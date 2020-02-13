В горсовете нет согласия по поводу децентрализации

В предыдущем номере газеты "ТВ плюс" рассказывала о встрече мэра с депутатским корпусом по поводу создания Славянской ОТГ, в которую Вадим Лях предлагает включить Святогорск. 10 февраля для решения этого вопроса была созвана внеочередная сессия.

Предложение городского головы состояло в том, чтобы принять от имени Славянского горсовета обращение к местным советам Святогорска, Андреевки, Маяк, Былбасовки, Райгородка, Мирного, Крестыща и Долины о добровольном объединении громад в составе Славянской ОТГ.

Оппонентом мэру выступил депутат Святогорского горсовета Александр Кимирин. Он напомнил, что процедуру создания собственной ОТГ Святогорск уже прошел, и с 2017 года является де факто самостоятельной административной единицей. Однако Вадим Лях заявил, что все образовательные, медицинские и другие субвенции до сих пор идут в Святогорск через Славянск. Был бы Святогорск самостоятельным - правительство финансировало бы его напрямую. Пока же он де юре "замкнут" на Славянске.

Экономический аспект темы оказался самым благоприятным для дискуссий. Градоначальник сообщил, например, что за последние 3 года из бюджета Славянска на содержание святогорских школ и медучреждений потрачено более 20 млн грн. Александр Кимирин в ответ заметил, что НДФЛ из Святогорска идет в Славянск. Порядок цифр, правда, не назвал. В ходе дискуссии также выяснилось, что Святогорск сейчас судится с Кабмином по "подъемным", причитавшимся ОТГ при их создании. Исход этой тяжбы непредсказуем. Непонятны и сроки запуска рынка земли, что также может стать финансовым подспорьем для Святогорской ОТГ, если ее все же утвердит парламент. В общем, неизвестных в этом уравнении оказалось слишком много. Это и отметили, взяв слово, некоторые депутаты.

Из 23 зарегистрировавшихся на сессию местных избранников обращение к вышеперечисленным местным советам поддержали только 15. Против оказались депутаты из группы ОПЗЖ. После этого диспут вновь оживился, и вопрос вынесли на голосование повторно. Результат получился тот же.