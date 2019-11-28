Вопрос для обсуждения: нужен ли Славянску еще один торговый комплекс в центре города

|28 ноября 2019
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В Славянске продолжается разработка детальных планов территорий, которые местные власти считают перспективными для застройки и будут выставлять на аукцион. 22 ноября состоялось обсуждение трех из них.
Речь шла об участках в центре города, на ул. Центральной, 12, в мкр-не Химик (ул. Современная, 15) и районе БЗС. Наибольшее количество споров вызвал участок за исполкомом, между ателье «Славяночка» и универсамом. Здесь хотят возмести еще один торгово-развлекательный комплекс.
Как рассказал автор проекта Александр Пахомов, территория состоит из трех отдельных участков. На одном из них сейчас находится жилой дом. В дальнейшем землю у хозяев могут выкупить и построить на ней кафе. Еще один участок - сама «Славяночка» и пустая территория. (на фото) По проекту на ней будет возведен трехэтажный комплекс с цокольным этажом. В нем разместится парковка.
Главный архитектор города Сергей Руденко высказал претензии к плотности застройки. По его мнению, площадь здания следует уменьшить, увеличив при этом зеленую зону. Это решение поддержала и начальник отдела экологии Лариса Соловей.
Остальные участники обсуждения засомневались в целесообразности комплекса. Ведь рядом и без того располагаются универсам и бывшая «Брусничка». Более того, здесь же находится недавно построенный ТЦ «Грей плаза». По замечаниям присутствующих, он не может открыться из-за отсутствия арендаторов, желающих вести там торговлю.
Однако Александр Пахомов сообщил, что инвестор, заинтересованный в строительстве еще одного торгового комплекса, уже имеется.
Тем не менее, комиссия рекомендовала изменить целевое назначение будущего объекта. теперь здесь можно строить развлекательный центр с элементами торговли. Кроме того, его объем будет уменьшен почти в половину.
Что касается участка на БЗС, на трассе Харьков-Довжанский, здесь запланировано строительство торговых объектов, СТО, автомойка, парковка с местами для людей с инвалидностью, стоянка для грузового транспорта.
Этот объект будет расположен на участке в 0,2 га по правую сторону движения, если ехать из Харькова.
Поскольку разворотной полосы там нет, по мнению проектировщиков, было бы удобно соорудить подобный объект и на другой стороне трассы.
Участок в 0,5 га на ул. Современной запланирован под логистический центр. Проще говоря, здесь предприниматели смогут разместить складские помещения. Он расположен в защитной зоне мкр-на Химик от бывшего производства Химпрома.
Специалисты назвали эту территорию очень сложной, поскольку здесь проходит множество коммуникаций и высоковольтных линий. Если участок найден своего инвестора, его разработка потребует переноса остановки общественного транспорта за АЗС.
Все три проекта с оговорками получили одобрение комиссии. До 8 декабря жители Славянска могут высказывать по ним свои предложения. Потом участки будут выставлены на аукцион. Земля под ними будет находиться в аренде.
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• Митинг и свечи в память о жертвах Голодомора
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• Переселенцам нужно жилье, а городской елке - новая одежда
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• Крестыщанский сельский совет просит вернуть ему землю
• Парадокс современности: бумаг становится меньше, а чиновников больше
• Стерилизационный пункт для животных откроют на Машмете
• Противоречия позади: конфликт в объединении «Просвита» преодолен
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27 ноября 2019
• «Шахтер» отстоял ничью в Манчестере
• Триумфальное выступление украинских атлетов на чемпионате мира по пауэрлифтингу
• Уайлдер-Ортис: когда один удар решает все
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21 ноября 2019
• Патрульный катер «Славянск» введен в состав ВМС Украины
• СлавТЭС - в топ-20 предприятий Украины, загрязняющих воздух
• Славянский район предлагают ликвидировать
• В Славянском районе наградили лучших аграриев
• Где будет стерилизационный комплекс для собак, Славянск еще не решил
• Доноры заинтересовали компостцентром, а мэр - КАТП
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Комментарии к статье «Вопрос для обсуждения: нужен ли Славянску еще один торговый комплекс в центре города»
В Славянске продолжается разработка детальных планов территорий, которые местные власти считают перспективными для застройки и будут выставлять на аукцион. 22 ноября состоялось обсуждение трех из них.