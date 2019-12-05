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Фотофакт

Первый снег

Компостцентр и елка - ждем одобрения депутатов

Светлана Вьюниченко
5 декабря 2019 Просмотров: 54 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
На предыдущей сессии депутаты уже отказались выделить деньги на иллюминацию улицы Свободы. Дадут ли они их на гирлянду для елки - большой вопрос.

Члены славянского исполкома поддержали начало работ на участке, где в будущем планируется строительство компост-центра, создание конкурсной комиссия для определения директора опорной школы и покупку гирлянд для главной городской елки.

Эти и другие решения были приняты на заседании 4 декабря. 

Компост-центр начнут с эксперимента

Как стало понятно из выступления замначальника УЖКХ Ольги Зарубы, уже в декабре нынешнего года на участке, расположенном на бывшем заводе «Торэласт», появится «экспериментальная делянка». На ней опробуют технологии, которые планируют применять в будущем компост-центре.

- Мы огородим ее, поставим шлагбаум, привезем опавшие листья и посмотрим, что получится и как она себя поведет, - поделилась планами чиновница.

В этом желании нет ничего необычного. Однако, проект решения исполкома, который касается создания компост-центра, появился на сайте Славянского горсовета совсем недавно. Он не пробыл там положенное по закону время, поэтому выносить его даже частично на заседание исполкома - не самая лучшая идея. Тем более, в плане противостояния, существующего между депутатами и мэрией. 

Отметим, что депутаты предварительно согласовали создание компост-центра, однако место его размещения на выездном заседании вызывало сомнения. Поэтому однозначного одобрения пока не последовало. 

Добавим, что опубликованное решение предполагает мероприятия, рассчитанные до 2021 года. В январе 2020-го должно появиться обоснование строительства и его параметры. К июню планируется оформление документов на землю. Потом последует составление техзадание, изготовление проектно-сметной документации, общественные обсуждения. 

На елку купят гирлянды за полмиллиона

Обследование новогодних украшений, которые используются в Славянске для главной городской елки, показало, что 7 из 10-ти гирлянд вышли из строя. По словам заместителя городского головы Юрия Подлесного, они отработали добрый десяток лет и требуют срочной замены. 

Замена обойдется местной казне недешево. 199 тыс. грн стоит каркас для иллюминации, еще 315 тыс - сами гирлянды и работы по их монтажу. Таким образом, общая сумма превысит полмиллиона гривен. 

Однако, по мнению членов исполкома, новогоднее настроение стоит этих расходов. 

Кроме того, по решению исполкома с 9 декабря начнутся рейды против незаконной торговли елками. Места, где будет производиться их лицензированная продажа, уже определены. Купить «елку в законе» можно на рынке «Тиара» (ул. Батюка); на площадке возле супермаркета «Чудо» (ост. Молодежная); в пер. Парковом, 3-5 возле торговых рядов; на ул. Лозановича (территория цветочного рынка и рынка «Восток»); ул. Л. Толстого (возле магазина «Паляница»); на прекрестке Ярмарочной и Шелковичной, 27; на Железнодорожном рынке; на перекрестке Комяхова и Вокзальной; на ул. Дарвина, 14; перекресток ул. и пер. Торский; на ул. Селянской (возле остановки Конечная); на ул. Шевченко, 19; на пл. Мира; возле бывшего кинотеатра «Восток»; на перекрестке ул. Литературной и Белинского; на пер. Целинной и пер. Звездного; на перекрестке ул. Богатикова и Кольцевой (возле магазина «Десант»); на ул. Донской (возле ТЦ «Радуга»); ул. Свободы, 14 (возле супермаркета «Чудо»).

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Комментарии к статье «Компостцентр и елка - ждем одобрения депутатов»

Члены славянского исполкома поддержали начало работ на участке, где в будущем планируется строительство компост-центра, создание конкурсной комиссия для определения директора опорной школы и покупку гирлянд для главной городской елки.

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