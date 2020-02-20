Славянск присоединится к проекту «Озеленение Украины»

|20 февраля 2020
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Славянск поучаствует во всеукраинской акции "Посадим миллион деревьев". Об этом 18 февраля на заседании депутатской комиссии по вопросам землепользования, градостроительства и экологии сообщила главный эколог Славянска Лариса Соловей (на фото).
Акция пройдет 20 марта в рамках проекта "Озеленение Украины". В ходе ее проведения планируется за 24 часа высадить на территории страны не менее 1 млн деревьев для того, чтобы восстановить отечественную экосистему и установить новый национальный рекорд. Мероприятие уже решили поддержать многие города, в том числе и в Донецкой области. В Славянске затраты на закупку саженцев заложены в план использования средств местного экологического фонда в 2020 году. Утвердить документ должна ближайшая сессия горсовета.
Кроме предусмотренных там 175,7 тыс. грн, за которые УЖКХ приобретет саженцы берез, кленов и яблонь Недзвецкого, он включает расходы на функционирование государственной системы мониторинга окружающей среды (20 тыс. грн); проведение семинаров, конкурсов и конференций, включая участие в экологическом форуме (40 тыс. грн) и проект установления прибрежной защитной полосы озера Лиман-1 (40 тыс. грн)
Средства на эти мероприятия частично перейдут с прошлого года, частично поступят виде местного экологического налога. В этом году его планируется собрать 135 тыс. грн.
Также комиссии предложили вынести на сессию Положение, согласно которому на территории РЛП "Славянский курорт" можно будет оказывать рекреационные услуги: оздоровительные, культурно-познавательные, туристические и т. д. Острая необходимость в таком документе возникла после того, как на балансе предприятия появился новый объект - пляж на озере Вейсово.
В частности, это касается расположенных на пляже павильонов, использование которых для платных рекреационных услуг приносит РЛП прибыль, позволяющую содержать в порядке пляжную территорию и сооружения. За 2,5 месяца прошлого купального сезона доход составил 67 тыс. грн. Если претендентов на павильоны будет несколько, исполком проведет среди них конкурс. Сделать это желательно до 1 мая, когда начнется новый сезон рекреации.
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• В Славянске начали распределять временное жилье для переселенцев
• Как славянцы будут добираться до «Прозрачного офиса»
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• Ливневки в центре не справляются с подтоплением
• Явление Штепы народу: чем завершилась депутатская комиссия по передаче техники
• Мэр больше не хочет «уходить от конфликта»
• Заместитель мэра Андрей Рубан подал в отставку
• Вода камень точит: чем эко-активисты могут помочь городу
• В Сидорово вместо школы будет областной реабцентр
• Славянск присоединится к проекту «Озеленение Украины»
• Неле Штепе вновь не смогли избрать меру пресечения
• Ремонт детского дома «Тополек» снова откладывается - до решения суда
• В ожидании суда парень ограбил киоск в центре Славянска
• Полицейские предотвратили кражу кабеля из ДК
19 февраля 2020
• Матч памяти Брайанта, рекорд Джеймса, приз Леонарда
• Старт «Шахтера», дубль Холанда, наказание «МанСити»
• Юлия Ткач – трехкратная чемпионка Европы по вольной борьбе
• В Киеве состоялся чемпионат Украины по рукопашному бою
• Славянские кикбоксеры четыре раза поднимались на пьедестал почета
• Медали воспитанников «Киокушин Каратэ»
13 февраля 2020
• В краеведческом музее открылись две выставки - художественная и техническая
• Букмекерские конторы: как выбрать надежную компанию для ставок
• С 20 февраля за воду вновь придется платить больше
• Родителям славянских малышей придется больше платить «за садик»
• Амбулатории без очередей обещают славянцам уже нынешней весной
• Треть проекта - лучше, чем ничего: реконструкция бульвара Пушкина может начаться в 2020 году
• Почему январские платежки за тепло оказались больше декабрьских
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Славянск поучаствует во всеукраинской акции "Посадим миллион деревьев". Об этом 18 февраля на заседании депутатской комиссии по вопросам землепользования, градостроительства и экологии сообщила главный эколог Славянска Лариса Соловей (на фото).