Где будет стерилизационный комплекс для собак, Славянск еще не решил

|21 ноября 2019
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На прошлой неделе департамент экологии и природных ресурсов ДонОГА провел презентацию проектов строительства стерилизационных пунктов для содержания и стерилизации бездомных животных гуманными методами. Запрос на их установку подали 8 громад, в том числе и Славянск.
- Уже к лету будущего года громады получат готовые модульные комплексы при наличии всего 3 условий. Необходим участок с асфальтированным либо отсыпанным подъездом к нему. Кроме того, должны быть подведены коммуникации. Еще одно требование - наличие санитарной зоны в 100 м около комплекса, - объяснил глава департамента Сергей Натрус.
Стерилизационные комплексы предусмотрены в 2 вариантах. Малые имеют площадь 48 кв м. Они состоят из операционной, реабилитационной, карантинного изолятора, смотровой комнаты, комнаты ветпрепаратов и 3 хозпомещений. Такие комплексы рассчитаны на 10-12 собак и подразумевают 3 единицы персонала. Площадь большого комплекса - 72 кв м. В него добавлено еще одно хозпомещение и комната для персонала. Большой комплекс рассчитан на 30 собак. За ними будут ухаживать 5 человек.
Готовый стерилизационный пункт в дальнейшем можно будет переносить с места на место. Но изначально для него необходимо выделить определенную территорию. На сегодня, как рассказала на пресс-конференции 19 ноября городской голова Вадим Лях, окончательного решения в Славянске пока нет. Ориентировочно модульный пункт разместится либо в зоне бывшего лагеря «Приозерный» на базе ДОСААФ, либо на Сользаводской площадке.
Стоит отметить, что содержание пунктов, закупка ветеринарного оборудования и оплата труда специалистов под программу департамента экологии и природных ресурсов не подпадают. Эту статью расходов город будет оплачивать самостоятельно.
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• Доноры заинтересовали компостцентром, а мэр - КАТП
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• Средняя зарплата в Славянском районе в 3 раза выше «минималки»
• В каких границах будет создаваться мемориальный парк, пока непонятно
• Славянский роддом хотят обустроить по типу отеля
• За выходные в Славянске и Лимане - 5 аварий
• Колизей - от итальянского colosso (огромный)
20 ноября 2019
• Яна Киптенко дебютировала на зарубежных стартах
• Украина в отборе на Евро-2020: без поражений и в первой корзине
• Усманов – Чежия: ничья в чемпионском поединке
• Золотой дубль юного дзюдоиста Кирилла Кияна
• Всеукраинский турнир «Торские игры» состоялся в Славянске
17 ноября 2019
• Kivi 40Ur50Gu - функциональный мощный телевизор по привлекательной цене
14 ноября 2019
• Депутаты отказали КП «Благоустройство» в деньгах, а мэру - в повышении ранга
• В роддоме ремонт: где рожать жительницам Славянска
• В Славянске есть вакцины для предупреждения дифтерии. А сыворотки для лечения - нет
• Бывший полигон хотят превратить в уголок донецкой степи
• В Святогорске решали, что делать с отходами
• Онлайн-ставки на спорт – реальная возможность дополнительного заработка
• Определены победители конкурса на логотип города
• В Славянске появятся «школы будущего»
• Что тормозит создание в Славянске компостного центра
• Где в Славянске можно получить неформальное образование или развить лидерские качества
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Комментарии к статье «Где будет стерилизационный комплекс для собак, Славянск еще не решил»
На прошлой неделе департамент экологии и природных ресурсов ДонОГА провел презентацию проектов строительства стерилизационных пунктов для содержания и стерилизации бездомных животных гуманными методами. Запрос на их установку подали 8 громад, в том числе и Славянск.