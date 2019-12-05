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Фотофакт

Первый снег

В ноябре городская инспекция по благоустройству выявила более 200 нарушений

Павел Коротенко
5 декабря 2019 Просмотров: 65 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На сайте Славянского городского совета размещен отчет инспекции по благоустройству по итогам рейдов, проведенных в ноябре текущего года. По их результатам в отношении нарушителей выписано 192 предписания и 9 протоколов.

Согласно документу, самым распространенным проступком оказалось игнорирование ответственными лицами стихийных объявлений и рекламы наркотиков, размещенных на фасадах домов и заборах. Таких фактов выявлено 77. Второе место антирейтинга занимает плохо организованная уборка территорий, прилегающих к жилым домам, а также объектам торговли и сферы услуг. Здесь проверяющие обнаружили бытовые и растительные отходы. Подобных нарушений за прошедший месяц зафиксировали 72. 

На ненадлежащее содержание контейнерных площадок (разбросан бытовой мусор, опавшие листья и ветки) инспекция обратила внимание в 33 случаях. Еще 8 нарушений выявлено в сфере ненадлежащего содержания технологических колодцев подземных инженерных сетей. В эту же категорию включены факты невыполнения планировки грунта после ремонтных работ и отсутствие ограждений при выполнении этих мероприятий. 

Самовольное занятие части объектов благоустройства (зеленых зон) торговыми лотками и временными сооружениями, а также несанкционированное размещение объектов внешней рекламы привлекло внимание проверяющего органа в 9 случаях. Кроме того, сотрудники инспекции зафиксировали в ноябре 2 факта сжигания листвы на территории жилой застройки.

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Комментарии к статье «В ноябре городская инспекция по благоустройству выявила более 200 нарушений»

На сайте Славянского городского совета размещен отчет инспекции по благоустройству по итогам рейдов, проведенных в ноябре текущего года. По их результатам в отношении нарушителей выписано 192 предписания и 9 протоколов.

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