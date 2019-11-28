В Славянске планируют за 2 года построить новый корпус для хирургических отделений

Первое хирургическое отделение городской клинической больницы не будут ремонтировать, а отстроят заново. Такое решение было принято на совещании руководства города с медиками лечебного заведения.

Вопрос о реконструкции здания, в котором располагается хирургия №1, поднимается с 2016 года. За это время было сыграно несколько тендеров. Подрядчики сменяли друг друга, но к работам не приступали. Камнем преткновения каждый раз становился сам двухэтажный корпус - памятник архитектуры. По закону, к его ремонту предъявляются совсем другие требования. Поэтому и без того непростое дело плавно переходило в разряд безнадежных.

Тем временем здание 1905 года постройки нуждается не в косметическом, а в капитальном обновлении. Отсутствие горячей воды, проблемы с коммуникациями, грибок на стенах, дыры в потолке и полу - это лишь вершина катаклизма. Отремонтировать его можно. Но - долго и дорого.

С подобной проблемой столкнулся Мариуполь. Реконструкция медучреждения, расположенного в старинном здании, обошлась приморскому городу в 80 млн грн. Выстроить новый блочный корпус можно за 60 миллионов.

Взвесив все «за» и «против», городские власти склонились в сторону строительства «с нуля». Медики их поддержали.

По словам заместитель городского головы Юрия Подлесного, в Украине есть два завода, которые возводят корпуса из полистирол-бетона. Один находится в Днепре, другой - в Кропивницкой области. Двухэтажное здание на 1,5 тыс. кв м без внутренних работ они готовы построить за 4 месяца.

- Максимально в Украине строили такие корпуса в 16 этажей. Причем, чем больше этажность - тем нимже себестоимость объекта, - говорит чиновник.

Главный врач клинической больницы Владимир Степанов сообщил, что у лечебного учреждения имеется геологическое заключение на пустырь, расположенный за главным корпусом. Согласно документам, там нет никаких коммуникаций, зато хорошие подъездные пути. Территория принадлежит больнице, поэтому не потребуется никаких дополнительных согласований.

- Новый корпус можно строить сразу за главным и соединить их переходом. В этом здании разместятся два хирургических отделения - чистое и гнойное. А в главном корпусе первый этаж мы сможем занять под приемно-реанимационное отделение, - поделился планами главврач.

Заведующие двух хирургий Аркадий Глущенко и Сергей Кущ предложили расширить постройку. Если новое здание сделать трехэтажным, в него поместится и урологическое отделение. Тогда в урологию имеет смысл перевести офтальмологическое отделение с мкр-на Машмет. Тем более, как сообщил городской голова Вадим Лях, здание больницы на Машмете город наметил в перспективе отдать под хостел для пожилых одиноких людей.

Идею поддержала и начальник горздрава Елена Джим.

- Недавно команда международных экспертов провела проверку лечебных учреждений области. Она рекомендовала выделить средства на создание на базе нашей клиники больницы интенсивного лечения. Для этого нам понадобится качественное приемное отделение, где могли бы быстро ставить диагнозы и принимать решения, - рассказала она.

По мнению мэра города, открыть новую больницу Славянск сможет через 2-3 года. Сейчас понадобится новый проект на трехэтажное здание (включая урологию). Его необходимо сделать до конца декабря, чтобы в феврале успеть подать заявку проекта на 2021 год.

- Будем стучаться во все двери - Госфонд регионального развития, Европейский инвестиционный банк, областной бюджет. Где-нибудь проект обязательно пройдет. Он масштабный, инвесторы такое любят, - сказал градоначальник.

Что касается старинного здания, где сейчас размещается хирургия №1, его в дальнейшем планируют отдать под городской музей.