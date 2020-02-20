|20 февраля 2020
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- Я долго пытался уходить от конфликта. Считаю, что у Нели Штепы и так много проблем, - прокомментировал ситуацию городской голова Славянска Вадим Лях. - Но наверное, постоянно отмалчиваться неправильно. Потому что кто-то работает на будущие выборы, а я занимаюсь хозяйственной деятельностью.
По словам мэра, «легко прийти и сказать, что в 2012 году уборка площади обходилась дешевле, чем сегодня».
- Давайте сравним минимальные зарплаты в 2012 году и сейчас, разница будет в три тысячи гривен. А еще есть и цены на топливо, запчасти, энергоносители. Не говоря уже о том, что ранее в зону ответственности входила только площадь. Теперь же - еще и смежные улицы. Но послушать Нелю Штепу - так и доллар по 8 был ее личной заслугой, - говорит Вадим Лях.
Градоначальник также заявил, что оставляет за собой право подавать в суд на любые высказывания. в которых будут затронуты его честь, достоинство и деловая репутация.
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• Успеет ли Славянск спасти курорт: люди готовы патрулировать территорию
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• В Славянске начали распределять временное жилье для переселенцев
• Как славянцы будут добираться до «Прозрачного офиса»
• Что откроют в помещении УСЗН
• Ливневки в центре не справляются с подтоплением
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• Мэр больше не хочет «уходить от конфликта»
• Заместитель мэра Андрей Рубан подал в отставку
• Вода камень точит: чем эко-активисты могут помочь городу
• В Сидорово вместо школы будет областной реабцентр
• Славянск присоединится к проекту «Озеленение Украины»
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• Ремонт детского дома «Тополек» снова откладывается - до решения суда
• В ожидании суда парень ограбил киоск в центре Славянска
• Полицейские предотвратили кражу кабеля из ДК
19 февраля 2020
• Матч памяти Брайанта, рекорд Джеймса, приз Леонарда
• Старт «Шахтера», дубль Холанда, наказание «МанСити»
• Юлия Ткач – трехкратная чемпионка Европы по вольной борьбе
• В Киеве состоялся чемпионат Украины по рукопашному бою
• Славянские кикбоксеры четыре раза поднимались на пьедестал почета
• Медали воспитанников «Киокушин Каратэ»
13 февраля 2020
• В краеведческом музее открылись две выставки - художественная и техническая
• Букмекерские конторы: как выбрать надежную компанию для ставок
• С 20 февраля за воду вновь придется платить больше
• Родителям славянских малышей придется больше платить «за садик»
• Амбулатории без очередей обещают славянцам уже нынешней весной
• Треть проекта - лучше, чем ничего: реконструкция бульвара Пушкина может начаться в 2020 году
• Почему январские платежки за тепло оказались больше декабрьских
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Комментарии к статье «Мэр больше не хочет «уходить от конфликта»»
- Я долго пытался уходить от конфликта. Считаю, что у Нели Штепы и так много проблем, - прокомментировал ситуацию городской голова Славянска Вадим Лях. - Но наверное, постоянно отмалчиваться неправильно. Потому что кто-то работает на будущие выборы, а я занимаюсь хозяйственной деятельностью.