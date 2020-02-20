Славянск присоединится к проекту «Озеленение Украины»

Славянск поучаствует во всеукраинской акции "Посадим миллион деревьев". Об этом 18 февраля на заседании депутатской комиссии по вопросам землепользования, градостроительства и экологии сообщила главный эколог Славянска Лариса Соловей (на фото).

Из экологического фонда

Акция пройдет 20 марта в рамках проекта "Озеленение Украины". В ходе ее проведения планируется за 24 часа высадить на территории страны не менее 1 млн деревьев для того, чтобы восстановить отечественную экосистему и установить новый национальный рекорд. Мероприятие уже решили поддержать многие города, в том числе и в Донецкой области. В Славянске затраты на закупку саженцев заложены в план использования средств местного экологического фонда в 2020 году. Утвердить документ должна ближайшая сессия горсовета.

Кроме предусмотренных там 175,7 тыс. грн, за которые УЖКХ приобретет саженцы берез, кленов и яблонь Недзвецкого, он включает расходы на функционирование государственной системы мониторинга окружающей среды (20 тыс. грн); проведение семинаров, конкурсов и конференций, включая участие в экологическом форуме (40 тыс. грн) и проект установления прибрежной защитной полосы озера Лиман-1 (40 тыс. грн)

Средства на эти мероприятия частично перейдут с прошлого года, частично поступят виде местного экологического налога. В этом году его планируется собрать 135 тыс. грн.

Услуги рекреации

Также комиссии предложили вынести на сессию Положение, согласно которому на территории РЛП "Славянский курорт" можно будет оказывать рекреационные услуги: оздоровительные, культурно-познавательные, туристические и т. д. Острая необходимость в таком документе возникла после того, как на балансе предприятия появился новый объект - пляж на озере Вейсово.

В частности, это касается расположенных на пляже павильонов, использование которых для платных рекреационных услуг приносит РЛП прибыль, позволяющую содержать в порядке пляжную территорию и сооружения. За 2,5 месяца прошлого купального сезона доход составил 67 тыс. грн. Если претендентов на павильоны будет несколько, исполком проведет среди них конкурс. Сделать это желательно до 1 мая, когда начнется новый сезон рекреации.