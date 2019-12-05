Медикам купили «Нивы». Не российские

|5 декабря 2019
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Автопарк славянского центра первичной медико-санитарной помощи пополнился двумя новыми автомобилями «Нива». Деньги на машины были выделены из местного бюджета.
По словам городского головы Вадима Ляха, во время боевых действий город потерял 11 авто, принадлежавших лечебным заведениям Славянска. Боевики вывезли их на оккупированную территорию, и найти транспорт не представляется возможным. Поэтому покупка машин для амбулаторий стоит в городе очень остро.
Добавим, что позитивная новость была воспринята в городе неоднозначно. причиной этого стала марка купленных машин. Многие неравнодушные граждане решили, что эти автомобили - российского производства и следовательно относятся к санкционному списку.
Однако заместитель городского головы Юрий Подлесный прояснил ситуацию.
- Во время проведения конкурса мы остро ставили вопрос - чьи это машины. Автомобили, купленные для Славянска, изготовлены в Казахстане. Там их производство ведется с 2006 года, - говорит чиновник.
По его словам, среди предложений рассматривался и «Рено», тем более. что он дешевле. Но для медиков были нужны полноприводные авто, поэтому в итоге остановились на «Ниве».
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• «Славные девчата» - номинанты премии «Евромайдан SOS-2019»
• Сколько денег депутаты дадут «Славгорводоканалу» в ближайшие 4 года
• Компостцентр и елка - ждем одобрения депутатов
• Славянск принял финал всеукраинского конкурса «Красота без ограничений»
• Как Славянск отметил Международный день людей с инвалидностью
• «Сияние в темноте» - выставка о людях, которые видят сердцем
• В ноябре городская инспекция по благоустройству выявила более 200 нарушений
• Прокуратура требует для заместителя мэра содержания под стражей
• Скрывавшегося от наказания горловчанина задержали в Лимане
• Столкновение между «Волгой» и скутером закончилось переломом
• Евро-2020: Украина стартует в Амстердаме матчем с Голландией
• Рекордный приз Лионеля Месси
• Полный комплект наград и харьковский бронзовый хет-трик славянских дзюдоистов
• «Бронза» Марка Матюшечко на соревнованиях по джиу-джитсу
28 ноября 2019
• Безальтернативная потребность
• Вопрос для обсуждения: нужен ли Славянску еще один торговый комплекс в центре города
• Заместителю мэра Славянска СБУ вручила подозрение
• В Славянске планируют за 2 года построить новый корпус для хирургических отделений
• Митинг и свечи в память о жертвах Голодомора
• Зачем мэр насылает на город государственный аудит
• Переселенцам нужно жилье, а городской елке - новая одежда
• В «Топольке» снова будет детдом
• Крестыщанский сельский совет просит вернуть ему землю
• Парадокс современности: бумаг становится меньше, а чиновников больше
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Автопарк славянского центра первичной медико-санитарной помощи пополнился двумя новыми автомобилями «Нива». Деньги на машины были выделены из местного бюджета.