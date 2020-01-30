 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

Культурно-историческая ценность

За 2019 год в Славянске демонтировали 17 незаконных сооружений

Павел Коротенко
30 января 2020 Просмотров: 60 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
У демонтированного на ул. Центральной сооружения собственник так и не объявился. Если в течение полугода он не заявит свои права на имущество, оно перейдет в коммунальную собственность громады.

Несколько дней назад на улице Центральной работники КП "Благоустройство" демонтировали незаконно установленный МАФ. В этом году он стал первым трофеем городской власти в борьбе с нелегальными временными сооружениями.

Выявление таких объектов на территории Славянска возложено на инспекцию по благоустройству. Как рассказал начальник инспекции Сергей Скрипниченко, информация о незаконных сооружениях преимущественно поступает по двум каналам - от жителей города и из УЖКХ. По каждому сигналу инициируется проверка. В отделе архитектуры и градостроительства выясняют, оформлен ли на объект "паспорт привязки", отдел земельных отношений оценивает свою сферу компетенции. Если МАФ оказывается нелегальным, владельцу выписывают предписание о демонтаже. При возможности, документ вручают лично, в других случаях крепят на стену сооружения и размещают информацию на сайте горсовета.

Нужно отметить, что незаконные МАФы - не пережиток прошлого, а вполне актуальное явление. Всегда находятся предприимчивые люди, пытающиеся наладить бизнес в обход правил. Один из примеров - мини-кафе "Пабло", внезапно появившееся и быстро исчезнувшее в районе центрального универмага. Его собственник пытался доказать, что это просто припаркованный прицеп, однако номер не прошел. Сейчас инспекция "разрабатывает" еще несколько объектов - и старых, и недавно появившихся. Процедура, как выяснили журналисты "ТВ плюс", выглядит следующим образом.

Если в течение 10 дней явный или анонимный владелец сооружения не реагирует на предписание, управление архитектуры готовит к очередному заседанию исполкома проект решения о демонтаже. После его утверждения за дело принимаются коммунальники. 

В последнее время демонтажем незаконных МАФов занимается КП "Благоустройство". Иногда закончить они не успевают. Так, к примеру, произошло с павильоном на ул. Шевченко, собственник которого, убедившись в решимости городской власти довести дело до конца, завершил демонтаж собственными силами. В ином случае ему пришлось бы выкупать разобранный объект, оплатив стоимость его демонтажа, транспортировки и хранения. 

Отметим, что из 17 демонтированных в прошлом году временных сооружений, 12 собственников выполнили предписание самостоятельно.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

30 января 2020

Культурно-историческая ценность

Почему славянцам принесли две квитанции за газ

В мкр-не Лесной теперь есть поликлиника для взрослых

Дело ясное, что дело темное: отзыв депутатов как элемент местной политической борьбы

Депутатский корпус «завяз» в теме оплаты труда мэра и его заместителей

Зарабатывать деньги «Шелковичному» мешала реконструкция территории

Жителей Славкурорта подключили к городской системе водоснабжения

Неля Штепа намерена вновь стать мэром

За 2019 год в Славянске демонтировали 17 незаконных сооружений

Полиция прикрыла нелегальный пункт приема металлолома

У жителя Славянска полиция нашла ножи, самопал и взрывчатку

Ограбление не удалось

В Лимане ревнивец сжег машину соперника

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

День памяти героев Крут - повод для проведения исторических параллелей

29 января 2020

«Серебро» Дениса Кутелии

45 наград дзюдоистов Славянска и 1-е место в командном зачете

18 медалей славянских кикбоксеров

Полный комплект наград и юниорский рекорд пловца Бухова

В Славянске состоялся турнир по шахматам «Белая ладья»

23 января 2020

Что не так с «народной инициативой» по отзыву депутатов

Как Славянске отметили 101-ю годовщину слияния УНР и ЗУНР

Выбор качественной обуви в интернете: советы и рекомендации

Как будет выглядеть крепость Тор в «Шелковичном»

«Шуба» для детской поликлиники подняла температуру в помещениях на 4 градуса

Проект для детской областной больницы уже готов

«Милитарка» – форма и сопутствующие товары военного назначения

«Прозрачный офис» уже отремонтирован, но не обставлен

ПРООН считает Славянск успешным городом

В Славянске стартовал «Бюджет участия–2020»

С марта инсульты будут лечить в клинической больнице

Также в разделе

В мкр-не Лесной теперь есть поликлиника для взрослых

— 30 января 2020 —

Событие, которого ждали более полувека, наконец свершилось. 27 января состоялось открытие амбулатории №2, которая будет обслуживать взрослое население мкр-нов Артема и Лесной.

Читать далее ⇒

Дело ясное, что дело темное: отзыв депутатов как элемент местной политической борьбы

— 30 января 2020 —

Собрание «народной инициативы», состоявшееся в Славянске 18 января, получило продолжение на заседании согласительного совета. Мероприятие, на котором присутствовали местные депутаты, прошло накануне сессии, 23 числа.

Читать далее ⇒

Депутатский корпус «завяз» в теме оплаты труда мэра и его заместителей

— 30 января 2020 —

Самым важным вопросом проходившей 27 января сессии Славянского горсовета можно считать отчет городского головы о работе возглавляемого им исполнительного аппарата. Именно эту информацию депутаты хотели услышать от мэра, перед тем, как согласовывать размер оплаты его труда и премии чиновникам.

Читать далее ⇒

Зарабатывать деньги «Шелковичному» мешала реконструкция территории

— 30 января 2020 —

Общая прибыль от хозяйственной деятельности центрального парка за 2019 год составила 13 тыс. грн. Затраты на его развитие и содержание за тот же период обошлись в 1,5 млн грн.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «За 2019 год в Славянске демонтировали 17 незаконных сооружений»

Несколько дней назад на улице Центральной работники КП "Благоустройство" демонтировали незаконно установленный МАФ. В этом году он стал первым трофеем городской власти в борьбе с нелегальными временными сооружениями.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

День памяти героев Крут - повод для проведения исторических параллелей

Как Славянске отметили 101-ю годовщину слияния УНР и ЗУНР

Выбор качественной обуви в интернете: советы и рекомендации

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Полиция прикрыла нелегальный пункт приема металлолома

У жителя Славянска полиция нашла ножи, самопал и взрывчатку

Ограбление не удалось

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Почему славянцам принесли две квитанции за газ

Почему возникли проблемы с выплатой субсидий

Сколько бюджетных денег потратил Славянск в прошлом году

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Последняя казнь на гильотине

«Не переживай, ты еще  отыграешься».  Какие психологические приемы используют казино, чтобы вызывать у игроков зависимость

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

«Серебро» Дениса Кутелии

45 наград дзюдоистов Славянска и 1-е место в командном зачете

18 медалей славянских кикбоксеров

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

30 января 2020

Культурно-историческая ценность

Почему славянцам принесли две квитанции за газ

В мкр-не Лесной теперь есть поликлиника для взрослых

Дело ясное, что дело темное: отзыв депутатов как элемент местной политической борьбы

Депутатский корпус «завяз» в теме оплаты труда мэра и его заместителей

Зарабатывать деньги «Шелковичному» мешала реконструкция территории

Жителей Славкурорта подключили к городской системе водоснабжения

Неля Штепа намерена вновь стать мэром

За 2019 год в Славянске демонтировали 17 незаконных сооружений

Полиция прикрыла нелегальный пункт приема металлолома

У жителя Славянска полиция нашла ножи, самопал и взрывчатку

Ограбление не удалось

В Лимане ревнивец сжег машину соперника

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

День памяти героев Крут - повод для проведения исторических параллелей

29 января 2020

«Серебро» Дениса Кутелии

45 наград дзюдоистов Славянска и 1-е место в командном зачете

18 медалей славянских кикбоксеров

Полный комплект наград и юниорский рекорд пловца Бухова

В Славянске состоялся турнир по шахматам «Белая ладья»

23 января 2020

Что не так с «народной инициативой» по отзыву депутатов

Как Славянске отметили 101-ю годовщину слияния УНР и ЗУНР

Выбор качественной обуви в интернете: советы и рекомендации

Как будет выглядеть крепость Тор в «Шелковичном»

«Шуба» для детской поликлиники подняла температуру в помещениях на 4 градуса

Проект для детской областной больницы уже готов

«Милитарка» – форма и сопутствующие товары военного назначения

«Прозрачный офис» уже отремонтирован, но не обставлен

ПРООН считает Славянск успешным городом

В Славянске стартовал «Бюджет участия–2020»

С марта инсульты будут лечить в клинической больнице

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top