканчиваются, а отопительный сезон еще не начинается
• Ждем ярмарку и фестиваль близнецов
• Чиновникам Славянского района добавили денег на зарплаты, надбавки и премии
• Шевченковед-путешественник Руслан Телипский привез в Славянск свою выставку
• Генплан и деньги ГФРР: что сделал город за средства госфонда
• Активисты Святогорска не хотят видеть спортивную базу в заповедной зоне
• Дело Штепы достали из-под сукна
• Грибники находят артснаряды и бомбы
• Возле Славянска машина насмерть сбила велосипедиста
• Пожарные спасли пенсионера из огня
• В Лимане BMW наехал на маленького ребенка
23 октября 2019
• Новые победы спортсменов СК «Боец» и БК «Триада»
• «Шахтер» - «Динамо» З: боевая ничья в Харькове
• «Сапфир» - чемпион Донецкой области по футболу
• В Славянске прошли областные соревнования по рукопашному бою
• Воспитанники БК «Триада» завоевали 10 медалей
• Три награды представителей пляжной борьбы
18 октября 2019
• Спешите увидеть «Осенний вернисаж»
17 октября 2019
• В Славянске стало на один детский садик больше
• На месте гибели вертолета Ми-8 установили мемориал
• Играем вместе: в сквере «Мечта» открылась инклюзивная детская площадка
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Почему КРУ зашло на КАТП»
На спорные вопросы о КАТП должно ответить КРУ. Об этом городской голова Вадим Лях заявил на пресс-конференции 22 октября. Речь шла о конфликте, возникшем накануне на совместном заседании депутатских комиссий между заместителем мэра Андреем Рубаном и директором КАТП Константином Водопьяновым.