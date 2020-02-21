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Фотофакт

Культурно-историческая ценность

Перспективным спортсменам Славянска назначили стипендию

Павел Коротенко
6 февраля 2020 Просмотров: 35 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Проект строительства спорткомплекса на базе бывшего детского сада власти планируют заявить на конкурс ГФРР в этом году, чтобы со следующего можно было начать работы.

В Славянске утвержден список спортсменов, которым в этом году будет выплачиваться ежемесячная персональная стипендия. Соответствующее распоряжение мэра появилось на сайте городского совета. В список стипендиатов вошли 32 человека.

По словам начальника отдела по делам семьи, молодежи, физкультуры и спорта Александра Мищенко, в этом году перечень пришлось несколько сократить, так как стремительно увеличивающее число соискателей стипендии превысило возможности местного бюджета. Напомним, что в прошлом году на муниципальные стипендии  потратили 400 тыс. грн, еще 135 тыс. спортсменам выплатили по итогам года в качестве единоразового материального вознаграждения. 

В 2020-м сумма выглядит пока скромнее. На стипендии предполагается потратить 377 тыс. грн, на премии – 120 тыс. грн. Однако эти суммы не окончательны, на протяжении года они будут увеличиваться, говорит Александр Мищенко. Связано это с тем, что нынешний год – олимпийский и паралимпийский. Но сколько именно славянцев пройдут квалификацию на эти соревнования, пока непонятно. Известно, что лицензию на паралимпиаду уже получил Виктор Смирнов. Также заявки на участие в чемпионатах различного уровня будет подавать Донецкая федерация триатлона, зарегистрированная теперь в Славянске.

Отметим, что пока из 32 стипендиатов 16 представляют олимпийские виды спорта, 10 – неолимпийские. В третью категорию входят 6 спортсменов с инвалидностью. Размер стипендий варьируется от 525 до 1471 грн. Такие нормы славянский координационный совет по развитию физкультуры и спорта утвердил на состоявшемся 23 января заседании.

Напомним, что, поздравляя в конце прошлого года выдающихся спортсменов, городской голова анонсировал развитие спортивной инфраструктуры. Названы были два объекта – спорткомплекс на улице Шнурковской и стадион им. Юрия Скиданова. По информации отдела по делам семьи, молодежи, физкультуры и спорта, проект по строительству спорткомплекса сейчас проходит экспертизу и будет подаваться на конкурс государственного фонда регионального развития на 2021 год. По реконструкции стадиона сейчас завершается корректировка проектно-сметной документации, после можно ожидать начала работ. Согласно проекта выполнить их необходимо до конца текущего года. Финансируется объект также из средств ГФРР.

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Комментарии к статье «Перспективным спортсменам Славянска назначили стипендию»

В Славянске утвержден список спортсменов, которым в этом году будет выплачиваться ежемесячная персональная стипендия. Соответствующее распоряжение мэра появилось на сайте городского совета. В список стипендиатов вошли 32 человека.

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