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Фотофакт

Нехорошая тенденция

Где будет стерилизационный комплекс для собак, Славянск еще не решил

Светлана Вьюниченко
21 ноября 2019 Просмотров: 20 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Так будет выглядеть малый стерилизационный пункт.

На прошлой неделе департамент экологии и природных ресурсов ДонОГА провел презентацию проектов строительства стерилизационных пунктов для содержания и стерилизации бездомных животных гуманными методами. Запрос на их установку подали 8 громад, в том числе и Славянск.

- Уже к лету будущего года громады получат готовые модульные комплексы при наличии всего 3 условий. Необходим участок с асфальтированным либо отсыпанным подъездом к нему. Кроме того, должны быть подведены коммуникации. Еще одно требование - наличие санитарной зоны в 100 м около комплекса, - объяснил глава департамента Сергей Натрус. 

Стерилизационные комплексы предусмотрены в 2 вариантах. Малые имеют площадь 48 кв м. Они состоят из операционной, реабилитационной, карантинного изолятора, смотровой комнаты, комнаты ветпрепаратов и 3 хозпомещений. Такие комплексы рассчитаны на 10-12 собак и подразумевают 3 единицы персонала. Площадь большого комплекса - 72 кв м. В него добавлено еще одно хозпомещение и комната для персонала. Большой комплекс рассчитан на 30 собак. За ними будут ухаживать 5 человек. 

Готовый стерилизационный пункт в дальнейшем можно будет переносить с места на место. Но изначально для него необходимо выделить определенную территорию. На сегодня, как рассказала на пресс-конференции 19 ноября городской голова Вадим Лях, окончательного решения в Славянске пока нет. Ориентировочно модульный пункт разместится либо в зоне бывшего лагеря «Приозерный» на базе ДОСААФ, либо на Сользаводской площадке. 

Стоит отметить, что содержание пунктов, закупка ветеринарного оборудования и оплата труда специалистов под программу департамента экологии и природных ресурсов не подпадают. Эту статью расходов город будет оплачивать самостоятельно.

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Комментарии к статье «Где будет стерилизационный комплекс для собак, Славянск еще не решил»

На прошлой неделе департамент экологии и природных ресурсов ДонОГА провел презентацию проектов строительства стерилизационных пунктов для содержания и стерилизации бездомных животных гуманными методами. Запрос на их установку подали 8 громад, в том числе и Славянск.

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