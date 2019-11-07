Между Славянском и Краматорском полностью разминировали 8 участков

|7 ноября 2019
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На горе Карачун 31 октября состоялась официальная передача жителям населенных пунктов восьми участков, разминированных международными организациями The HALO Trust и FSD. Как сообщает пресс-служба ДонОГА, такое мероприятие на Донетчине проводится впервые.
На торжественной церемонии присутствовали представители обладминистрации, доноров, финансировавшие гуманитарное разминирование, поселковых и районных советов, к которым относятся эти участки, ГСЧС и Операции объединенных сил.
- Сегодня мы впервые официально передали результат нашей работы. Это восемь разминированных участков в Донецкой области, которыми теперь смогут пользоваться местные громады. Опасных территорий остается еще очень много. И то, что мы передали сегодня - лишь малая часть. На сегодняшний день мы нашли и передали на обезвреживание около 3000 боеприпасов. Это противотанковые, противопехотные мины, неразорвавшиеся снаряды, - отметила менеджер по связям с общественностью The HALO Trust Марина Лантух.
В ответном слове заместитель директора департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы ДонОГА Валерий Кобыжча поблагодарил всех, кто участвовал в разминировании и финансировал его. Он выразил надежду, что сотрудничество продлится и в дальнейшем - на новых деоккупированных территориях.
Отметим, что разминированные участки имеют преимущественно сельскохозяйственное назначение. Их будут использовать для посева различных культур.
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• Придут ли иностранные инвестиции в Донецкую область: скорее нет, чем да
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• Депутатская комиссия подтвердила полномочия чиновников на проверку коммунальных предприятий
• Подача воды на город в целом сокращена на 55%
• Депутаты решили осмотреть место для будущего компост-центра
• Информация с «умных» камер теперь будет храниться в Славянске, а не Мариуполе
• Со следующего года в «Бюджете участия» изменятся правила игры
• Депутаты не выделили 500 тыс. на новогоднюю иллюминацию
• Жители Славянска поддержали всеукраинскую акцию «Год без Кати»
• В Славянском районе продавались гранаты по 400 грн за штуку
• Полиция провела в Славянске рейд по подпольным казино
• Полиция разыскивает свидетелей убийства
• В Славянске вновь ДТП со смертельным исходом
• В Славянске на Хеллоуин снова «заминировали» здание горисполкома
• Мужская сборная Украины завоевала «серебро» чемпионата Европы по шахматам
• Шесть наград на пробеге в Балаклее
• Рекордные призовые и серия из 10 побед
• Новые победы и достижения славянских «рукопашников»
• Кубок Украины по боевому самбо: у Кутелии – «золото», у Ерещенко – «бронза»
• Почетный трофей выиграл «Сапфир»
3 ноября 2019
• Букмекерская контора с большим набором возможностей
31 октября 2019
• Отопительный сезон в Славянске наконец-то стартовал
• Коллапс в Славянске временно отодвигается
• Жители Славянска могут стать заложниками местной политической борьбы
• Для психиатрической больнице уже закупают оборудование
• Отопительный сезон и учебный процесс
• Предпринимателей, желающих работать в парке, приглашают в отдел культуры
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Комментарии к статье «Между Славянском и Краматорском полностью разминировали 8 участков»
На горе Карачун 31 октября состоялась официальная передача жителям населенных пунктов восьми участков, разминированных международными организациями The HALO Trust и FSD. Как сообщает пресс-служба ДонОГА, такое мероприятие на Донетчине проводится впервые.