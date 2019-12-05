В День ВСУ в Славянске откроют новый мемориальный объект

|5 декабря 2019
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Памятный камень, декларирующий строительство полноценного мемориала в честь погибших украинских воинов, появится на пересечении улиц Центральной и Банковской. Открытие памятного знака состоится 6 декабря в 11:00.
Инициатива создания объекта принадлежит семьям славянцев, погибших в российско-украинской войне, и городской общественной организации "Союз ветеранов АТО". Как рассказала мать погибшего морпеха Романа Напрягло, Елена, идея увековечить память героев родилась еще летом, однако долгое время не удавалось согласовать с исполкомом место размещения мемориального знака. Содействия в продвижении проекта пришлось при личной встрече просить даже у тогдашнего министра обороны Степана Полторака. Неизвестно, повлияло ли это на процесс, но осенью исполком утвердил место расположение памятника - между сквером "Мечта" и «жилдомом».
На памятном камне, который заложат в день Вооруженных сил Украины, имеется надпись: "На этом месте будет сооружен памятник в честь воинов, погибших при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины". Сроки строительства пока не определены, как неясно на сегодняшний день и то, за чьи средства памятник будет создаваться и кто возьмет его на баланс.
По мнению общественников, эту функцию должна взять на себя городская власть. Последняя, в свою очередь, принимать на себя такие обязательства пока не торопится. Хотя теоретически чиновники соглашаются, что такой объект Славянску нужен. А место его расположения в перспективе может получить статус сквера Защитников Украины.
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• Сколько денег депутаты дадут «Славгорводоканалу» в ближайшие 4 года
• Компостцентр и елка - ждем одобрения депутатов
• Славянск принял финал всеукраинского конкурса «Красота без ограничений»
• Как Славянск отметил Международный день людей с инвалидностью
• «Сияние в темноте» - выставка о людях, которые видят сердцем
• В ноябре городская инспекция по благоустройству выявила более 200 нарушений
• Прокуратура требует для заместителя мэра содержания под стражей
• Скрывавшегося от наказания горловчанина задержали в Лимане
• Столкновение между «Волгой» и скутером закончилось переломом
• Евро-2020: Украина стартует в Амстердаме матчем с Голландией
• Рекордный приз Лионеля Месси
• Полный комплект наград и харьковский бронзовый хет-трик славянских дзюдоистов
• «Бронза» Марка Матюшечко на соревнованиях по джиу-джитсу
28 ноября 2019
• Безальтернативная потребность
• Вопрос для обсуждения: нужен ли Славянску еще один торговый комплекс в центре города
• Заместителю мэра Славянска СБУ вручила подозрение
• В Славянске планируют за 2 года построить новый корпус для хирургических отделений
• Митинг и свечи в память о жертвах Голодомора
• Зачем мэр насылает на город государственный аудит
• Переселенцам нужно жилье, а городской елке - новая одежда
• В «Топольке» снова будет детдом
• Крестыщанский сельский совет просит вернуть ему землю
• Парадокс современности: бумаг становится меньше, а чиновников больше
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Комментарии к статье «В День ВСУ в Славянске откроют новый мемориальный объект»
Памятный камень, декларирующий строительство полноценного мемориала в честь погибших украинских воинов, появится на пересечении улиц Центральной и Банковской. Открытие памятного знака состоится 6 декабря в 11:00.