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Фотофакт

Устаревшие названия

Предпринимателей, желающих работать в парке, приглашают в отдел культуры

Светлана Вьюниченко
31 октября 2019 Просмотров: 28 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Ремонтные работы в парке не окончились в конце октября, как было запланировано.

Ремонтные работы в парке «Шелковичный» должны были завершиться в октябре. Однако конец месяца наглядно показал, что реконструкция вновь подзатянулась.

По словам городского головы Вадима Ляха, сроки окончания ремонта сдвинулись. Но, обещает градоначальник, к концу года объект будет готов. 

Несмотря на то, что работы в парке еще не окончены, некоторые из них уже предстоит переделать. В частности, пока не решено, придется ли перекладывать  плитку возле монумента Славы. Два ее вида явно не гармонируют друг с другом. По мнению горожан, у них сложилось впечатление, что «узор выкладывали с завязанными глазами». Еще одна версия: «Брали из разных коробок, что попадалось под руку». 

В целом же, городской голова уверен в позитивном результате. 

- С парком будет, как с озером Вейсовым. Все ругались, дело затягивалось, но теперь город имеет отличный благоустроенный пляж, - говорит мэр.

В преддверии ожидаемого события местные власти приглашают откликнуться предпринимателей, которые намерены работать в «Шелковичном». Те, кто хочет открыть там аттракционы или другие развлекательные локации, должны заявить об этом в отдел культуры. 

Среди идей, озвученных руководством города - открытие в парке веревочного городка.

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Комментарии к статье «Предпринимателей, желающих работать в парке, приглашают в отдел культуры»

Ремонтные работы в парке «Шелковичный» должны были завершиться в октябре. Однако конец месяца наглядно показал, что реконструкция вновь подзатянулась.

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