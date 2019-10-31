Предпринимателей, желающих работать в парке, приглашают в отдел культуры

Ремонтные работы в парке «Шелковичный» должны были завершиться в октябре. Однако конец месяца наглядно показал, что реконструкция вновь подзатянулась.

По словам городского головы Вадима Ляха, сроки окончания ремонта сдвинулись. Но, обещает градоначальник, к концу года объект будет готов.

Несмотря на то, что работы в парке еще не окончены, некоторые из них уже предстоит переделать. В частности, пока не решено, придется ли перекладывать плитку возле монумента Славы. Два ее вида явно не гармонируют друг с другом. По мнению горожан, у них сложилось впечатление, что «узор выкладывали с завязанными глазами». Еще одна версия: «Брали из разных коробок, что попадалось под руку».

В целом же, городской голова уверен в позитивном результате.

- С парком будет, как с озером Вейсовым. Все ругались, дело затягивалось, но теперь город имеет отличный благоустроенный пляж, - говорит мэр.

В преддверии ожидаемого события местные власти приглашают откликнуться предпринимателей, которые намерены работать в «Шелковичном». Те, кто хочет открыть там аттракционы или другие развлекательные локации, должны заявить об этом в отдел культуры.

Среди идей, озвученных руководством города - открытие в парке веревочного городка.