Зачем мэр насылает на город государственный аудит

Мэр Славянска Вадим Лях обратился в Гепрокуратуру и государственную аудиторскую службу (КРУ) с просьбой о проведении комплексной проверки коммунальных предприятий города. По словам градоначальника, это стало ответом на постоянные обвинения в различных злоупотреблениях во время ведения хозяйственной деятельности от части депутатского корпуса, входящего в группу ОПЗЖ.

Проверке подвергнутся УЖКХ и все 8 коммунальных предприятий: «Благоустройство», «Водопонижение», «Наружное освещение», «Контора похоронного обслуживания», КАТП, СТрУ, банно-оздоровительный комплекс и региональный ландшафтный парк «Славянский курорт». Если просьбу удовлетворят, проверка пройдет в 2020 году.

- Считаю, что это будет более профессионально, чем постоянно что-то доказывать и оправдываться. Пусть за дело возьмутся профессионалы, - заявил Вадим Лях. - А то у нас некоторые начальники КП постоянно заседают в комиссиях. Пусть определяться, кто они в первую очередь: депутаты или коммунальники.