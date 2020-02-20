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Фотофакт

Собирательный образ

Мэр больше не хочет «уходить от конфликта»

Светлана Вьюниченко
20 февраля 2020 Просмотров: 37 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

- Я долго пытался уходить от конфликта. Считаю, что у Нели Штепы и так много проблем, - прокомментировал ситуацию городской голова Славянска Вадим Лях. - Но наверное, постоянно отмалчиваться неправильно. Потому что кто-то работает на будущие выборы, а я занимаюсь хозяйственной деятельностью.

По словам мэра, «легко прийти и сказать, что в 2012 году уборка площади обходилась дешевле, чем сегодня».

- Давайте сравним минимальные зарплаты в 2012 году и сейчас, разница будет в три тысячи гривен. А еще есть и цены на топливо, запчасти, энергоносители. Не говоря уже о том, что ранее в зону ответственности входила только площадь. Теперь же - еще и смежные улицы. Но послушать Нелю Штепу - так и доллар по 8 был ее личной заслугой, - говорит Вадим Лях.

Градоначальник также заявил, что оставляет за собой право подавать в суд на любые высказывания. в которых будут затронуты его честь, достоинство и деловая репутация.

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Комментарии к статье «Мэр больше не хочет «уходить от конфликта»»

- Я долго пытался уходить от конфликта. Считаю, что у Нели Штепы и так много проблем, - прокомментировал ситуацию городской голова Славянска Вадим Лях. - Но наверное, постоянно отмалчиваться неправильно. Потому что кто-то работает на будущие выборы, а я занимаюсь хозяйственной деятельностью.

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