Для психиатрической больнице уже закупают оборудование

В Славянске подходит к завершению строительство областной психиатрической больницы. Об этом рассказал губернатор Донецкой области Павел Кириленко.

Основной 5-этажный корпус уже практически достроен. В нем разместятся 5 отделений, в том числе эрготерапевтическое, судебно-медицинская экспертиза и лаборатория. Работы ведутся за средства Государственного фонда регионального развития и областного бюджета.

Напомним, что до начала боевых действий в больнице работало 10 корпусов - 6 лечебных и 4 хозяйственных. Учреждение обслуживало в основном северную часть области, а некоторые отделения - всю Донецкую область. В 2014 году два корпуса были полностью разрушены, четыре существенно повреждены.

В 2016 году было открыто психотуберкулезное отделение, а в 2017-м - детское. Вскоре, при финансовой помощи международных организаций, начнется восстановление пищеблока.

Для больницы уже закупают медицинское оборудование. В октябре медучреждение объявило о проведении европейских торгов в электронной системе Prozorro. Сведения об этом появились на информационном сайте государственных торгов tendergid.ua.

Как следует из объявления, для больницы планируется приобрести 2 цифровые рентгеновские системы. 9,6 млн для этого выделит ГФРР.

Проведение европейских торгов запланировано на 24 декабря. Подать тендерные предложения необходимо до 15 ноября.