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Фотофакт

Первый снег

Медикам купили «Нивы». Не российские

Светлана Вьюниченко
5 декабря 2019 Просмотров: 44 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Автопарк славянского центра первичной медико-санитарной помощи пополнился двумя новыми автомобилями «Нива». Деньги на машины были выделены из местного бюджета.

По словам городского головы Вадима Ляха, во время боевых действий город потерял 11 авто, принадлежавших лечебным заведениям Славянска. Боевики вывезли их на оккупированную территорию, и найти транспорт не представляется возможным. Поэтому покупка машин для амбулаторий стоит в городе очень остро. 

Добавим, что позитивная новость была воспринята в городе неоднозначно. причиной этого стала марка купленных машин. Многие неравнодушные граждане решили, что эти автомобили - российского производства и следовательно относятся к санкционному списку. 

Однако заместитель городского головы Юрий Подлесный прояснил ситуацию. 

- Во время проведения конкурса мы остро ставили вопрос - чьи это машины. Автомобили, купленные для Славянска, изготовлены в Казахстане. Там их производство ведется с 2006 года, - говорит чиновник. 

По его словам, среди предложений рассматривался и «Рено», тем более. что он дешевле. Но для медиков были нужны полноприводные авто, поэтому в итоге остановились на «Ниве».

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Комментарии к статье «Медикам купили «Нивы». Не российские»

Автопарк славянского центра первичной медико-санитарной помощи пополнился двумя новыми автомобилями «Нива». Деньги на машины были выделены из местного бюджета.

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