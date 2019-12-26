Без премий и надбавок мэр будет получать меньше, чем начальник отдела

История с лишением городского головы и его заместителей надбавок и премий получила продолжение на пресс-конференции 24 декабря. Мэр Славянска Вадим Лях прокомментировал решение, которое приняли на сессии депутаты.

По его словам, через три месяца после того, как Славянск разработал положение о начислении надбавок топ-чиновникам, Кабмин внес изменения в законодательство. Поэтому вопрос денежного вознаграждения секретаря горсовета и заместителей градоначальника вообще не требует согласования с депутатами. По мэру - вопрос другой. Здесь все находится в руках сессии горсовета.

Как выяснилось, исполком уже подготовил новое положение о вознаграждении чиновников. Оно будет рассмотрено на первой сессии в новом году. Однако в действие вступит с 1 января. Документ основывается на законодательстве Украины и содержит нормы в соответствии с по которыми можно будет «наказывать чиновников гривней».

- Сначала я хотел внести в документ конкретные фамилии. Но юридический отдел не одобрил это решение. Ведь мы готовим положение, которое будет работать не только одну каденцию. Поэтому фамилии чиновников могут меняться, а вот суть должна оставаться, - говорит градоначальник.

Вадим Лях признался, что без премий и надбавок его зарплата будет составлять порядка 17 тыс. грн. Это меньше, чем получают начальники отделов, управлений и коммунальных предприятий.

- Я не умру с голода. Но считаю такое положение вещей нелогичным, - говорит мэр.