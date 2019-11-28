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Фотофакт

Безальтернативная потребность

Вопрос для обсуждения: нужен ли Славянску еще один торговый комплекс в центре города

Светлана Вьюниченко
28 ноября 2019 Просмотров: 30 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Чиновники говорят, что под спорную территорию уже есть инвестор.

В Славянске продолжается разработка детальных планов территорий, которые местные власти считают перспективными для застройки и будут выставлять на аукцион. 22 ноября состоялось обсуждение трех из них.

Речь шла об участках в центре города, на ул. Центральной, 12, в мкр-не Химик (ул. Современная, 15) и районе БЗС. Наибольшее количество споров вызвал участок за исполкомом, между ателье «Славяночка» и универсамом. Здесь хотят возмести еще один торгово-развлекательный комплекс.

Как рассказал автор проекта Александр Пахомов, территория состоит из трех отдельных участков. На одном из них сейчас находится жилой дом. В дальнейшем землю у хозяев могут выкупить и построить на ней кафе. Еще один участок - сама «Славяночка» и пустая территория. (на фото)  По проекту на ней будет возведен трехэтажный комплекс с цокольным этажом. В нем разместится парковка. 

Главный архитектор города Сергей Руденко высказал претензии к плотности застройки. По его мнению, площадь здания следует уменьшить, увеличив при этом зеленую зону. Это решение поддержала и начальник отдела экологии Лариса Соловей. 

Остальные участники обсуждения засомневались в целесообразности комплекса. Ведь рядом и без того располагаются универсам и бывшая «Брусничка». Более того, здесь же находится недавно построенный ТЦ «Грей плаза». По замечаниям присутствующих, он не может открыться из-за отсутствия арендаторов, желающих вести там торговлю.  

Однако Александр Пахомов сообщил, что инвестор, заинтересованный в строительстве еще одного торгового комплекса, уже имеется.

Тем не менее, комиссия рекомендовала изменить целевое назначение будущего объекта. теперь здесь можно строить развлекательный центр с элементами торговли. Кроме того, его объем будет уменьшен почти в половину. 

Что касается участка на БЗС, на трассе Харьков-Довжанский, здесь запланировано строительство торговых объектов, СТО, автомойка, парковка с местами для людей с инвалидностью, стоянка для грузового транспорта. 

Этот объект будет расположен на участке в 0,2 га по правую сторону движения, если ехать из Харькова. 

Поскольку разворотной полосы там нет, по мнению проектировщиков, было бы удобно соорудить подобный объект и на другой стороне трассы. 

Участок в 0,5 га на ул. Современной запланирован под логистический центр. Проще говоря, здесь предприниматели смогут разместить складские помещения. Он расположен в защитной зоне мкр-на Химик от бывшего производства Химпрома.  

Специалисты назвали эту территорию очень сложной, поскольку здесь проходит множество коммуникаций и высоковольтных линий. Если участок найден своего инвестора, его разработка потребует переноса остановки общественного транспорта за АЗС. 

Все три проекта с оговорками получили одобрение комиссии. До 8 декабря жители Славянска могут высказывать по ним свои предложения. Потом участки будут выставлены на аукцион. Земля под ними будет находиться в аренде.

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Комментарии к статье «Вопрос для обсуждения: нужен ли Славянску еще один торговый комплекс в центре города»

В Славянске продолжается разработка детальных планов территорий, которые местные власти считают перспективными для застройки и будут выставлять на аукцион. 22 ноября состоялось обсуждение трех из них.

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