Доноры заинтересовали компостцентром, а мэр - КАТП

Поскольку представители находятся в Украине, а сами доноры - за границей, процедура «от заявки до финансирования» может растянуться на срок более года. За это время город подготовит проект и документацию.

По словам Вадима Ляха, компостцентр будет принимать и перерабатывать только листву и ветки. Об органических отходах речь сейчас не идет.

Что касается свалки, образовавшейся на возле комбикормового завода, ее обещают ликвидировать в течение месяца.

Тему бытовых отходов мэр продолжил претензиями к КАТП.

- В Краматорске аналогичное предприятие за самостоятельно заработанные средства закупает баки и технику. А у нас даже не могут принимать решения. Сейчас объективно не хватает баков. Логично было бы увеличить количество выездов. это позволило бы убрать весь мусор. Да, нужно топливо. Но руководитель КАТП не обратился к депутатам с такой просьбой. Другой вопрос - КП «Благоустройство» ищет гранты и спонсоров для оборудования компостцентра. КАТП, которого эта тема касается напрямую, снова ничего не делает.