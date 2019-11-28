|28 ноября 2019
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Мэр Славянска Вадим Лях обратился в Гепрокуратуру и государственную аудиторскую службу (КРУ) с просьбой о проведении комплексной проверки коммунальных предприятий города. По словам градоначальника, это стало ответом на постоянные обвинения в различных злоупотреблениях во время ведения хозяйственной деятельности от части депутатского корпуса, входящего в группу ОПЗЖ.
Проверке подвергнутся УЖКХ и все 8 коммунальных предприятий: «Благоустройство», «Водопонижение», «Наружное освещение», «Контора похоронного обслуживания», КАТП, СТрУ, банно-оздоровительный комплекс и региональный ландшафтный парк «Славянский курорт». Если просьбу удовлетворят, проверка пройдет в 2020 году.
- Считаю, что это будет более профессионально, чем постоянно что-то доказывать и оправдываться. Пусть за дело возьмутся профессионалы, - заявил Вадим Лях. - А то у нас некоторые начальники КП постоянно заседают в комиссиях. Пусть определяться, кто они в первую очередь: депутаты или коммунальники.
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• Заместителю мэра Славянска СБУ вручила подозрение
• В Славянске планируют за 2 года построить новый корпус для хирургических отделений
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• Зачем мэр насылает на город государственный аудит
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• Парадокс современности: бумаг становится меньше, а чиновников больше
• Стерилизационный пункт для животных откроют на Машмете
• Противоречия позади: конфликт в объединении «Просвита» преодолен
• Дело Штепы будут слушать заново
• В аварии на ул. Батюка - один погибший и четверо пострадавших
• Пенсионер умер, отравившись угарным газом
• Подозрительный предмет в урне - в этот раз не минирование
• Вопрос морали: в Славянске на 6-м году войны до сих пор звучат песни об армии страны-агрессора
27 ноября 2019
• «Шахтер» отстоял ничью в Манчестере
• Триумфальное выступление украинских атлетов на чемпионате мира по пауэрлифтингу
• Уайлдер-Ортис: когда один удар решает все
• Ярослава Магучих – «Восходящая звезда» легкой атлетики
21 ноября 2019
• Патрульный катер «Славянск» введен в состав ВМС Украины
• СлавТЭС - в топ-20 предприятий Украины, загрязняющих воздух
• Славянский район предлагают ликвидировать
• В Славянском районе наградили лучших аграриев
• Где будет стерилизационный комплекс для собак, Славянск еще не решил
• Доноры заинтересовали компостцентром, а мэр - КАТП
• Держим кулаки за землю Славкурорта
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• Средняя зарплата в Славянском районе в 3 раза выше «минималки»
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Комментарии к статье «Зачем мэр насылает на город государственный аудит»
Мэр Славянска Вадим Лях обратился в Гепрокуратуру и государственную аудиторскую службу (КРУ) с просьбой о проведении комплексной проверки коммунальных предприятий города. По словам градоначальника, это стало ответом на постоянные обвинения в различных злоупотреблениях во время ведения хозяйственной деятельности от части депутатского корпуса, входящего в группу ОПЗЖ.