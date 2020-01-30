За 2019 год в Славянске демонтировали 17 незаконных сооружений

|30 января 2020
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Несколько дней назад на улице Центральной работники КП "Благоустройство" демонтировали незаконно установленный МАФ. В этом году он стал первым трофеем городской власти в борьбе с нелегальными временными сооружениями.
Выявление таких объектов на территории Славянска возложено на инспекцию по благоустройству. Как рассказал начальник инспекции Сергей Скрипниченко, информация о незаконных сооружениях преимущественно поступает по двум каналам - от жителей города и из УЖКХ. По каждому сигналу инициируется проверка. В отделе архитектуры и градостроительства выясняют, оформлен ли на объект "паспорт привязки", отдел земельных отношений оценивает свою сферу компетенции. Если МАФ оказывается нелегальным, владельцу выписывают предписание о демонтаже. При возможности, документ вручают лично, в других случаях крепят на стену сооружения и размещают информацию на сайте горсовета.
Нужно отметить, что незаконные МАФы - не пережиток прошлого, а вполне актуальное явление. Всегда находятся предприимчивые люди, пытающиеся наладить бизнес в обход правил. Один из примеров - мини-кафе "Пабло", внезапно появившееся и быстро исчезнувшее в районе центрального универмага. Его собственник пытался доказать, что это просто припаркованный прицеп, однако номер не прошел. Сейчас инспекция "разрабатывает" еще несколько объектов - и старых, и недавно появившихся. Процедура, как выяснили журналисты "ТВ плюс", выглядит следующим образом.
Если в течение 10 дней явный или анонимный владелец сооружения не реагирует на предписание, управление архитектуры готовит к очередному заседанию исполкома проект решения о демонтаже. После его утверждения за дело принимаются коммунальники.
В последнее время демонтажем незаконных МАФов занимается КП "Благоустройство". Иногда закончить они не успевают. Так, к примеру, произошло с павильоном на ул. Шевченко, собственник которого, убедившись в решимости городской власти довести дело до конца, завершил демонтаж собственными силами. В ином случае ему пришлось бы выкупать разобранный объект, оплатив стоимость его демонтажа, транспортировки и хранения.
Отметим, что из 17 демонтированных в прошлом году временных сооружений, 12 собственников выполнили предписание самостоятельно.
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• В Славянске состоялся турнир по шахматам «Белая ладья»
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• Как Славянске отметили 101-ю годовщину слияния УНР и ЗУНР
• Выбор качественной обуви в интернете: советы и рекомендации
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Несколько дней назад на улице Центральной работники КП "Благоустройство" демонтировали незаконно установленный МАФ. В этом году он стал первым трофеем городской власти в борьбе с нелегальными временными сооружениями.