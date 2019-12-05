В День ВСУ в Славянске откроют новый мемориальный объект

Инициатива создания объекта принадлежит семьям славянцев, погибших в российско-украинской войне, и городской общественной организации "Союз ветеранов АТО". Как рассказала мать погибшего морпеха Романа Напрягло, Елена, идея увековечить память героев родилась еще летом, однако долгое время не удавалось согласовать с исполкомом место размещения мемориального знака. Содействия в продвижении проекта пришлось при личной встрече просить даже у тогдашнего министра обороны Степана Полторака. Неизвестно, повлияло ли это на процесс, но осенью исполком утвердил место расположение памятника - между сквером "Мечта" и «жилдомом».

На памятном камне, который заложат в день Вооруженных сил Украины, имеется надпись: "На этом месте будет сооружен памятник в честь воинов, погибших при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины". Сроки строительства пока не определены, как неясно на сегодняшний день и то, за чьи средства памятник будет создаваться и кто возьмет его на баланс.

По мнению общественников, эту функцию должна взять на себя городская власть. Последняя, в свою очередь, принимать на себя такие обязательства пока не торопится. Хотя теоретически чиновники соглашаются, что такой объект Славянску нужен. А место его расположения в перспективе может получить статус сквера Защитников Украины.