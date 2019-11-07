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Фотофакт

Классификация вандализма

Между Славянском и Краматорском полностью разминировали 8 участков

Светлана Вьюниченко
7 ноября 2019 Просмотров: 12 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • HALO Trust - британская благотворительная и американская некоммерческая организация. Она занимается обезвреживанием мин и боеприпасов, представляющих опасность для гражданского населения. В Украине организация работает с 2015 года.

На горе Карачун 31 октября состоялась официальная передача жителям населенных пунктов восьми участков, разминированных международными организациями The HALO Trust и FSD. Как сообщает пресс-служба ДонОГА, такое мероприятие на Донетчине проводится впервые.

На торжественной церемонии присутствовали представители обладминистрации, доноров, финансировавшие гуманитарное разминирование, поселковых и районных советов, к которым относятся эти участки, ГСЧС и Операции объединенных сил.

- Сегодня мы впервые официально передали результат нашей работы. Это восемь разминированных участков в Донецкой области, которыми теперь смогут пользоваться местные громады. Опасных территорий остается еще очень много. И то, что мы передали сегодня - лишь малая часть. На сегодняшний день мы нашли и передали на обезвреживание около 3000 боеприпасов. Это противотанковые, противопехотные мины, неразорвавшиеся снаряды, - отметила менеджер по связям с общественностью The HALO Trust Марина Лантух.

В ответном слове заместитель директора департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы ДонОГА Валерий Кобыжча поблагодарил всех, кто участвовал в разминировании и финансировал его. Он выразил надежду, что сотрудничество продлится и в дальнейшем - на новых деоккупированных территориях. 

Отметим, что разминированные участки имеют преимущественно сельскохозяйственное назначение. Их будут использовать для посева различных культур.

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Комментарии к статье «Между Славянском и Краматорском полностью разминировали 8 участков»

На горе Карачун 31 октября состоялась официальная передача жителям населенных пунктов восьми участков, разминированных международными организациями The HALO Trust и FSD. Как сообщает пресс-служба ДонОГА, такое мероприятие на Донетчине проводится впервые.

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