За что мэр уволил директора КАТП и почему потом передумал

|13 февраля 2020
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В конце минувшей недели неожиданно возник конфликт, связанный с передачей спецавтотехники КАТП на баланс КП "Благоустройство".
6 февраля эту тему обсудил общественный совет, 7-го мэр озвучил свою позицию на заседании исполкома, 10-го собственное мнение о происходящем попытались составить депутаты.
Точкой отсчета конфликта можно считать проект решения исполкома о передаче с баланса КП "АТП 052814" на баланс КП "Благоустройство" двух грузовых автомобилей, погрузчика и экскаватора. Все машины - 2012 года выпуска. За помощью директор КАТП Константин Водопьянов (на фото) обратился к общественному совету. На его внеочередном заседании он сообщил о намерении мэра его уволить. Общественный совет постановил обратиться к городскому голове с ходатайством вынести вопрос передачи техники на рассмотрение депутатских комиссий.
Утром следующего дня Вадим Лях, открывая заседание исполкома, подтвердил, что он подписал распоряжение об увольнении Константина Водопьянова. Однако пока отложил его в сторону, чтобы единоличное решение политические оппоненты не использовали для манипуляций. Во избежание этого градоначальник решил обсудить вопрос с депутатским корпусом. Это и произошло 10 февраля на внеочередной сессии горсовета.
Претензии мэра к работе КАТП состоят в следующем: вывоз ТБО осуществляется не в полном объеме, площадки для контейнеров не убираются, сами контейнеры не моются и не дезинфицируются. Расставляют их не в приоритетном жилищном секторе, а возле частных предприятий, заключивших с КАТП договор.
Но последней каплей стала переписка между исполкомом и директором КАТП, который на письменный запрос заммэра Андрея Секлецова о предоставлении путевых листов по спецавтотранспорту ответил письменной же просьбой указать, на основании чьего распоряжения этот запрос составлен. Такой пассаж Вадим Лях счел для себя оскорбительным. Видя нежелание подчиненного идти на личный контакт, он предложил Константину Водопьянову отчитаться перед сессией. Нужно сказать, что последнему, как члену депутатского большинства, эта среда была более комфортной.
С трибуны руководитель предприятия рассказал, что техника, которую собираются передать "Благоустройству", на КАТП не простаивает, а работает по договорам с другими коммунальными предприятиями и частными организациями. Целевого бюджетного финансирования, по его словам, хватает на 5-6 дней работы в месяц. Что касается путевых листов, то на их подготовку потребовалось время, и они уже переданы в УЖКХ. Присутствующий в зале начальник управления Владимир Башкаев подтвердил, что в пятницу им передали около 600 документов, но разобраться в них за выходные не успели.
Вопрос о передаче техники депутаты решили повторно обсудить на профильных комиссиях. Исполкому мэр поручил подготовить информацию о том, насколько эффективней стали работать коммунальные предприятия Славянска после того, как их дополнительные обязанности перешли к КП "Благоустройство". Константину Водопьянову коллеги посоветовали не забывать о прямой подчиненности мэру, с которым он заключал контракт, и не нагнетать ситуацию.
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• Непредсказуемый финал школьной волейбольной лиги среди девушек
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В конце минувшей недели неожиданно возник конфликт, связанный с передачей спецавтотехники КАТП на баланс КП "Благоустройство".