|31 октября 2019
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Ремонтные работы в парке «Шелковичный» должны были завершиться в октябре. Однако конец месяца наглядно показал, что реконструкция вновь подзатянулась.
По словам городского головы Вадима Ляха, сроки окончания ремонта сдвинулись. Но, обещает градоначальник, к концу года объект будет готов.
Несмотря на то, что работы в парке еще не окончены, некоторые из них уже предстоит переделать. В частности, пока не решено, придется ли перекладывать плитку возле монумента Славы. Два ее вида явно не гармонируют друг с другом. По мнению горожан, у них сложилось впечатление, что «узор выкладывали с завязанными глазами». Еще одна версия: «Брали из разных коробок, что попадалось под руку».
В целом же, городской голова уверен в позитивном результате.
- С парком будет, как с озером Вейсовым. Все ругались, дело затягивалось, но теперь город имеет отличный благоустроенный пляж, - говорит мэр.
В преддверии ожидаемого события местные власти приглашают откликнуться предпринимателей, которые намерены работать в «Шелковичном». Те, кто хочет открыть там аттракционы или другие развлекательные локации, должны заявить об этом в отдел культуры.
Среди идей, озвученных руководством города - открытие в парке веревочного городка.
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• Жители Славянска могут стать заложниками местной политической борьбы
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• Предпринимателей, желающих работать в парке, приглашают в отдел культуры
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• На Славкурорте появилась новая зона отдыха «Арт-хуторок»
• Георгия Пышняка хотят сделать почетным гражданином Славянска
• Украина выплатит Неле Штепе 3,6 тыс. евро компенсации
• Машина переехала мужчину, лежавшего на дороге
• На ул Батюка сбили человека в инвалидной коляске
• Сообщение о минировании здания СБУ в Славянске оказалось ложным
• Невероятный тай-брейк Свитолиной, юбилейный титул Федерера
• Степаненко, Зайцева и Киян поднялись на пьедестал почета во Львове
• Кубок Губернатора-2019: «Долина» остановила «Славянск»
• Турнир в Киеве по вольной борьбе: Цвигун – чемпион, Емец – бронзовый призер
24 октября 2019
• Славянские депутаты сказали «нет» ремонту дорог. И не только ему
• В ночь на воскресенье не забудьте перевести часы
• Как поступать, если соседи жгут листву
• Топ свадебных развлечения для гостей
• Сто дней губернатора: дороги, вода, парк, кадры. За что отвечает «дежурный по области»
• Каникулы заканчиваются, а отопительный сезон еще не начинается
• Ждем ярмарку и фестиваль близнецов
• Чиновникам Славянского района добавили денег на зарплаты, надбавки и премии
• Шевченковед-путешественник Руслан Телипский привез в Славянск свою выставку
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Комментарии к статье «Предпринимателей, желающих работать в парке, приглашают в отдел культуры»
Ремонтные работы в парке «Шелковичный» должны были завершиться в октябре. Однако конец месяца наглядно показал, что реконструкция вновь подзатянулась.