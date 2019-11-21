Доноры заинтересовали компостцентром, а мэр - КАТП

|21 ноября 2019
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Как рассказал градоначальник, строительством компостцентра в Славянске заинтересовались два иностранных грантодателя. На данном этапе идут переговоры.
Поскольку представители находятся в Украине, а сами доноры - за границей, процедура «от заявки до финансирования» может растянуться на срок более года. За это время город подготовит проект и документацию.
По словам Вадима Ляха, компостцентр будет принимать и перерабатывать только листву и ветки. Об органических отходах речь сейчас не идет.
Что касается свалки, образовавшейся на возле комбикормового завода, ее обещают ликвидировать в течение месяца.
Тему бытовых отходов мэр продолжил претензиями к КАТП.
- В Краматорске аналогичное предприятие за самостоятельно заработанные средства закупает баки и технику. А у нас даже не могут принимать решения. Сейчас объективно не хватает баков. Логично было бы увеличить количество выездов. это позволило бы убрать весь мусор. Да, нужно топливо. Но руководитель КАТП не обратился к депутатам с такой просьбой. Другой вопрос - КП «Благоустройство» ищет гранты и спонсоров для оборудования компостцентра. КАТП, которого эта тема касается напрямую, снова ничего не делает.
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• Средняя зарплата в Славянском районе в 3 раза выше «минималки»
• В каких границах будет создаваться мемориальный парк, пока непонятно
• Славянский роддом хотят обустроить по типу отеля
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20 ноября 2019
• Яна Киптенко дебютировала на зарубежных стартах
• Украина в отборе на Евро-2020: без поражений и в первой корзине
• Усманов – Чежия: ничья в чемпионском поединке
• Золотой дубль юного дзюдоиста Кирилла Кияна
• Всеукраинский турнир «Торские игры» состоялся в Славянске
17 ноября 2019
• Kivi 40Ur50Gu - функциональный мощный телевизор по привлекательной цене
14 ноября 2019
• Депутаты отказали КП «Благоустройство» в деньгах, а мэру - в повышении ранга
• В роддоме ремонт: где рожать жительницам Славянска
• В Славянске есть вакцины для предупреждения дифтерии. А сыворотки для лечения - нет
• Бывший полигон хотят превратить в уголок донецкой степи
• В Святогорске решали, что делать с отходами
• Онлайн-ставки на спорт – реальная возможность дополнительного заработка
• Определены победители конкурса на логотип города
• В Славянске появятся «школы будущего»
• Что тормозит создание в Славянске компостного центра
• Где в Славянске можно получить неформальное образование или развить лидерские качества
• Посол Японии передал молодежи Славянска оборудование для социальных проектов
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Комментарии к статье «Доноры заинтересовали компостцентром, а мэр - КАТП»
Как рассказал градоначальник, строительством компостцентра в Славянске заинтересовались два иностранных грантодателя. На данном этапе идут переговоры.