Переселенцам нужно жилье, а городской елке - новая одежда

Новая внеочередная сессия намечена в Славянске на 11 декабря. Главным вопросом на ней станет покупка 10 квартир для переселенцев. Они будут с ремонтом, но без мебели. Как выяснилось, ее покупка не входит в базовый пакет. Однако градоначальник пообещал найти деньги на минимальный мебельный набор. Что в него войдет - решат депутаты.

Непонятно пока, и как будут распределять жилье между тысячами внутренне перемещенных лиц, осевшими в Славянске. Мэр хочет, чтобы в конкурсе на предоставление квартир победили горожане, потерявшие свои дома в ходе военных действий 2014 года. По закону они приравнены к переселенцам. По мнению мэра, им «город должен больше и в первую очередь». Исполнится ли желание градоначальника, покажет ближайшее время.

Кроме того, Вадим Лях «с голоса» планирует внести на сессию вопрос о выделении средств на покупку новых украшений для городской елки. На это потребуется 360 тыс. грн.

- Из-за того, что иллюминацию постоянно снимают и наряжают, она потихоньку выходит из строя. В этом сезоне нужно подумать о новой. Ведь дома одежку для елки стараются обновлять регулярно, - говорит градоначальник.

Станут ли эти аргументы весомыми для славянских депутатов - вопрос открытый. Напомним, что на депутатских комиссиях они отказались выделять средства на покупку новогодней иллюминации для ул. Свободы. Мотивировали это тем, что в Славянске имеются куда более насущные проблемы.