Медикам купили «Нивы». Не российские

По словам городского головы Вадима Ляха, во время боевых действий город потерял 11 авто, принадлежавших лечебным заведениям Славянска. Боевики вывезли их на оккупированную территорию, и найти транспорт не представляется возможным. Поэтому покупка машин для амбулаторий стоит в городе очень остро.

Добавим, что позитивная новость была воспринята в городе неоднозначно. причиной этого стала марка купленных машин. Многие неравнодушные граждане решили, что эти автомобили - российского производства и следовательно относятся к санкционному списку.

Однако заместитель городского головы Юрий Подлесный прояснил ситуацию.

- Во время проведения конкурса мы остро ставили вопрос - чьи это машины. Автомобили, купленные для Славянска, изготовлены в Казахстане. Там их производство ведется с 2006 года, - говорит чиновник.

По его словам, среди предложений рассматривался и «Рено», тем более. что он дешевле. Но для медиков были нужны полноприводные авто, поэтому в итоге остановились на «Ниве».