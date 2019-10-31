|31 октября 2019
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В Славянске подходит к завершению строительство областной психиатрической больницы. Об этом рассказал губернатор Донецкой области Павел Кириленко.
Основной 5-этажный корпус уже практически достроен. В нем разместятся 5 отделений, в том числе эрготерапевтическое, судебно-медицинская экспертиза и лаборатория. Работы ведутся за средства Государственного фонда регионального развития и областного бюджета.
Напомним, что до начала боевых действий в больнице работало 10 корпусов - 6 лечебных и 4 хозяйственных. Учреждение обслуживало в основном северную часть области, а некоторые отделения - всю Донецкую область. В 2014 году два корпуса были полностью разрушены, четыре существенно повреждены.
В 2016 году было открыто психотуберкулезное отделение, а в 2017-м - детское. Вскоре, при финансовой помощи международных организаций, начнется восстановление пищеблока.
Для больницы уже закупают медицинское оборудование. В октябре медучреждение объявило о проведении европейских торгов в электронной системе Prozorro. Сведения об этом появились на информационном сайте государственных торгов tendergid.ua.
Как следует из объявления, для больницы планируется приобрести 2 цифровые рентгеновские системы. 9,6 млн для этого выделит ГФРР.
Проведение европейских торгов запланировано на 24 декабря. Подать тендерные предложения необходимо до 15 ноября.
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• Для психиатрической больнице уже закупают оборудование
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• На Славкурорте появилась новая зона отдыха «Арт-хуторок»
• Георгия Пышняка хотят сделать почетным гражданином Славянска
• Украина выплатит Неле Штепе 3,6 тыс. евро компенсации
• Машина переехала мужчину, лежавшего на дороге
• На ул Батюка сбили человека в инвалидной коляске
• Сообщение о минировании здания СБУ в Славянске оказалось ложным
• Невероятный тай-брейк Свитолиной, юбилейный титул Федерера
• Степаненко, Зайцева и Киян поднялись на пьедестал почета во Львове
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• Турнир в Киеве по вольной борьбе: Цвигун – чемпион, Емец – бронзовый призер
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• Славянские депутаты сказали «нет» ремонту дорог. И не только ему
• В ночь на воскресенье не забудьте перевести часы
• Как поступать, если соседи жгут листву
• Топ свадебных развлечения для гостей
• Сто дней губернатора: дороги, вода, парк, кадры. За что отвечает «дежурный по области»
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• Ждем ярмарку и фестиваль близнецов
• Чиновникам Славянского района добавили денег на зарплаты, надбавки и премии
• Шевченковед-путешественник Руслан Телипский привез в Славянск свою выставку
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В Славянске подходит к завершению строительство областной психиатрической больницы. Об этом рассказал губернатор Донецкой области Павел Кириленко.