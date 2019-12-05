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Фотофакт

Первый снег

В День ВСУ в Славянске откроют новый мемориальный объект

Павел Коротенко
5 декабря 2019 Просмотров: 16 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • В будущем на месте установки памятника, возможно, появится сквер Защитников Украины.
  • Пока все вместе погибшие защитники Украины из Славянска увековечены на мемориальной табличке в здании исполкома.

Памятный камень, декларирующий строительство полноценного мемориала в честь погибших украинских воинов, появится на пересечении улиц Центральной и Банковской. Открытие памятного знака состоится 6 декабря в 11:00.

Инициатива создания объекта принадлежит семьям славянцев, погибших в российско-украинской войне, и городской общественной организации "Союз ветеранов АТО". Как рассказала мать погибшего морпеха Романа Напрягло, Елена, идея увековечить память героев родилась еще летом, однако долгое время не удавалось согласовать с исполкомом место размещения мемориального знака. Содействия в продвижении проекта пришлось при личной встрече просить даже у тогдашнего министра обороны Степана Полторака. Неизвестно, повлияло ли это на процесс, но осенью исполком утвердил место расположение памятника - между сквером "Мечта" и «жилдомом». 

На памятном камне, который заложат в день Вооруженных сил Украины, имеется надпись: "На этом месте будет сооружен памятник в честь воинов, погибших при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины". Сроки строительства пока не определены, как неясно на сегодняшний день и то, за чьи средства памятник будет создаваться и кто возьмет его на баланс. 

По мнению общественников, эту функцию должна взять на себя городская власть. Последняя, в свою очередь, принимать на себя такие обязательства пока не торопится. Хотя теоретически чиновники соглашаются, что такой объект Славянску нужен. А место его расположения в перспективе может получить статус сквера Защитников Украины.

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Комментарии к статье «В День ВСУ в Славянске откроют новый мемориальный объект»

Памятный камень, декларирующий строительство полноценного мемориала в честь погибших украинских воинов, появится на пересечении улиц Центральной и Банковской. Открытие памятного знака состоится 6 декабря в 11:00.

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