Заместитель мэра Андрей Рубан подал в отставку

На сайте городского совета 18 февраля появился проект решения об увольнении Андрея Рубана с должности заместителя городского головы.

Он должен вступить в силу 31 марта текущего года. Вторым пунктом документа предлагается вывести чиновника из состава исполнительного комитета.

Основанием для подготовки проекта стало заявление заммэра об отставке. Причины своего решения он комментировать не захотел. Остается предполагать, что это связано с конфликтом чиновника с несколькими депутатами, обвинявшими его в неуважительном отношении и неэтичном поведении.

Напомним, что на должность заместителя городского головы Славянска Андрея Рубана назначили в июле 2018 года. Он курирует вопросы социально-экономического развития города, инвестиционной политики, энергоэффективности, внешних отношений, туризма и курортной сферы, архитектуры, градостроительства, благоустройства, предпринимательства и государственного архитектурно-строительного контроля.

Стоит добавить, что в отношении другого заместителя мэра, Виктора Воропаева, выдвинуто обвинение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в создании террористической группы или организации. Первое заседание суда 17 февраля не состоялось из-за отсутствия адвокатов подсудимого. Следующее назначено на 29 февраля.

Отметим, что всего у городского головы 5 заместителей. Ввиду вышесказанного, получается, что полноценно «в строю» осталось трое.